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Ethereum (ETH)’dan 4X Müjdesi! Ethereum Vakfı Açıkladı!

Son rapora göre Ethereum Vakfı 4x müjdesini verdi. Peki bu ne anlama geliyor? Kimleri ilgilendiriyor?
12:00
25 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

1 aydan az bir süre kaldı, Ethereum topluluğu nihayet beklediği büyük güncellemeye kavuşacak. Aylardır bu konu daha fazla tartışılıyor. Fiyata etkisi, madencilere zararı, sansüre dayanıklılık durumu ve daha birçok konu tek tek ele alındı. Yıllardır beklenen gün neredeyse geldi çattı. Önümüzdeki ayın 15’inde Ethereum Merge gerçekleşecek ve geliştiriciler rahat bir nefes alacak. Tüm bunlar olurken Ethereum Vakfı %400’lük bir artışın müjdesini verdi.

Ethereum (ETH) 4x Açıklaması

Biraz önce geliştiriciler rahat bir nefes alacak demiştik. Bunun olması için Merge öncesinde, sırasında ve hemen sonrasında herhangi bir kritik hatayla karşılaşılmaması gerekiyor. Nitekim ufak bir zafiyet yüz milyarlarca dolarlık bir ekosistemin ciddi anlamda darbe almasına hatta onarılamaz sonuçlarla karşılaşmasına neden olabilir. Peki bunun yaşanmaması için ne yapılıyor? Ethereum Vakfı tarafından yapılan 4X açıklaması da direkt olarak bununla ilgilidir.

Ethereum Bug Bounty ödülleri birleşmenin hemen öncesinde 4 katına artırıldı. Ethereum geliştiricileri gelecek ay Birleştirme yükseltmesi için hazırlanırken, Ethereum Vakfı, ele alınmayan hiçbir hata olmadığından emin olmak istiyor. Sonuç olarak, Ethereum Vakfı, Ethereum kodunda herhangi bir önemli hatayı keşfedecek olan siber güvenlik uzmanları için hata ödülü miktarını cömertçe artırdı.

Ethereum Bug Bounty Nedir?

Eğer gençliğinizde hobi olarak siber güvenlikle ilgilenmediyseniz ve şimdiki işinin bununla bağlantılı değilse hata ödül programlarından habersiz olabilirsiniz. Yıllardır dev şirketler kendi sistemlerinde zafiyet bulan iyi niyetli hackerlar için bu ödül programlarını duyuruyor. Bu kimi zaman para ödülü olurken kimi zaman bu ödülle ilgili açılmış özel bir sayfada isminizin listelenmesiyle sınırlı kalıyor. Facebook, Twitter ve daha birçok şirket bu yöntemi kullanıyor. Bu özel teşekkür sayfalarında isminizin olması gelecekte daha iyi bir şirkette çalışabilmenize katkıda bulunduğu için önemlidir. Kripto para projeleri bu ödül programlarını genele göre daha geç başlattı. Ancak diğer şirketlerin verdiğinden çok daha fazla ödül veriyor. Özellikle DeFi platformları zafiyet bulan saldırganları yüz binlerce dolarla ödüllendiriyor. Eh, milyonlarca dolarlık havuzlarının boşaltılmasından iyidir.

Ethereum kodlarında en fazla zafiyet tespit edenlerin sıralaması, birçok blockchain güvenlik şirketinin ilk 20’de ismi bulunuyor..

Bir Bloomberg raporuna göre, Ethereum Vakfı şimdi bu hata ödüllerini 1 milyon doların üzerine çıkardı. Artış için bu duyuru 24 Ağustos Çarşamba günü geldi. Ethereum Merge etkinliğine sadece üç hafta kaldığı için, ödül oranındaki artış son anda ortaya çıkan kritik sorunları azaltmayı amaçlıyor. Şu anda, Ethereum Merge için planlanan tarih 15 Eylül. Ancak kesin tarih, ağı destekleyen bilgi işlem gücüne göre değişecektir.

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