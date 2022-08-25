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BTC ve Altcoin Yatırımcılarını da Etkiliyor! McAfee Gizemi: Ya Hala Hayattaysa?  

Kripto para ekosistemini yakında takip edenlerin de tanıdığı John McAfee, ölümünden sonra bile manşetlere çıkmaya devam ediyor.
11:33
25 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para ekosistemini yakında takip edenlerin de tanıdığı John McAfee, ölümünden sonra bile manşetlere çıkmaya devam ediyor. Netflix, Running with the Devil: The Wild World of John McAfee adlı yeni bir belgesel yayınladı. Belgesel henüz çok yeni olmasına rağmen McAfee ile ilgili komplo teorileri cirit atmaya başladı bile. Belgeselde film yapımcıları, kripto destekçisinin gizemli ölümünü araştırıyor. Peki, ya McAfee ölmediyse?

McAfee’nin Gizemli Ölümü

Belgesel yapımcısı, McAfee’nin hala hayatta olduğunu ve Teksas’ta yaşadığını iddia eden eski kız arkadaşı Samantha Herrera ile röportaj yapmayı başardı. Belgeselde Herrera, “Söylemeli miyim bilmiyorum ama iki hafta önce, ölümünden sonra Teksas’tan bir telefon aldım: ‘Benim, John. İnsanlara ölüymüşüm gibi davranmaları için para ödedim ama ölmedim.” açıklamasında bulundu. Herrera, McAfee’nin kendisine, bu dünyada hala hayatta olduğunu bilen sadece üç kişi olduğunu söylediğini iddia ediyor. Herrera, McAfee’nin kendisi ile kaçmasını istediğini de belirtiyor.

Herrera, ilişkilerinin 18 yaşındayken başladığını iddia ediyor. İkili, Floridalı Gregory Faull’un vurulmasına kadar Belize’de yaşadı. John McAfee, Faull’la tartıştığı öğrenildikten sonra baş şüpheli konumuna gelmişti. Herrera’nın McAfee ile ilişkisi, McAfee’nin kalp krizi geçirip ABD’ye dönmesiyle sona erdi. Daha sonra McAfee orada tutuklandı ve Herrera’yı sınırda bıraktı. Belgeselde Herrera, hikayenin aslının, hükümete ödeme yapmadığı için McAfee’nin peşinde oldukları ve O’ndan kurtulmak istedikleri şeklinde olduğunu dile getiriyor.

Buna ek olarak belgese, McAfee’nin Janice Dyson ile evlendiğini de iddia ediyor. McAfee kısa süre sonra yetkililerden kaçmaya devam etmek zorunda kaldı. Avrupa’ya gitti ama İspanya’da tutuklandı ve gözaltına alındı. Bir İspanyol hapishanesindeyken McAfee, Haziran 2021’de intihar etti. Ancak intiharından önce, İspanyol hapishanesindeyken McAfee, hapishanede ölürse, bunun kendi işi olmayacağını tweetledi.

Ayrıca eşi Janice hala McAfee’nin bedenini İspanya’dan geri almaya çalışıyor. McAfee’nin bedeni bir yılı aşkın süredir morgda tutuluyor ve bu da komplo teorisyenleri için harika bir dayanak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Morg’daki bedenin McAfee’nin bedeni olmadığı iddia ediliyor.

Belgeseldeki Diğer Detaylar

Bunlara ek olarak film yapımcısı Charlie Russell, McAfee’nin onu kendisiyle birlikte kaçmaya ve filmi çekmeye davet ettiğini söyledi. İsviçre’de gözleri bağlı bir şekilde buluşma planı başarısız olduktan sonra, görüşmeler online olarak gerçekleşti. Belgeselin ise bu görüntülerden bir araya getirildiği ifade ediliyor.

Herrera’nın, McAfee’nin ölümünden sonra onu aradığına dair iddiaları sorulduğunda ise Russell ne düşüneceğini bilmediğini, “Bunu söylüyor ve sonra kameraya bakıyor, bunun gerçek olup olmadığını anlayamıyorum.” ifadelerini kullanıyor. Ancak McAfee’nin milyoner eşi Janice McAfee, Herrera’nın iddialarını yalanlıyor.

McAfee eğer hala hayattaysa ve bu durum bir gün ortaya çıkarsa kripto para ekosisteminde hiç beklenmedik olumlu ya da olumsuz etkilerini görebiliriz.

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