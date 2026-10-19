RIPPLE (XRP)

XRP, X platformunda resmi @XRP hesabını kullanıma açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP için resmi @XRP hesabı X platformunda kullanıma açıldı.
  • 📌 Hesabın Ripple ve XRP Ledger Foundation tarafından ortak yönetildiği açıklandı.
  • 📊 Açılış sırasında XRP yaklaşık 1.30 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 2.11 yükseldi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, X platformunda resmi varlığını @XRP kullanıcı adıyla başlattı. Uzun süredir beklenen hesap açılışı, Ripple yöneticileri ve XRP topluluğunda kısa sürede geniş yankı buldu.

İçindekiler
1 İlk paylaşım ve Ripple’ın mesajı
2 Hesabın yapısı ve kısa profil bilgisi
3 Kısa sürede oluşan ilgi
4 Diğer büyük kripto hesaplarıyla aynı alana girdi

İlk paylaşım ve Ripple’ın mesajı

Yeni hesap ilk mesajında, “Merhaba dünya. Artık zamanı gelmişti” ifadesini kullandı. Açılışın ardından Ripple da hesabı karşıladı. Şirket, uzun yıllardır XRP Ledger üzerinde çok sayıda geliştirici ve kuruluşla birlikte çalıştığını vurguladı.

“On yıldan uzun süredir, binlerce kişiyle birlikte XRP Ledger üzerinde inşa ediyoruz.”

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da hesabın açılışını memnuniyetle karşıladı. Garlinghouse, bu adımın uzun süredir beklendiğini belirterek paylaşımına kısa bir video ekledi.

Brad Garlinghouse, resmi hesabın açılışını uzun süredir beklenen bir gelişme olarak nitelendirerek @XRP hesabını karşıladı.

Hesabın yapısı ve kısa profil bilgisi

Profil bilgilerine göre @XRP hesabı, Ripple ile XRP Ledger Foundation tarafından ortak şekilde yönetiliyor. XRP Ledger Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen bağımsız bir kuruluş olarak biliniyor.

Hesabın açıklama bölümünde XRP’nin, ödemeler için geliştirilen merkeziyetsiz blokzincir XRP Ledger’ın yerel tokeni olduğu bilgisi yer aldı. Böylece hesap, yalnızca topluluk iletişimi için değil, XRP’nin platform üzerindeki resmi temsili açısından da yeni bir kanal haline geldi.

Kısa sürede oluşan ilgi

Hesap, açıldığı gün içinde 21.700 takipçiye ulaştı. Buna karşılık yalnızca 42 hesabı takip etmesi, ilk günden itibaren dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Takipçiler arasında Vijay Khanna ve Ripple Stablecoin Tracker gibi hesaplar da bulunuyor.

XRP’nin kripto para piyasasında uzun bir geçmişe ve yüksek bilinirliğe sahip olmasına karşın, platformda doğrudan bu ölçekte resmi bir @XRP varlığı daha önce bulunmuyordu. Bu nedenle yeni hesap, topluluk açısından sembolik bir eksikliği kapatan adım olarak görülüyor.

Diğer büyük kripto hesaplarıyla aynı alana girdi

Bu açılışla birlikte XRP, X üzerinde kendine ayrılmış resmi hesaba sahip büyük kripto varlıklar arasına katıldı. Bitcoin’in @Bitcoin hesabı Ağustos 2011’den bu yana platformda yer alırken, Ethereum da Ethereum Foundation tarafından yönetilen @ethereum hesabını kullanıyor. Dogecoin’in @dogecoin hesabının geçmişi ise Aralık 2013’e uzanıyor.

VarlıkHesapNot
XRP@XRPRipple ve XRP Ledger Foundation tarafından yönetiliyor
Bitcoin@BitcoinAğustos 2011’den bu yana aktif
Ethereum@ethereumEthereum Foundation tarafından yönetiliyor
Dogecoin@dogecoinAralık 2013’ten bu yana platformda yer alıyor

Duyurunun yapıldığı sırada XRP fiyatı yaklaşık 1.30 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki artış oranı ise yüzde 2.11 olarak kaydedildi.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP rezervleri 11,81 milyara çıktı, Binance açık faizi geriledi

Ripple, Swell 2026’da XRP Ledger güvenliğini masaya yatıracak

XRP 1,31 dolar eşiğinde yön ararken satış baskısı sürüyor

XRP’de haftalar sonra ilk toparlanma sinyali: Düşüş sona mı eriyor?

XRP’de kaldıraç temizlendi, borsalardaki arz yüksek kaldı: Sırada ne var?

Ripple yöneticisi DeFi’ın kitlelere açılmasının yakın olduğunu söyledi

XRP Ledger’da fixCleanup3_4_0 güncellemesi 4 gün içinde devreye girebilir

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana’da tokenize hisse cüzdan sayısı 1,4 milyona yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’da tokenize hisse cüzdan sayısı 1,4 milyona yükseldi
Solana (SOL)
Shiba Inu yakım oranı %2349 arttı, yakılan tutar 5 dolarda kaldı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?