RIPPLE (XRP)

NCA, ABD Hazine Bakanlığına stabilcoinler için güvenli geçiş çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 NCA, ABD Hazine Bakanlığından stabilcoinler için güvenli geçiş mekanizması talep etti.
  • 📌 Kuruluş, yüzde 100 rezerv şartını kabul ederken kullanıcı fonlarının otomatik kilitlenmesine karşı çıktı.
  • 🔎 Başvuruda P2P transferlerin ve kişisel cüzdan işlemlerinin, $XRP ile ilgisi olmayan biçimde, kısıtlama dışında kalması istendi.
Onur Atam
Onur Atam

National Cryptocurrency Association, ABD Hazine Bakanlığına sunduğu görüş yazısında GENIUS Act’in 3. bölümüne ilişkin düzenlemelerde stabilcoin piyasası için daha net ve uygulanabilir bir çerçeve talep etti. Kuruluş, özellikle bireysel yatırımcıların kural değişiklikleri sırasında mağdur olmaması için geçiş sürecine dönük koruma mekanizmalarının açık biçimde tanımlanmasını istedi.

İçindekiler
1 Rezerv şartı kabul edildi, geçiş dönemi istendi
2 Çalınan varlıkların iadesi için yasal zemin talebi
3 Saklama hizmeti ile yazılım geliştirici ayrımı

Rezerv şartı kabul edildi, geçiş dönemi istendi

Belge, NCA Başkanı ve Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty’nin imzasını taşıyor. NCA, ödeme amaçlı stabilcoinler için yüzde 100 rezerv şartını kabul ettiğini belirtirken, ihraççıların hukuki statüsünde ani değişim yaşanması halinde kullanıcı fonlarının otomatik olarak kilitlenmemesi gerektiğini savundu.

Kuruluş, 18 Temmuz 2028 tarihli son tarihin kaçırılması ya da bir şirketin lisansının iptal edilmesi durumunda, kullanıcıların ellerindeki varlıkları zarar etmeden nakde çevirebileceği, satabileceği veya başka bir varlığa dönüştürebileceği bir güvenli liman mekanizması önerdi. Aynı çerçevede borsaların da teknik destek sunarken yasa dışı işlem faaliyeti suçlamasıyla karşı karşıya kalmaması istendi.

Stuart Alderoty, düzenlemeler değiştiğinde Amerikalıların ellerinde kalan stabilcoinlerle ortada kalmaması için pratik bir çerçeve gerektiğini vurguladı.

Çalınan varlıkların iadesi için yasal zemin talebi

NCA’nin ikinci önceliği, çalınan veya yanlış adrese gönderilen varlıkların iadesine yönelik hukuki mekanizmaların netleştirilmesi oldu. Kuruluş, bir mahkeme kararıyla çalınan ya da hatalı transfer edilen bir ödeme stabilcoininin yeniden ihraç edilmesinin açık biçimde yasal sayılmasını talep etti.

Bu yaklaşımın, “hukuka uygun emir gereği” istisnası kapsamında değerlendirilmesi önerildi. Ayrıca varlık dondurma sürecinin FinCEN standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve etkilenen kullanıcılara ihraççılar tarafından hızlı bildirim yapılması istendi.

Mini sözlük: FinCEN, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Uygulama Ağıdır. Kurum, kara para aklama ve yasa dışı finansmanla mücadelede finansal kuruluşlar için uyum standartları belirler.

Saklama hizmeti ile yazılım geliştirici ayrımı

Belgede üçüncü başlık olarak saklama hizmeti sunan kuruluşlarla yalnızca yazılım geliştiren taraflar arasında net sınır çizilmesi istendi. NCA, özel anahtarlara erişimi olmayan ve yalnızca bakiye gösteren saklamasız cüzdan sağlayıcıları ile arayüz geliştiricilerinin aracı ya da satıcı olarak kabul edilmemesi gerektiğini savundu.

Kuruluş ayrıca kişiler arasındaki doğrudan P2P transferlerin, bir kişinin kendi hesapları arasındaki işlemlerin ve kişisel cüzdan içi hareketlerin düzenleyici kısıtlamaların dışında tutulmasını istedi. NCA’ye göre bu yaklaşım, hem kendi varlığını doğrudan saklama hakkını hem de eşler arası transfer serbestisini koruyacak.

NCA, kişisel cüzdanlar içindeki işlemler ile doğrudan P2P transferlerin kurum kısıtlamalarının dışında kalması gerektiğini savundu.

Bu başvuruyla birlikte ABD’de kripto sektörü ile düzenleyici kurumlar arasındaki görüşmeler daha somut bir zemine taşındı. Son karar yine Hazine Bakanlığının hazırlayacağı nihai kurallara bağlı olacak; ancak sektör, bireysel piyasadaki istikrar sorumluluğunun düzenleme metninde açık biçimde tanımlanmasını talep ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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