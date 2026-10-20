Shiba Inu 0,000005 doların altına indi, satış baskısı güçlendi

Shiba Inu 0,00000495 dolardan işlem görüyor ve 0,000005 dolar eşiğinin altına geriledi. Bu seviyenin kaybedilmesi, kısa vadede satıcılı görünümün öne çıkmasına yol açtı. Günlük, 4 saatlik ve haftalık grafiklerde baskının sürdüğü görülüyor.

Günlük görünümde zayıflama sürüyor

Günlük grafikte SHIB, eylül sonunda 0,00000625 dolara uzanan hareketin ardından kalıcılık sağlayamadı. Fiyat, 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,00000560 dolar civarında geri çevrildi. Sonrasında 0,00000526 ile 0,00000545 dolar aralığında yer alan kısa ve orta vadeli ortalamaların altına indi.

Bu ortalamalar artık yukarı yönlü denemelerde yakın engel bölgesi olarak izleniyor. Aşağıda ise 0,00000480 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin altında kapanış yapması halinde 0,00000440 dolara doğru yeni bir geri çekilme görülebilir.

0,00000480 dolar çevresindeki son dip korunamadığı takdirde, temmuz ayındaki düşük seviyelerin yeniden test edilmesi ihtimali artabilir.

Göreli güç endeksi günlük grafikte 40 civarında bulunuyor. Bu görünüm zayıf bir momentuma işaret etse de aşırı satım bölgesine henüz girilmediğini gösteriyor. İşlem hacmindeki düşüş de alıcılar ile satıcılar arasında güçlü bir yön birliği oluşmadığını ortaya koyuyor.

Kısa vadede tepki geldi ancak güç kazanamadı

4 saatlik grafikte düşüş eğilimi daha belirgin. SHIB, 7 Ekim’den bu yana daha düşük zirveler oluşturuyor ve her tepki yükselişi hareketli ortalamaların altında sınırlı kalıyor. 0,00000536 dolar ve 0,00000526 dolar civarındaki ortalamaların aşağı eğimli olması da bu baskıyı destekliyor.

En yakın kısa vadeli engel 0,00000502 dolar civarında bulunuyor. Fiyat 19 Ekim’de 0,00000480 dolara dokunduktan sonra tepki verse de bu toparlanma sınırlı kaldı. 4 saatlik RSI göstergesi 45 seviyesinde yer alıyor. Bu değer kısa süreli bir dönüş ihtimalini tamamen dışlamasa da henüz net bir toparlanma sinyali üretmiyor.

Alıcılar açısından 4 saatlik grafikte 0,000005 doların üzerine dönüş, kısa vadede ilk olumlu işaret olarak değerlendiriliyor.

Haftalık tabloda geniş görünüm olumsuz kaldı

Haftalık grafikte genel eğilim aşağı yönlü seyrini koruyor. SHIB, 2025’in ilk dönemlerinden bu yana süren uzun soluklu düşüş trendi içinde hareket ediyor. Başlıca ortalamaların tamamı aşağı yönü gösterirken, 200 haftalık ortalama 0,0000114 dolar civarında ve mevcut fiyatın oldukça üzerinde yer alıyor.

Token temmuz ayında 0,00000405 dolar yakınında dip oluşturduktan sonra 0,00000450 ile 0,00000650 dolar aralığında yatay bir bantta hareket etti. Son haftalık mum kırmızı bölgede bulunurken fiyat yeniden bu bandın alt sınırına yaklaşıyor. Haftalık RSI 45 seviyesinde, hacim ise düşük kalıyor. Bu tablo, piyasaya yönelik ilginin zayıf seyrettiğini gösteriyor.