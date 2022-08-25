Chiliz (CHZ), son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %250'ye yakın bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 0,24 dolar seviyelerine ulaştı.

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Ağustos ayı, şu ana kadar kripto para piyasası adına volatilitesi yüksek bir ay oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte 20.800 dolar ile 24.800 dolar bandında volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Ancak Chiliz (CHZ), son 1 aylık zaman dilimi içerisinde piyasada zaman zaman meydana gelen keskin düşüşlere karşın yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 0,10 dolar seviyelerinden 0,24 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Chiliz’deki Yükseliş İvmesi

Kripto para piyasası, son haftalarda birden fazla kez meydana gelen keskin düşüşler ile birlikte aşağı yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte birçok kez 21.000 dolar seviyelerini test etti ve çoğu kripto para birimi yüksek oranlarda değer kaybetti. Ancak Chiliz (CHZ), piyasada zaman zaman meydana gelen keskin düşüşlere karşın son 1 aylık zaman dilimi içerisinde yukarı yönlü bir ivme yakaladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Son 1 ayda %250’ye yakın bir değer artışı kaydeden CHZ, 0,10 dolar seviyelerinden 0,24 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Geçen hafta güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 21.700 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,09 trilyon dolara yükseldi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.