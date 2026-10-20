Drift saldırısında çalınan 32 milyon dolarlık ETH yeniden taşındı

Yılın en büyük kripto para saldırılarından birinde çalınan varlıklar yeniden hareket etmeye başladı. Onchain Lens ve Lookonchain, Arkham verilerine dayanarak Drift Protocol saldırısıyla bağlantılı cüzdanlardan yüklü miktarda Ethereum çıkışı tespit etti.

İki aylık sessizlikten sonra yeni transferler başladı

İki ay boyunca hareketsiz kalan adresler yeniden etkinleşti ve saldırganlar, kontrollerindeki varlıkları Tornado Cash’e aktarmaya koyuldu. Aktarımlar, hem kur üzerinde sert dalgalanma oluşturmamak hem de nihai satış noktalarına gereksiz ilgi çekmemek için parçalara bölünerek yapıldı.

Onchain izleme platformlarının verileri, saldırganların fonları doğrudan tek seferde taşımak yerine düzenli dilimler halinde Tornado Cash’e yönlendirdiğini ortaya koyuyor.

Son 24 saatte analistlerin Drift Exploiter 5 etiketiyle izlediği bir adres, mikser sözleşmelerine 13.400 ETH gönderdi. Bu tutar yaklaşık 32 milyon dolara karşılık geliyor. MistTrack dahil bazı analiz platformları ise ilişkili cüzdanlardaki toplam günlük hareketin 25.700 ETH’ye, yani yaklaşık 61,5 milyon dolara ulaşmış olabileceğini hesaplıyor.

Saldırganlar, iz sürmeyi zorlaştırmak için klasik bir yöntem izliyor. Fonlar tam 100 ETH’lik dilimler halinde gönderiliyor. Bu yapı, açık blokzincir kayıtlarında gönderici ile alıcı arasındaki doğrudan bağı zayıflatıyor ve otomatik takibi önemli ölçüde güçleştiriyor.

Mini sözlük: Tornado Cash, kripto para işlemlerinde gönderici ve alıcı bağlantısını gizlemeyi amaçlayan bir miksleme protokolüdür. Bu yapı, fon akışının zincir üstünde izlenmesini zorlaştırdığı için yaptırım ve soruşturmalarda sık sık gündeme gelir.

Temmuzdaki girişimin ardından ikinci büyük aklama dalgası

Mevcut işlemler, saldırganların ikinci büyük aklama girişimi olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında da benzer yöntemle yaklaşık 44 milyon dolar mikser üzerinden çekilmişti. Buna karşın çalınan varlıkların büyük bölümü halen dokunulmadan duruyor. Saldırganların bakiyelerinde 82.000 ile 94.000 ETH arasında, en fazla 224 milyon dolar değerinde varlık bulunduğu belirtiliyor.

Ağustos ayında kolluk kuvvetleri yalnızca yaklaşık 9,2 milyon doları dondurabildi; kalan ana bölümün Tornado Cash’e taşınması, el koyma ihtimalini teknik ve hukuki açıdan daha da zorlaştırdı.

12 dakikada 285 milyon dolarlık saldırı

Drift Protocol, Solana tabanlı bir merkeziyetsiz işlem platformu olarak biliniyor. Platform, 1 Nisan 2026’da yalnızca 12 dakika içinde 285 milyon dolar kaybetti. Olay, hazırlık düzeyi nedeniyle siber güvenlik çevrelerinde özel bir örnek olarak öne çıktı.

Soruşturma bulgularına göre saldırganlar, Cursor ve VSCode içindeki gizli açıklar üzerinden platformun Güvenlik Konseyi üyelerinin cihazlarına sızdı ve yönetici anahtarlarını ele geçirdi. Son aşamada ise sahte CarbonVote tokeni devreye sokularak bu varlık teminat gibi gösterildi ve platformun gerçek rezervleri çekildi.

Tazmin programı kayıpların sınırlı bölümünü karşılıyor

Saldırıdan etkilenen yatırımcılar açısından Ethereum’un mikserlere yönelmesi, fonların geri alınması umutlarını daha da zayıflatmış görünüyor. Drift Protocol tarafında 1 Ekim’de DFX tokenleriyle bir tazmin programı başlatıldı. Ancak Tether desteğiyle oluşturulan geri alım fonu, mevcut aşamada kullanıcıların net zararının yalnızca yaklaşık yüzde 1’ini karşılıyor.

Platform ekibi, fonu ileride elde edilecek gelirlerle büyütmeyi planlıyor. Bu sırada çalınan varlıkların önemli kısmı, açık piyasada kademeli biçimde el değiştirmeyi sürdürüyor.