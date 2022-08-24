11 yılı geride bırakan kripto para borsası 2 popüler altcoini daha listeledi. Peki fiyata etkisi oldu mu?

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Dünyanın en eski aktif kripto para borsası 2 popüler altcoini platformunda listeledi. Haziran ayında da Shiba Inu (SHIB) listelenmişti. Yatırımcılar aylardır devam eden düşüşlerden dolayı gözünü küçük de olsa pozitif gelişmelere çevirdi. Peki kripto para borsasında hangi 2 altcoin listelendi? Fiyatlarında herhangi bir değişim oldu mu?

Solana ve Polkadot Listeleme Haberi

Bitstamp borsası kripto para dünyasındaki en eski aktif platformdur. Solana (SOL), piyasa değeri açısından dokuzuncu en büyük kripto para birimi olurken, Polkadot (DOT) şu anda en büyük altcoinler arasında on birinci sırada yer alıyor. Popüler borsa teknik aksaklıklar sebebiyle ertelediği SHIB token listelemesini haziran ayında yapmıştı.

Bitstamp, kısa süre 11’inci yaş gününü kutladı. Popüler kripto para borsası hali hazırda aktif olarak faaliyet vermeyi sürdüren en eski borsasıdır. Bitstamp dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı olaylarıyla dolu bir sektörde tüm bu yıllar boyunca hayatta kalmayı başardığı göz önüne alındığında 11 yaşına girerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Endüstrinin ilk yıllarında yaygın olarak kullanılan kripto para borsası MtGox, yıkıcı bir hack olayının sonucu olarak 2014 yılının başlarında çöktü.

Solana ve Polkadot

Bu yıl birden fazla ağ kesintisi yaşamasına rağmen Solana (SOL) hızlı ve ucuz işlem gücüyle en iyi Ethereum rakipleri arasında görünüyor. Kesintilere ve son milyonlarca dolarlık cüzdan hackine rağmen, Solana büyük kripto borsalarına girmeyi başardı. Nisan ayında, borsa aracılık uygulaması Robinhood, Solana’yı listelediğini duyurdu. Birkaç ay önce de Solana telefonu haberiyle gündem önemli yer edindi. Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, ağın akıllı telefonu Solana Saga’nın Web3 dünyasına girişte Solana’ya önemli bir avantaj getireceğini düşünüyor.

Kullanıcılar Solana ağındaki blockchain tabanlı uygulamaları bu mobil cihazda kullanılabilecek.

Polkadot ise geliştirme faaliyeti açısından zirvedeki yerini koruyor. Santiment’e göre Polkadot, son 30 gün içinde Ethereum’u yakından takip eden en gelişmiş ikinci proje oldu. SOL bugün %1 artışla 35,92 dolardan alıcı buluyor. DOT ise güne %2 artışla 7,72 dolarda devam ediyor. İşlem hacmi ise son 24 saatte %10 düştü.