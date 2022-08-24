3 popüler ismin kripto para kralı için önemli fiyat tahminleri var. Ancak bir tanesinin hedefi oldukça şaşırtıcı.

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Bugüne kadar kripto para kralıyla alakalı oldukça iddialı tahminlerde bulunuldu. Bunların bir kısmı hedefine ulaştı. Ancak önemli bir bölümü henüz gerçekleşmedi. Örneğin geçtiğimiz yıl bugünleri hatırlayın, yıl sonuna kadar Bitcoin için 20.000 dolar ile 100.000 dolar arasında değişen fiyat hedefleri veriliyordu. Bitcoin ağustos ayından 2021 sonuna kadar bu uç noktaları görmedi.

Bitcoin (BTC)

BTC bugün 21.650 dolar direncini aşmak için birkaç denemede bulundu ve yazı hazırlandığı sırada bu seviyeyi aşmayı başardı. Yazı hazırlandığı sırada 21.700 dolara yakın bir fiyattan alıcı bulan Bitcoin, kısa süre önce 21.900 dolara kadar çıktı. Öncelikle Bitcoin tarafından bir ilgi kaybı olduğu açıktır. Yaklaşan Ethereum birleşmesi kripto para yatırımcılarını hızlı kazanç fırsatları için bunlara itiyor. 14 Ağustos tarihinde 25.000 doların üzerine kısa bir süreliğine tırmanan Bitcoin ise o günden sonra sürekli düşüşler yaşadı.

Analitik firma Santiment’e göre, bu hafta iki kattan fazla BTC işlemi zarara karşı kâra geçti.

NUPL metriği bile günün ilk yarısında sıfırın altına düştü. Bu, kriptonun dibe yaklaştığının bir işareti olabilir. Bitcoin “net gerçekleşmemiş kar ve zarar” (NUPL), piyasa değeri ile gerçekleşen üst sınır arasındaki farkın piyasa değerine bölümü olarak tanımlanabilecek bir göstergedir.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin NUPL, kripto para kralı bu sene ciddi kayıplar yaşadığı için keskin bir düşüş yaşadı. Ancak yazı hazırlandığı sırada bu veri artıyordu. Bu şimdilik korkunun yerini artık umudun almaya başladığını gösterebilir. Fakat Bitcoin’in daha fazlasına ihtiyacı var. Bitcoin’in dik düzeltmesi 15 Ağustos’ta 25.000 dolarlık direnci kırmayı başaramadı. Bu, BTC boğalarını bile şaşırtan bir gelişmeydi çünkü aylık vade sonu için çağrı (satın alma) seçeneklerinin sadece %12’si 22.000 doların üzerine yerleştirildi. Böylece, Bitcoin ayıları daha az bahis yapmalarına rağmen daha iyi konumlandılar. En azından şimdilik fiyat 22.000 doların altında olduğu için böyledir.

Bitcoin’in en büyük eleştirmenlerinden biri olan Peter Schiff kripto para piyasalarının daha derin bir düzeltmeye tanık olacağını düşünüyor. 25.000 dolar seviyesinde alıcı bulan fiyatın düşeceğini doğru tahmin eden analist Capo ise kısa vadede 16.000 dolar seviyelerinin ziyaret edilmesini bekliyor. Sonrasında ise 28.000 dolara kadar hızlı bir toparlanma bekliyor.

Twitter üzerinden paylaşım yapan ve çok sayıda yatırımcı tarafından takip edilen @therationalroot kullanıcı adlı analist ise Bitcoin’in 9.000 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşayabileceğine inanıyor.