Ripple, Swell 2026’da XRP Ledger güvenliğini masaya yatıracak

Ripple, 27 ile 29 Ekim 2026 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek Swell etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin en önemli organizasyonlarından biri olarak görülen etkinliğin, geleneksel finans, kripto varlık, akademi ve XRP ekosisteminden 1.500 üst düzey ismi bir araya getirmesi bekleniyor.

XRP Ledger için doğrulama gündemi

Ripple kıdemli yazılım mühendisi Vito Tumas, X üzerinden yaptığı paylaşımda etkinliğe bir hafta kaldığını duyurdu. Tumas, yapay zekanın matematik alanındaki ilerlemelerini destekleyen teknolojilere işaret ederken, bu yaklaşımın XRP Ledger’ın güvenliğini güçlendirmede nasıl kullanılabileceğini de öne çıkardı.

Vito Tumas, Swell’e bir hafta kaldığını belirtirken, matematikte yapay zeka atılımlarını destekleyen teknolojinin XRP Ledger’ı güvence altına alma potansiyeline vurgu yaptı.

Tumas, Common Prefix bünyesinde görev yapan yazılım mühendisi Dejan Cabrilo ile birlikte “Güvenden öte kanıt: XRP Ledger’ın biçimsel olarak doğrulanması” başlıklı bir oturuma katılacak. Oturumda, Ripple ile Common Prefix arasında süren iş birliği çerçevesinde XRP Ledger’daki mevcut ve planlanan protokollerin doğruluğunu matematiksel yöntemlerle sınama çalışmaları ele alınacak.

XRP Ledger’ın C++ tabanlı xrpld istemcisiyle geliştirildiği ve kapsamlı test süreçlerinden geçtiği belirtiliyor. Kod tabanında geniş bir test paketi ile Antithesis tabanlı fuzzing yöntemlerinin kullanıldığı ifade edilirken, bu araçların yalnızca test sırasında ortaya çıkan hataları yakalayabildiği vurgulanıyor. Biçimsel doğrulama ise, bir protokol kuralının tüm olası girdiler altında geçerli olup olmadığını sınayabilmesi nedeniyle daha ileri bir güvence katmanı sunuyor.

Yapay zeka ve ödeme altyapısı öne çıkacak

Etkinlikte öne çıkacak başlıklardan biri de 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek “Yapay zeka para hareket ettirdiğinde ne olur?” oturumu olacak. Bu bölümde sektör temsilcileri, ajan tabanlı ödemelerin gelişen mimarisini, yeni protokolleri, dijital cüzdanları ve makineler arası ödemeleri mümkün kılacak altyapıyı değerlendirecek.

Ripple ile Common Prefix’in yürüttüğü çalışma, XRP Ledger’daki mevcut ve gelecek protokollerin doğruluğunu biçimsel doğrulama yoluyla kanıtlamayı amaçlıyor.

Oturumun konuşmacıları arasında Amazon Web Services Kurumsal Ödemeler Küresel Başkanı Nilesh Dusane, Stripe Crypto Başkanı Henri Stern, ZeroHash Kurucusu ve Üst Yöneticisi Edward Woodford ile Massimo Cervesato yer alıyor. Bu isimlerin, yapay zeka ajanlarının finansal altyapıyla doğrudan etkileşime girdiği yeni dönemde değer transferinin nasıl şekilleneceğine odaklanması bekleniyor.

Teknik altyapı ve piyasa takibi başlıkları kripto ekosisteminde birlikte öne çıkarken, meme token alanında da benzer bir hız dikkat çekiyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Gözler Ripple açıklamalarında olacak

Swell, geçmiş yıllarda Ripple’ın ürün ve ortaklık duyurularına sahne olan etkinliklerden biri olarak öne çıktı. Bu nedenle 2026 buluşması öncesinde beklentiler yükselirken, özellikle XRP Ledger güvenliği, yapay zeka destekli ödeme sistemleri ve kurumsal kullanım senaryolarına ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Etkinliğin kapsamı, Ripple’ın yalnızca kendi ağına değil, daha geniş finansal teknoloji alanına dönük başlıklara da alan açacağını gösteriyor. Programın teknik oturumları ile kurumsal ödeme altyapısına odaklanan bölümleri, XRP Ledger’ın gelecekteki kullanım alanlarına ilişkin çerçeveyi daha belirgin hale getirebilir.