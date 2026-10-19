Shiba Inu yakım oranı %2349 arttı, yakılan tutar 5 dolarda kaldı

Shiba Inu ağında son 24 saatte yakım oranı %2349 yükseldi. Buna karşın aynı dönemde dolaşımdan çıkarılan toplam miktar 1,10 milyon SHIB ile sınırlı kaldı. Bu tokenlerin parasal karşılığı ise yaklaşık 5 dolar oldu.

Yüzde artış ile gerçek hacim arasındaki fark

Shibburn verileri, yüksek oranlı artışın ilk bakışta güçlü bir yakım ivmesine işaret ettiğini gösterse de mutlak rakamlar daha sınırlı bir tablo ortaya koyuyor. Önceki dönemde yakımın çok düşük seviyede kalması, küçük hacimli işlemlerin yüzde bazında sert sıçrama yaratmasına yol açabiliyor.

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 1,10 milyon SHIB yakıldı ve bunun parasal karşılığı yaklaşık 5 dolar oldu.

Bu nedenle tek başına yakım oranı, arz üzerinde ne kadar etkili bir azalma yaşandığını göstermiyor. Son veriler, öne çıkan artışın büyük ölçüde düşük baz etkisinden kaynaklandığına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, manşete taşınan oran güçlü görünse de toplam arzı anlamlı ölçüde azaltan bir işlem hacmi oluşmuş değil.

Haftalık düşüş, aylık artış

Daha geniş zaman aralığında ise tablo karışık seyrediyor. Son 7 günde yakım oranı %83,47 geriledi ve toplam 79,85 milyon SHIB yakıldı. Son 30 günde ise yakım oranı %84,73 arttı; bu dönemde yakılan toplam miktar 749,93 milyon SHIB olarak kaydedildi.

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Fiyat hareketi ve makro baskı

Shiba Inu, son 24 saatte %2,33 yükselerek 0.000005 dolara çıktı. Böylece hafta sonuna doğru süren üç günlük geri çekilmenin ardından sınırlı bir toparlanma görüldü. Buna rağmen SHIB’in son 7 gündeki kaybı %6,58 düzeyinde bulunuyor.

Son haftada altcoinler, enflasyon kaygıları ve hafta sonu satışlarının etkisiyle nisan ayından bu yana görülen en sert gerilemelerden biriyle karşı karşıya kaldı.

Kripto piyasasında geçen hafta satış baskısı öne çıktı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verileri, üretici fiyatlarının geçen ay yıllık bazda %6,3 arttığını, tüketici maliyetlerinin ise eylülde %3,7 yükseldiğini gösterdi. Her iki veri de beklentilerin üzerinde geldi.

Hisse senedi piyasalarındaki tedirginliğin kripto varlıklara da yansımasıyla özellikle altcoinlerde hafta sonu boyunca sert kayıplar görüldü. Piyasanın odağı şimdi 28 Ekim’de açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Vadeli fiyatlamalar, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faizleri sabit bırakma olasılığını %85’in üzerinde gösteriyor.