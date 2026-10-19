Solana (SOL)

Solana’da tokenize hisse cüzdan sayısı 1,4 milyona yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da tokenize hisse tutan adres sayısı hazirandaki 500 bin seviyesinden 1,4 milyona çıktı.
  • 📈 Bireysel yatırımcılar Apple ve Tesla gibi dijital hisselere yönelirken, büyük sermaye $SOL ekosisteminde stabilcoin ve ABD tahvillerini tercih etti.
  • ⚙️ Ağın bir sonraki sınavı, temettü ve hisse bölünmesi gibi kurumsal işlemlerde yüz binlerce eşzamanlı işlemin yönetilmesi olacak.
Onur Atam
Onur Atam

Solana ağında tokenize hisseler tutan adres sayısı 1,4 milyona çıkarak yeni zirveye ulaştı. Blockworks verileri, son haftalarda hızlanan kullanıcı girişinin Solana’yı gerçek dünya varlıkları kategorisinde öne taşıdığını gösteriyor. Buna karşın zincir üstü veriler, piyasada belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor: Bireysel yatırımcılar Apple ve Tesla gibi hisselerin dijital sürümlerine yönelirken, büyük sermaye daha temkinli bir dağılım izliyor.

İçindekiler
1 Perakende ilgi artıyor, büyük sermaye temkinli kalıyor
2 Sermaye dağılımı hisse tarafında sınırlı kaldı
3 Asıl sınav altyapıda yaşanacak

Perakende ilgi artıyor, büyük sermaye temkinli kalıyor

Haziranda Solana üzerindeki tokenize hisse sahiplerinin sayısı 500 binin biraz üzerindeydi. Son haftalarda gelen güçlü kullanıcı akışı bu rakamı 1,4 milyona taşıdı. Bu büyümede en önemli etkenlerden biri, blokzincir tabanlı işlemlerin günün her saati açık olması oldu. ABD borsaları cuma akşamı kapanırken, zincir üzerinde işlemler kesintisiz sürüyor. İşlem hacminin yüzde 65’i artık ABD borsalarının standart çalışma saatleri dışında gerçekleşiyor.

Solana üzerinde tokenize hisse tutan adres sayısı 1,4 milyona ulaşsa da, ağdaki sermayenin ana ağırlığı hala stabilcoinler ve ABD Hazine tahvillerinde toplanıyor.

Yatırımcılar Nvidia, Apple ve Tesla hisselerinin dijital versiyonlarını, ayrıca SpaceX bağlantılı payları DeFi protokollerinde teminat olarak da kullanıyor. Bu durum, geleneksel menkul kıymetleri kripto piyasasının daha hızlı ve daha sert işleyen dinamikleriyle karşı karşıya bırakıyor.

Sermaye dağılımı hisse tarafında sınırlı kaldı

Adres sayısındaki sıçramaya rağmen tokenize hisselerin finansal büyüklüğü hala görece düşük seviyede bulunuyor. Solana üzerindeki sermaye dağılımında ilk sırada 14,6 milyar dolarla stabilcoinler yer alıyor. ABD Hazine tahvilleri 1,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken, tokenize hisselerin toplam değeri 485,2 milyon dolarda kaldı.

Varlık türüSolana üzerindeki değerKonum
Stabilcoinler14,6 milyar dolarİlk sırada
ABD Hazine tahvilleri1,5 milyar dolarİkinci sırada
Tokenize hisseler485,2 milyon dolarDaha sınırlı pay

Bu tablo, bireysel yatırımcı ilgisinin yüksek olmasına rağmen büyük oyuncuların hisse tarafında aynı ölçüde risk almadığını ortaya koyuyor. Büyük sermaye, Solana’yı daha çok Ondo ve Securitize gibi platformlardan gelen daha muhafazakar araçların düşük maliyetli taşınma altyapısı olarak kullanıyor. Securitize, geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde ihraç edilmesine odaklanan düzenlenmiş bir dijital varlık platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Token-2022, Solana ekosisteminde geliştirilen ve tokenlara ek kurallar ile işlevler tanımlanmasına imkan veren bir standarttır. İhraççılar bu yapıyı, düzenlemeye uyum ve kurumsal süreçlerin yönetimi için kullanmayı hedefliyor.

Asıl sınav altyapıda yaşanacak

Küresel tokenize hisse platformları sıralamasında toplam pazar büyüklüğü 3,42 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 1,2 milyar dolarlık hacimle bStocks ilk sırada yer alırken, likiditesinin üçte ikisi Solana’ya bağlı olan xStocks 582 milyon dolarla üçüncü sırada konumlanıyor.

İhraççılar yeni düzenlenmiş Token-2022 standardıyla operasyonel baskıyı azaltmaya çalışıyor, ancak çözümün dayanıklılığı ilk büyük ölçekli temettü ve kurumsal işlem dönemlerinde netleşecek.

Solana için asıl zorluk artık kullanıcı sayısından çok operasyonel kapasitede görülüyor. Ağın 1,4 milyon aktif adresi sorunsuz biçimde desteklemesi önemli olsa da, temettü ödemeleri, hisse bölünmeleri ve ortak oyları gibi kurumsal işlemler çok daha ağır bir yük yaratabilir. Bu süreçler aynı anda yüz binlerce işlemin işlenmesini gerektirebilir.

RWA alanındaki büyümeye rağmen Solana’nın yerel varlığı SOL bu ivmeye eşlik etmedi. SOL fiyatı, spot ETF’lerden çıkan sermayenin etkisiyle 100 ile 107 dolar aralığında sıkışmış durumda kaldı. Böylece ekosistemdeki genişleme ile piyasa fiyatlaması arasında belirgin bir mesafe oluştu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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