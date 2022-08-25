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Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 21.700 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,09 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin (BTC), 22.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 21.700 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, 1,09 trilyon dolara ulaştı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 306 dolar, Cardano (ADA) 0,46 dolar, XRP 0,34 dolar, Solana (SOL) 36,2 dolar, Polkadot (DOT) 7,7 dolar, Avalanche (AVAX) 23,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Ankr (ANKR), Ethereum Classic (ETC), Decred (DCR), Lido DAO (LDO) ve Elrond (EGLD) ise kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.