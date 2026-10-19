XRP 1,31 dolar eşiğinde yön ararken satış baskısı sürüyor

XRP, ekim ayındaki geri çekilmenin ardından kısa vadede yön arayışını sürdürüyor. 11 Ekim’de 1,41 dolarda kapanan varlık, 17 Ekim’de 1,29 dolara geriledi. Ayın başlarında 1,50 dolar civarında görülen reddin ardından oluşan zayıflık, alıcıların 1,31 dolar bölgesini yeniden kazanmasını daha kritik hale getirdi.

Kısa vadede 1,31 dolar öne çıkıyor

19 Ekim itibarıyla XRP yaklaşık 1,31 dolarda işlem gördü. Bu seviye, kısa vadeli görünüm açısından yakından izlenen eşiklerden biri olarak öne çıktı. Alıcıların bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1,35 dolar bandına doğru yeni bir deneme gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,29 doların altına sarkılması durumunda 1,284 dolar ve daha aşağıdaki destek alanları yeniden test edilebilir.

MarzellCrypto, 16 Ekim’de XRP’nin 1,31 doların üzerinde tutunamadığını, gece saatlerindeki alımların ise fiyatı 1,29 dolar civarındaki fitilden toparladığını aktarıyor.

Analistlerin paylaştığı dört saatlik grafikler, son toparlanma girişiminin henüz sınırlı kaldığına işaret ediyor. Fiyatın 1,30 ile 1,31 dolar bandında sıkışması, piyasada net yön oluşmadığını gösteriyor. Daha önce de benzer konsolidasyon dönemlerinde XRP’nin düşüş sonrası sağlam bir taban kurmakta zorlandığı görülmüştü.

Elliott dalga analizi daha geniş bir destek alanına işaret ediyor

Morecryptoonl tarafından paylaşılan ayrı bir teknik değerlendirme, aşağı yönlü trend çizgisinin kırılma ihtimaline odaklanıyor. Bir saatlik XRP/USD grafiğinde Elliott dalga yapısı ve ABC düzeltme formasyonu yer alıyor. Bu yaklaşıma göre fiyatın mevcut destek alanından güçlü bir tepki vermesi, olası yeni bir yukarı hareketin teyidi açısından önem taşıyor.

Morecryptoonl, mevcut destek bölgesinden net bir yükseliş tepkisi gelmesi halinde Elliott dalga kurulumunun doğrulanabileceğini ve bunun yeni bir ivmeye zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Bu analizde 1,293 dolar yüzde 50, 1,212 dolar yüzde 61,8 ve 1,106 dolar yüzde 78,6 Fibonacci geri çekilme seviyeleri olarak öne çıkıyor. Ancak bu bölgeler kesin taban noktaları değil. Anlamları, fiyatın bu alanlara yaklaşırken vereceği tepkiye bağlı kalıyor. XRP’nin 1,29 ile 1,30 dolar bandı üzerinde tutunması, kısa vadeli dengelenme ihtimalini güçlendirebilir.

Teknik kurulumların yakından izlendiği bu tür dönemlerde piyasa takibi daha da önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Emir defterinde satış yoğunluğu sürüyor

Xaif_Crypto’nun değerlendirmesine göre XRP’nin mevcut fiyatının hemen üzerinde yoğun satış emirleri bulunuyor. Buna karşılık aşağı taraftaki alış emirlerinde incelme görülmesi, alıcıların yukarı hareketi taşımakta zorlanabileceğine işaret ediyor. Emir defteri verileri tek başına kesin yön sinyali vermese de kısa vadeli baskının hangi bölgelerde biriktiğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Bu tablo, 1,20 dolar bölgesinin yeniden gündeme gelme riskini artırıyor. Söz konusu alan, Elliott dalga analizinde öne çıkan 1,212 dolar seviyesine de yakın duruyor. Böylece farklı teknik yaklaşımlar benzer bir aşağı yönlü risk bölgesine işaret etmiş oluyor.

Bitcoin ve daha geniş piyasa görünümü belirleyici olabilir

XRP’nin kısa vadeli görünümünü yalnızca kendi grafiği belirlemiyor. Daha geniş kripto para piyasasındaki risk iştahı ve özellikle Bitcoin‘in yönü de fiyat üzerinde etkili olabilir. ChartNerdTA, 1,50 ile 1,60 dolar aralığında güçlü bir satış bölgesi bulunduğunu ve aşağı eğimli 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın bu alanı daha da güçlendirdiğini belirtiyor.

Aynı değerlendirmede, 20 haftalık üssel hareketli ortalama olan 1,34 dolar civarının kaybedilmesi halinde 1,00 ile 1,10 dolar bandına doğru daha derin bir geri çekilme riskinin artabileceği ifade ediliyor. Bitcoin’in 83 bin doların altına inmesi de piyasa genelinde ek baskı yaratabilecek unsurlar arasında görülüyor. Bu nedenle XRP için kısa vadede 1,31 doların yeniden kazanılması kadar, 1,29 dolar çevresindeki dengenin korunması da önem taşıyor.