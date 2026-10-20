Bessent’ten piyasalara mesaj: “Tahvil ihaleleri güçlü, faizlerde düşüş bekliyorum”

ABD Hazine Bakanı Bessent, enerji fiyatlarındaki geçici yükselişin etkilerinin hafiflemeye başladığını belirterek konut kredisi faizlerinin düşmesini beklediğini söyledi. Bugün 2Way yayınında konuşan Bessent, enerji şokunun faizleri yükselttiğini ve konut piyasasını yavaşlattığını ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki sıçramaya rağmen işlerin iyi gittiğini savunan Bessent, ABD’nin enerji şokunun ötesine geçmeye başladığı değerlendirmesinde bulundu. Borç yönetiminde ise ekonomik büyüme ile kamu harcamalarının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Konut finansmanı ve tahvil piyasası öne çıktı

Bessent, konut finansmanı kuruluşları Fannie Mae ve Freddie Mac’in mülkiyet yapısının gelecek yıl ele alınabileceğini söyledi. Ancak bu konuda atılabilecek adımların ayrıntılarını paylaşmadı.

ABD tahvil piyasasının iyi performans gösterdiğini belirten Hazine Bakanı, son dönemdeki tahvil ihalelerinin güçlü geçtiğini ifade etti. Yatırımcıların belirli fiyat seviyelerinde tahvil piyasasına girmeye devam ettiğini de kaydetti.

Borç yükünden büyüme yoluyla çıkılması gerektiğini söyleyen Bessent, bunun yanında harcamaların da kontrol altına alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Böylece borç yönetimine ilişkin yaklaşımında hem büyümeyi hem de harcama disiplinini öne çıkardı.

İran ve Tayvan için dikkat çeken uyarılar

Bessent, İran’da paniğin başlamaya başladığını ve ülkenin para biriminin çöktüğünü öne sürdü. İran ekonomisindeki bozulmanın bir noktadan sonra ani ve daha sert bir seyir izleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan konusunda ise çip tedarikinin kaybedilmesinin yıkıcı sonuçlar doğuracağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 toplantısına katılımına ilişkin bir teyit görmediğini de belirtti.

Fransa’dan kaynaklanan bir yayılma etkisi görmediğini ifade eden Bessent, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi ekibini övdü. ABD iç siyasetine ilişkin açıklamasında ise Demokratların kontrolündeki bir Kongrenin yönetimin gündemini engellemek için yapabileceklerinin çok sınırlı olduğunu savundu. Başka bir görev arayışında olmadığını ve görevini sürdürme niyetinde olduğunu da dile getirdi.

Bessent’in açıklamalarında konut piyasasına yönelik rahatlama beklentisi, enerji şokunun hafiflemesine dayanıyor; faizlerin ne zaman ve ne ölçüde düşeceğine ilişkin bir takvim bulunmuyor. Borç konusunda ise yalnızca büyümeye dayanan bir çözüm sunmuyor: Harcamaların kontrolü de yaklaşımının temel parçası. İran ve Tayvan’a ilişkin uyarıları, enerji ve üretim tedarikindeki risklerin bu iyimser ekonomik görünümün yanında varlığını koruduğunu gösteriyor.