Shiba Inu’da borsa verileri satış baskısının sürdüğünü gösteriyor

Shiba Inu, 0.00000503 dolar civarında işlem görürken zincir üstü veriler, borsalardan token çeken yatırımcı sayısının sınırlı kaldığını gösterdi. Son ölçümde 538 çekim işlemi kaydedildi. Geniş yatırımcı kitlesine sahip bir varlık için bu seviye düşük kabul ediliyor.

Borsa akışlarında net giriş öne çıktı

İşlem adedi tarafında çekimlerin yatırmalardan fazla olması sınırlı bir olumlu işaret verse de, asıl belirleyici unsur transfer edilen miktar oldu. Borsalara giriş 247.06 milyar SHIB, çıkış ise 183.58 milyar SHIB olarak hesaplandı. Böylece net 63.49 milyar SHIB’lik giriş oluştu.

Bu tablo, borsalara çıkan tokenden daha fazla SHIB girdiğini ortaya koyuyor. Piyasalarda bu görünüm genellikle olumsuz değerlendiriliyor çünkü borsalarda tutulan varlıklar daha hızlı satışa konu olabiliyor. Son 24 saatte net akışın %5.42 gerilemesi baskının bir miktar hafiflediğine işaret etse de, alıcılar lehine net bir dönüş henüz görülmedi.

Borsalara 247.06 milyar SHIB girerken 183.58 milyar SHIB çıktı ve net akış 63.49 milyar SHIB olarak kaldı.

Rezerv artışı temkinli görünümü korudu

Borsalardaki toplam SHIB rezervi 87.11 trilyona yükseldi. Günlük artış oranı %0.07 ile sınırlı kalsa da, rezervlerdeki büyüme yatırımcıların varlıklarını özel cüzdanlara taşımakta isteksiz kaldığına işaret ediyor.

Uzun vadeli yatırımcılar çoğu zaman daha yüksek fiyat beklentisi taşıdıklarında tokenlerini borsalardan çekmeyi tercih ediyor. Mevcut veriler ise bu davranışın şu aşamada güç kazanmadığını gösteriyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Fiyat görünümünde zayıf toparlanma sinyali izlendi

Grafik tarafında da benzer bir tablo öne çıkıyor. SHIB, ekim ayının başında 0.00000600 dolar bölgesinden geri çekildi ve 0.00000480 dolar civarında tutundu. Sonrasında küçük bir toparlanma mumunun oluştuğu görülse de, hareketin gücü zayıf kaldı.

İşlem hacminin düşük seyretmesi ve RSI göstergesinin 40 civarında bulunması, satıcıların piyasa üzerindeki etkisini koruduğunu düşündürüyor.

Kalıcı bir toparlanma için SHIB’de hem borsalardan daha güçlü çıkışlar hem de yükseliş günlerinde daha yüksek hacim gerekiyor.

Yakın seviyelerde baskı sürüyor

Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli eşik 0.00000526 dolar civarında bulunuyor. Bunun üzerinde 0.00000534 dolar ve ardından 0.00000560 dolar seviyesi izleniyor. Fiyatın daha güçlü bir görünüm kazanması için bu bölgelerin aşılması gerekiyor.

Aşağıda ise 0.00000480 dolar bölgesi kısa vadede kritik konumunu koruyor. Alıcıların bu alanı savunamaması halinde fiyatın 0.00000460 dolara doğru gerileme ihtimali masada kalıyor.