En büyük kripto paraya karşı bir alternatif olarak doğan altcoin kısa sürede yüzde 20 artış yaşadı.

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Kral kripto para birimine alternatif olarak doğan bir altcoin kısa süre içinde yüzde 20 fiyat artışı gördü. Roger Ver bir kripto para borsasına olan borcunu ödemediği için bu altcoin 100 doların altına kadar düşmüştü. Ancak piyasadaki genel yükselişten payını aldı. Peki kısa sürede yaşanan %20 artışın sebebi neydi? Fiyat yükselmeye devam eder mi?

Bitcoin Cash (BCH)

Bu hafta sonu satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri Bitcoin Cash (BCH)’di. Geçen haftaki çöküş, kripto para piyasalarında güçlü satışları tetikledi. En iyi kripto para birimlerinin çoğu, daha fazla satış baskısıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, BCH şimdiden %20’ye yakın artış yaşadı. Haftanın en düşük seviyesi olan 111 dolardan bugün 139 dolara kadar tırmanan altcoin yazı hazırlandığı sırada 131,59 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin Cash’in geçen haftaki en düşük seviyelerinden güçlü bir şekilde geri dönmesi, alıcılardaki birikim istediğini gösteriyor. Balina etkinliği ölçümleri, gerçekten de önemli bir satın alma etkinliği dalgası olduğunu doğruladı.

Bitcoin Cash (BCH) Yorum

22 Ağustos tarihinden itibaren balina aktivitesi ölçümlerinde yaşanan artış dikkat çekiyor. Artan balina aktivitesi, günlük aktif adreslerin sayısındaki önemli bir artışla da desteklendi. Hem bireysel hem de balina türü yatırımcılar piyasadaki belirsizliğe rağmen Bitcoin alternatifi kripto paraya yoğun ilgi gösterdi. Metrikler toplu olarak, BCH’nin kayda değer bir ralli ile sonuçlanan sağlıklı talebi yönetmeyi başardığını doğruluyor.

Güçlü birikimi destekleyen diğer bir veri ise 30 günlük MVRV ölçümüdür. Lokal dipten satın alan yatırımcılar kayda değer bir kârlılığa ulaştı ve MVRV bunu teyit ediyor. Geçtiğimiz hafta Kanada tarafından yapılan 30 Kanada Doları sınırlaması BCH için geçerli değildi. Litecoin ve BCH bu duyurunun ardından iyi bir performans gösterdi.

BCH birkaç aylık dip seviyesinden önemli ölçüde toparlandı bunun başlıca sebebi ise ilgili dönemde aşırı satışlar yaşamasıdır. Roger Ver, Bitcoin Cash çatalının arkasındaki isimdi ve hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları projeden kaçışları tetikledi. Öte yandan bu yıl Vitalik Buterin kendisinden beklediği performansı gösteremediği için Bitcoin Cash’i bir hayal kırıklığı olarak tanımlamıştı.

BCH kısa vadede 139 dolar seviyesini aşarak bu bölgenin üzerinde kapanışlar görebilirse 169 dolardaki direncin test edildiğini görebiliriz. Bu da Bitcoin alternatifi altcoin için yaklaşık %30’luk bir ralli anlamına geliyor.