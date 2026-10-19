XRP, X platformunda resmi @XRP hesabını kullanıma açtı

XRP, X platformunda resmi varlığını @XRP kullanıcı adıyla başlattı. Uzun süredir beklenen hesap açılışı, Ripple yöneticileri ve XRP topluluğunda kısa sürede geniş yankı buldu.

İlk paylaşım ve Ripple’ın mesajı

Yeni hesap ilk mesajında, “Merhaba dünya. Artık zamanı gelmişti” ifadesini kullandı. Açılışın ardından Ripple da hesabı karşıladı. Şirket, uzun yıllardır XRP Ledger üzerinde çok sayıda geliştirici ve kuruluşla birlikte çalıştığını vurguladı.

“On yıldan uzun süredir, binlerce kişiyle birlikte XRP Ledger üzerinde inşa ediyoruz.”

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da hesabın açılışını memnuniyetle karşıladı. Garlinghouse, bu adımın uzun süredir beklendiğini belirterek paylaşımına kısa bir video ekledi.

Brad Garlinghouse, resmi hesabın açılışını uzun süredir beklenen bir gelişme olarak nitelendirerek @XRP hesabını karşıladı.

Hesabın yapısı ve kısa profil bilgisi

Profil bilgilerine göre @XRP hesabı, Ripple ile XRP Ledger Foundation tarafından ortak şekilde yönetiliyor. XRP Ledger Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen bağımsız bir kuruluş olarak biliniyor.

Hesabın açıklama bölümünde XRP’nin, ödemeler için geliştirilen merkeziyetsiz blokzincir XRP Ledger’ın yerel tokeni olduğu bilgisi yer aldı. Böylece hesap, yalnızca topluluk iletişimi için değil, XRP’nin platform üzerindeki resmi temsili açısından da yeni bir kanal haline geldi.

Kısa sürede oluşan ilgi

Hesap, açıldığı gün içinde 21.700 takipçiye ulaştı. Buna karşılık yalnızca 42 hesabı takip etmesi, ilk günden itibaren dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Takipçiler arasında Vijay Khanna ve Ripple Stablecoin Tracker gibi hesaplar da bulunuyor.

XRP’nin kripto para piyasasında uzun bir geçmişe ve yüksek bilinirliğe sahip olmasına karşın, platformda doğrudan bu ölçekte resmi bir @XRP varlığı daha önce bulunmuyordu. Bu nedenle yeni hesap, topluluk açısından sembolik bir eksikliği kapatan adım olarak görülüyor.

Diğer büyük kripto hesaplarıyla aynı alana girdi

Bu açılışla birlikte XRP, X üzerinde kendine ayrılmış resmi hesaba sahip büyük kripto varlıklar arasına katıldı. Bitcoin’in @Bitcoin hesabı Ağustos 2011’den bu yana platformda yer alırken, Ethereum da Ethereum Foundation tarafından yönetilen @ethereum hesabını kullanıyor. Dogecoin’in @dogecoin hesabının geçmişi ise Aralık 2013’e uzanıyor.

Varlık Hesap Not XRP @XRP Ripple ve XRP Ledger Foundation tarafından yönetiliyor Bitcoin @Bitcoin Ağustos 2011’den bu yana aktif Ethereum @ethereum Ethereum Foundation tarafından yönetiliyor Dogecoin @dogecoin Aralık 2013’ten bu yana platformda yer alıyor

Duyurunun yapıldığı sırada XRP fiyatı yaklaşık 1.30 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki artış oranı ise yüzde 2.11 olarak kaydedildi.