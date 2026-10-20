HYPE ile ZEC arasındaki ilk 10 yarışı 560 milyon dolara indi

Kripto para piyasasında ilk 10 sıralamasının alt basamaklarında rekabet sıklaştı. Hyperliquid 19,78 milyar dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada yer alırken, Zcash 19,22 milyar dolarla onu izliyor. İki varlık arasındaki fark 560 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bu nedenle görece sınırlı bir fiyat hareketi bile sıralamanın yeniden değişmesine yol açabilir.

İki varlık arasındaki fark daraldı

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir ekosistem olarak biliniyor. HYPE fiyatı 77,90 dolar seviyesinde işlem görürken, son yedi günde yüzde 5,16 geriledi. Bu düşüşe rağmen piyasa değeri bakımından Zcash’in hemen önünde kalmayı sürdürüyor.

Varlık Piyasa değeri Sıralama Hyperliquid (HYPE) 19,78 milyar dolar 9 Zcash (ZEC) 19,22 milyar dolar 10

Zcash tarafında ise daha sert bir yükseliş ve ardından daha belirgin bir geri çekilme görüldü. Ağustos ayında yaklaşık 500 dolar seviyesinde bulunan ZEC, eylülde 1.700 dolara yaklaştı. Bu hareket yüzde 200’ün üzerinde bir artışa işaret etti. Sonrasında fiyat 1.050 dolar civarına kadar çekildi ve ardından sınırlı bir toparlanma yaşandı.

Hyperliquid ile Zcash arasındaki piyasa değeri farkının 560 milyon dolara kadar gerilemesi, ilk 10 sıralamasında kısa vadede yer değişiminin mümkün olduğunu gösteriyor.

Grafiklerde öne çıkan seviyeler

Hyperliquid fiyatı eylül sonlarında 98 dolara yaklaşarak tepe yaptıktan sonra aşağı yöneldi. Şu anda yaklaşık 77 dolar seviyesindeki 100 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölge daha önce de alıcıların devreye girdiği alanlardan biri olmuştu. Aşağı yönlü kırılma halinde bir sonraki önemli bölge 67 dolar civarındaki 200 günlük ortalama olarak görülüyor.

Göreceli güç endeksi, yani RSI, HYPE için 40 civarında bulunuyor. Bu görünüm ivmenin zayıfladığına işaret etse de piyasanın aşırı satım bölgesine indiğini göstermiyor. Fiyatın yeniden güç kazanabilmesi için 82 ile 83 dolar aralığının üzerine çıkması gerekiyor.

Zcash daha geniş bir geri çekilme alanına sahip

ZEC şu anda 1.180 dolar civarındaki 50 günlük ortalamanın altında işlem görüyor ve bu seviye kısa vadede yukarı yönlü denemeler için engel oluşturuyor. Aşağıda 1.000 dolar çevresindeki 100 günlük ortalama ilk ana destek konumunda yer alıyor. Daha derin bir geri çekilmede 790 dolar civarındaki 200 günlük ortalama izleniyor.

Zcash için RSI yaklaşık 45 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, piyasanın ne belirgin biçimde zayıf ne de güçlü olduğuna işaret eden daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor. Buna karşın fiyatın kısa süre önce yaşadığı sert yükseliş, oynaklığın yüksek kalabileceğini gösteriyor.

Her iki varlık da eylül sonunda zirve yaptıktan sonra soğuma sürecine girdi, ancak HYPE kendi ana destek bölgesini test ederken ZEC için aşağıda hala daha geniş bir alan bulunuyor.

Genel görünümde iki kripto parada benzer bir yapı öne çıkıyor. Her ikisi de güçlü bir yükselişin ardından tepe oluşturdu ve sonrasında geri çekildi. Aradaki temel fark ise destek seviyelerine uzaklıkta ortaya çıkıyor. Hyperliquid kritik ortalamasını halihazırda sınarken, Zcash henüz kendi ana destek hattına tam olarak inmiş değil.