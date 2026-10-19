XRP rezervleri 11,81 milyara çıktı, Binance açık faizi geriledi

XRP piyasasında son haftalardaki sert oynaklığın ardından, borsalardaki arzın yüksek seyretmesi ve vadeli işlem tarafındaki çözülme aynı anda öne çıktı. CryptoQuant verilerine göre büyük kripto para borsalarındaki toplam XRP rezervi 17 Ekim itibarıyla 11,81 milyar tokena yükseldi. Bu seviye, son bir yılda görülen en yüksek değerlere yakın kaldı.

Borsalardaki XRP arzı yüksek kalmayı sürdürüyor

Borsalarda tutulan XRP miktarındaki artış, piyasada satış baskısına ilişkin soru işaretlerini güçlendirdi. Yıl içindeki zirve henüz aşılmasa da mevcut rezerv seviyesi olağan dışı derecede yüksek görünüyor. Bu tablo, fiyatın son düşüşün ardından toparlanmakta zorlandığı bir döneme denk geldi.

CryptoQuant, blokzincir ve borsa verilerini izleyen bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı veriler, yatırımcıların önemli bir bölümünün XRP varlıklarını borsalarda tutmaya devam ettiğine işaret ediyor. Bu durum, piyasaya sürülebilecek arzın kısa vadede yüksek kalabileceği yönündeki değerlendirmeleri destekliyor.

XRP rezervlerinin 11,81 milyar tokena ulaşması, borsalarda satışa hazır arzın son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın kaldığını gösteriyor.

Binance tarafında kaldıraçlı işlemler zayıfladı

Veriler, borsalardaki XRP arzındaki yükselişle birlikte Binance üzerindeki türev piyasa hareketliliğinin de gerilediğini ortaya koydu. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’te XRP açık faizi 17 Ekim’de 453 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 4 Ekim’deki 538,1 milyon dolara kıyasla yüzde 15,8 düşüşe işaret etti.

Açık faiz, vadeli işlemler ve benzeri türev ürünlerde henüz kapatılmamış toplam pozisyon büyüklüğünü ifade ediyor. Bu göstergedeki gerileme, yatırımcıların pozisyon kapattığını ya da tasfiye edildiğini düşündürüyor. XRP özelinde bu eğilim, kaldıraçlı işlemlere olan ilginin zayıfladığına işaret etti.

Binance’te XRP açık faizinin 4 Ekim’deki 538,1 milyon dolardan 17 Ekim’de 453 milyon dolara gerilemesi, türev piyasada pozisyonların azaldığını ortaya koydu.

Piyasadaki görünüm temkinli kalıyor

Yüksek borsa rezervleri ile düşen açık faizin aynı dönemde görülmesi, yatırımcı davranışında daha savunmacı bir eğilime işaret ediyor. Analistler, bir yandan borsalarda elde tutulan XRP miktarının arttığını, diğer yandan kaldıraçlı pozisyonların azaltıldığını aktarıyor. Bu ikili görünüm, kısa vadede piyasa algısının kırılgan kaldığını gösteriyor.

Daha geniş kripto para piyasasında aşağı yönlü seyrin sürdüğü bir dönemde gelen bu veriler, XRP üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor. Özellikle borsalarda yüksek miktarda token bulunması, fiyat toparlanmasının hızına ilişkin belirsizliği artırıyor.