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Shiba Inu’da Bir Ralli Daha Mı Geliyor? SHIB İçin 1 Dolar Mümkün Mü?

2021 yılında yaşanan meme token patlamasından sonra şüphesiz en çok kendini gösteren ve ilgi çeken proje Shiba Inu (SHIB) oldu.
10:45
25 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılında yaşanan meme token patlamasından sonra şüphesiz en çok kendini gösteren ve ilgi çeken proje Shiba Inu (SHIB) oldu. Shiba son zamanlarda attığı adımlar ve fiyat hareketleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Shiba’da Son Ralli

Popüler meme token 9 Ağustos’ta 0,000011 dolar seviyelerinden bir hamle yaptı ve sadece 5 gün sonra 14 Ağustos’ta 0,000018 dolara iğne attı. Bu yükseliş sonrasında gelen düzeltme ile ise fiyat yazının kaleme alındığı sırada 0,000013 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre ise Shiba’nın 1 haftadan daha kısa sürede yaptığı bu hamle bir fırlatma rampası görevi görebilir. Çünkü bu gelişme, SHIB’yi büyük alıcıların devreye girip başka bir ralliyi tetikleyebileceği hacim kontrol noktasına (POC) götürebilir. POC, 0,000018 dolar yakınlarında görünüyor.

0,000018 dolarlık sınır, 11 Nisan’dan bu yana en yüksek işlem hacmi seviyesi olduğu için bir destek katı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenlere analistlere göre, yatırımcılar alıcıların bu seviyeye adım atmasını ve potansiyel olarak başka bir ralliyi tetiklemesini bekleyebilir.

Böyle bir durumda, yatırımcılar SHIB‘nin bir önceki yüksek seviye olan 0,0000179 doları tekrar ziyaret etmesini ve burada yerel bir zirve oluşturmasını bekleyebilirler. Bununla birlikte momentum devam ederse, bu yükseliş eğilimi %68’lik bir kazanç oluşturan 0.0000200 dolarlık direnç seviyesine kadar yükseliş gelebilir.

Ancak eğer POC seviyesine yaklaşılmaz ve 0,000018 dolarlık direnç kırılmazsa SHIB fiyatı 0,000012 doları test edebilir. Dolayısıyla eğer yukarıdaki yükseliş senaryosu gerçekleşmezse yeni bir düşüş tetiklenebilir ve yatırımcıların bu noktada temkinli olması gerekiyor.

SHIB 1 Doları Görecek Mi?

Shiba’nın mevcut arz durumu ile 1 doları görmesi mümkün değil. Hatta analistlere göre 0,01 doların görülmesi ile şu anda mümkün görünmüyor. Shiba 28 Ekim 2021 tarihinde 0,000088 dolar ile ATH seviyesini kaydetti ve dolayısıyla şu anda en mümkün seviye 0,0001 dolar olarak görülüyor.

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