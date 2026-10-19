Dogecoin’de balina alımları artarken 0,08 dolar eşiği korunuyor

Dogecoin, zayıf geçen bir başka seansın ardından 0,08 dolar çevresinde denge arıyor. Brave New Coin verilerine göre DOGE, 24 saat içinde yüzde 2,45 gerileyerek 0,07845 dolardan işlem gördü. Piyasada görünüm, büyük yatırımcıların alımları ile spot taraftaki satış baskısı arasında bölünmüş durumda.

Fiyat yapısında kırılma sürüyor

Dogecoin, 2024 zirvesinden bu yana fiyatı sınırlayan uzun vadeli düşüş trend çizgisinin üzerine çıkmış durumda. Bu teknik kırılma korunmasına rağmen fiyatın beklenen ivmeyi henüz üretemediği görülüyor. DOGE, 0,07 ile 0,10 dolar arasındaki geniş birikim alanında kalmayı sürdürürken yukarı yönlü hareket şimdilik sınırlı kaldı.

TehLamboXcharts tarafından paylaşılan haftalık grafikte, fiyatın bandın alt bölümünde birkaç kez tutunduğu ancak alıcıların 0,10 dolar civarındaki üst sınırı aşacak güç oluşturamadığı görülüyor. Bu nedenle trend çizgisi kırılmış olsa da daha geniş çaplı bir toparlanmanın teyidi henüz alınmadı.

Fiyatın birikim aralığının üzerine yerleşmesi ve 0,11985 dolara yönelmesi, son kırılmaya daha güçlü bir teyit sağlayabilir.

Balina alımları ile spot çıkışlar ayrıştı

Zincir üstü veriler, büyük cüzdanlar ile daha geniş piyasa arasındaki ayrışmayı netleştirmeye başladı. Ali Charts’ın Santiment verilerine dayandırdığı paylaşıma göre balina cüzdanlarındaki DOGE bakiyesi 12 Ekim ile 16 Ekim arasında 55,60 milyardan 56,21 milyara yükseldi. Böylece büyük yatırımcılar, fiyat 0,08 dolar çevresindeyken yaklaşık 600 milyon DOGE ekledi.

Bu tablo, mevcut destek bölgesine ağırlık kazandırıyor. Büyük yatırımcıların yükselişi kovalamak yerine zayıflık döneminde birikim yapması, bandın alt sınırına yönelik güvenin arttığına işaret ediyor. Fiyatın 0,078 ile 0,08 dolar aralığında kalması halinde bu talep yeni bir 0,09 ile 0,10 dolar denemesini destekleyebilir.

Buna karşılık spot piyasada farklı bir eğilim öne çıkıyor. CW8900 verilerine göre son 24 saatte 58,73 milyon dolarlık net çıkış görüldü. Yedi günlük çıkış 92,24 milyon dolara, 30 günlük çıkış ise 208,56 milyon dolara ulaştı. Bu durum, balina alımları sürerken daha geniş piyasada satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Metrik Dönem Veri Balina bakiyesi artışı 12 Ekim – 16 Ekim Yaklaşık 600 milyon DOGE Spot net çıkış 24 saat 58,73 milyon dolar Spot net çıkış 30 gün 208,56 milyon dolar

Aşağı yönlü risk gündemde kalıyor

Mevcut destek bölgesi kırılırsa aşağı yönlü riskin belirginleşebileceği belirtiliyor. Likidasyon ısı haritası, 0,066 ile 0,068 dolar aralığında yoğun bir likidite kümesi bulunduğunu gösteriyor. Spot çıkışların yüksek seyretmesi nedeniyle 0,078 doların altında kalıcı bir sarkma, bu bölgeyi daha yakın bir hedef haline getirebilir.

Öte yandan fiyatın üzerinde de 0,093 ile 0,10 dolar arasında likidite bulunuyor. Ancak kısa vadede görünümün güçlenmesi için fiyatın önce 0,084 ile 0,086 dolar bandında toparlanma göstermesi, ardından 0,09 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Kısa ve orta vadeli görünüm

Kısa ve orta vadeli görünüm karışık olsa da 0,078 ile 0,08 dolar bölgesinde denge kademeli olarak iyileşiyor. Haftalık trend kırılımı korunurken balinaların alımları sürüyor ve fiyat birikim alanı içinde kalıyor. Buna karşılık spot çıkışlar yüksek seyrini koruyor ve 0,066 ile 0,068 dolar aralığındaki aşağı yönlü likidite bölgesi masada kalıyor.

Sweep tarafından paylaşılan grafikte ise olumlu ayrışma sinyali öne çıkıyor. Fiyat daha düşük dipler üretirken RSI daha yüksek dipler oluşturuyor. Bu yapı, düşüş ivmesinin zayıflamaya başladığı dönemlerde görülebiliyor. Eğer bu sinyal fiyat hareketiyle desteklenirse 0,10 dolar ile 0,11985 dolar aralığı yeniden ilk toparlanma bölgesi olarak izlenebilir.