BNB Chain 37. çeyrek yakımında 1,64 milyon BNB dolaşımdan çıktı

BNB Chain, 37. çeyreklik BNB yakımını tamamladı. BNB Smart Chain üzerinde doğrudan gerçekleştirilen işlemle 1.646.196 BNB kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Güncel fiyatlarla bu miktarın değeri yaklaşık 1,197 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Arz düşerken dolaşımdaki pay büyüyor

Yakılan tokenler, yeniden kullanılamayan bir yakım adresine gönderildi. Bu işlem, toplam arzı azaltırken kalan her bir BNB’nin toplam içindeki payını da artırıyor. Bu nedenle çeyreklik yakımlar, özellikle uzun vadeli arz dinamiklerini izleyen yatırımcılar açısından yakından takip ediliyor.

Son yakımın ardından toplam kalan arz 131.512.500 BNB olarak hesaplandı. Süreç, ilk yakımdan bu yana kademeli biçimde arzı düşürüyor ve plan, başlangıçtaki toplam arzın yarısına ulaşılana kadar devam edecek.

BNB Chain’in otomatik yakım sistemi, miktarı zincir üstü verilerle doğrulanabilen açık bir formüle bağlıyor ve süreci kapalı kapılar ardında alınan bir karardan çıkarıyor.

Son dönem ortalamasının hafif üzerinde kaldı

37. yakımın büyüklüğü, son çeyreklerde görülen seviyelere yakın gerçekleşti. Bir önceki, yani 36. yakımda 1.615.827 BNB, 35. yakımda ise 1.569.307 BNB dolaşımdan çıkarılmıştı. 34. yakım 1.371.803 BNB, 33. yakım da 1.441.281 BNB düzeyinde kalmıştı.

Bu tablo, son işlem hacminin yakın dönem örneklerinin bir miktar üzerinde olduğunu gösteriyor. Buna karşılık geçmiş yıllarda çok daha yüksek yakımlar da görülmüştü. Örneğin 14. yakımda 3.619.888 BNB, 11. yakımda 3.373.988 BNB silinmişti. İlk yakım ise 986.000 BNB ile gerçekleşmişti.

Yakım miktarı fiyat ve ağ etkinliğine bağlı

Yakımda kullanılan miktar iki ana değişkene göre belirleniyor: BNB fiyatı ve ilgili çeyrekte BNB Chain üzerinde üretilen blok sayısı. Fiyatın yükselmesi ya da ağ kullanımının artması, yakım büyüklüğünü doğrudan etkileyebiliyor. Bu yüzden her çeyrekte aynı miktarın ortaya çıkması beklenmiyor.

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1 milyar doların üzerindeki bu yakım, BNB arzını düzenli aralıklarla azaltma taahhüdünün sürdüğünü ortaya koyuyor; ancak tek başına fiyat artışını garanti etmiyor.

Piyasa katılımcıları, arzın azalmasının talebin sabit kaldığı veya arttığı dönemlerde fiyatı zaman içinde destekleyebileceğini değerlendiriyor. Buna rağmen fiyat hareketleri yalnızca yakımlarla şekillenmiyor; daha geniş piyasa koşulları, ağ faaliyeti ve yatırımcı iştahı da belirleyici olmaya devam ediyor.

BNB Chain’in bir sonraki yakımı gelecek çeyrekte yapılacak. Topluluk, yeni dönemde yakım miktarının yeniden artıp artmayacağını ve ağdaki faaliyet düzeyinin bu hesaplamaya nasıl yansıyacağını izleyecek.