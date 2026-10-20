XRP için balina alarmı: Yeni bir dönüşün habercisi mi?

XRP’de büyük yatırımcıların birikimine işaret eden borsa çıkışları, son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Zincir üstü analist Darkfost’un 20 Ekim’de paylaştığı verilere göre, Binance’ten balina cüzdanlarına taşınan XRP’nin dolar bazındaki değerinin 90 günlük hareketli ortalaması yaklaşık 49,7 milyon dolara düştü. Ekim 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye işaret eden bu tablo, büyük yatırımcıların XRP’ye ilgisinin zayıfladığı değerlendirmesini beraberinde getirdi.

Balinalar daha cazip fiyatları bekliyor olabilir

Borsalardan dış cüzdanlara yapılan büyük transferler, genellikle balinaların birikim eğilimini değerlendirmek için kullanılıyor. Darkfost’un verilerine göre, Şubat 2025’te XRP’nin balina cüzdanlarına çıkışlarının 90 günlük hareketli ortalaması yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı dönemde günlük çıkışlar da birkaç kez 10 milyar doları aşmıştı. Ancak bu hareketlilik sonraki dönemde sürekli zayıflayarak beş yılın en düşük seviyesine indi.

Darkfost, düşüşü balinaların XRP’ye ilgisinin giderek azalmasıyla ilişkilendirirken, büyük yatırımcıların yeniden piyasaya girmek için yeterince cazip bir fiyat bekliyor olabileceğini belirtti. Analiste göre XRP’nin mevcut ayı piyasasında görece dayanıklı bir fiyat performansı sergilemesi de birikimin yavaşlamasını açıklıyor. Fiyatlar, 2022 ve 2023’te görülen büyük ölçekli alımları tetikleyecek kadar gerilememiş olabilir.

Balina talebinin geri dönmemesi, uzun vadede XRP’de alım tarafındaki işlem hacminin yetersiz kalmasına yol açabilir. Bununla birlikte Darkfost, işlem hacmi ve piyasa ilgisinin sert biçimde azaldığı dönemlerde bazen trend dönüşleri yaşandığını da hatırlattı. Bu nedenle söz konusu gösterge, XRP’nin gelecekteki fiyat yönünü tek başına belirlemek için yeterli görülmüyor.

XRP’nin resmi X hesabı toplulukta farklı tepkiler yarattı

Balina hareketlerindeki yavaşlama gündemdeyken XRP ekosisteminde iletişim tarafında da yeni bir adım atıldı. Ripple ile XRP Ledger Foundation’ın (XRPLF) ortak yönettiği @XRP hesabı X’te faaliyete geçti. İlk paylaşımında “Merhaba dünya. Vakti gelmişti.” mesajını kullanan hesap, birkaç saat içinde on binlerce takipçiye ulaştı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, dün yaptığı paylaşımda gelişmeyi uzun zamandır beklediklerini belirterek hesaba hoş geldin dedi. Ripple’ın kurumsal hesabı ve yakın zamanda Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan XRP hazine şirketi Evernorth da açılışı karşılayanlar arasında yer aldı.

XRP Ledger ekosistemini destekleyen bağımsız kuruluş XRPLF ile Ripple’ın birlikte yönettiği hesap, ekosistemin ortak iletişim kanalı olarak konumlandırılıyor. Hesabın biyografisinde XRP, ödemeler için geliştirilen merkeziyetsiz blokzincir XRP Ledger’ın yerel token’ı olarak tanımlanırken, paylaşımların yatırım tavsiyesi olmadığı belirtiliyor.

Toplulukta heyecan yarattı

Topluluktaki tepkiler ise yalnızca heyecanla sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar, sosyal medya adımlarından çok fiyat artışı ve somut sonuç görmek istediklerini dile getirdi. XRP’yi 2019’dan bu yana destekleyen fitness fenomeni Joey Swoll da Garlinghouse’a odaklanma çağrısında bulundu. Bir kullanıcı hesabın açılışını emanet hesaplardan yapılabilecek yeni XRP satışlarıyla ilişkilendirdi; ancak bu yorum bir iddia olarak kaldı.

Diğer kullanıcılar ise yeni hesabı olumlu karşılayarak XRP ekosisteminin geleceğine duydukları güveni paylaştı. Böylece resmi hesabın açılışı toplulukta ilgi yaratırken, zincir üstü veriler büyük yatırımcıların birikim iştahındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.