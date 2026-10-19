XRP’de haftalar sonra ilk toparlanma sinyali: Düşüş sona mı eriyor?

XRP, günlük bazda yükselerek 1,31 dolar civarında işlem görüyor. Eylül ayından bu yana ilk kez alıcıların belirgin biçimde güç kazandığına işaret eden bir görünüm oluştu. Varlık, ekim ayının büyük bölümünde 1,55 dolar bölgesinden 1,25 dolara kadar gerilemişti. Son günlük mumun artıda kapanmasıyla birlikte fiyat yeniden yukarı yöneldi.

Alıcılar 1,25 dolar bölgesinde devreye girdi

Toparlanma sınırlı kalsa da piyasa açısından önemli bir eşik olarak görülüyor. Son haftalarda her yükseliş denemesi kısa sürede satışla karşılaşmış, fiyat daha düşük zirveler oluşturarak aşağı yönlü seyrini sürdürmüştü. Bu sert geri çekilmenin ardından gelen yeşil kapanış, satıcı baskısının en azından kısa vadede hız kestiğine işaret ediyor.

1,25 ila 1,30 dolar aralığı şu aşamada destek bölgesi olarak öne çıkıyor. XRP bu seviyeye dokunduktan sonra hızlı biçimde yukarı döndü ve mum grafiğinde uzun bir alt fitil bıraktı. Bu yapı, alıcıların düşüş sırasında devreye girerek satışları karşıladığını gösteriyor. Aynı bölge eylül ayında da korunmuş, ardından fiyat 1,65 dolara kadar güçlü bir yükseliş sergilemişti.

1,25 ila 1,30 dolar bandından gelen tepki, haftalardır süren satış baskısının yavaşlayabileceğine dair ilk somut işaretlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü harekette ilk sınav 1,33 dolar

Kısa vadede izlenen ilk önemli seviye 1,33 dolar civarında bulunuyor. Turuncu hareketli ortalama mevcut fiyatın hemen üzerinde yer alırken, yükselişin güç kazanması için XRP’nin bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Bu eşiğin aşılması halinde 1,37 ile 1,38 dolar aralığı bir sonraki test alanı olarak öne çıkabilir.

Söz konusu bölge, birden fazla hareketli ortalamanın aynı noktada toplanması nedeniyle teknik açıdan güçlü bir bariyer niteliği taşıyor. Önceki düşüş sırasında fiyat bu alanın üzerinde kalıcılık sağlayamamıştı. Bu nedenle olası yeni yükseliş denemesinde piyasanın vereceği tepki yakından izlenecek.

Göstergeler toparlanmaya alan tanıyor

Göreceli güç endeksi olan RSI 40 seviyesine yakın seyrediyor. Bu görünüm zayıf kabul edilse de aşırı satım bölgesine işaret etmiyor. Başka bir deyişle, tepki yükselişi aşırı baskılanmış bir dipten gelmiyor ve alıcılar kontrolü korursa yukarı yönlü hareket için alan bulunuyor.

Buna karşılık işlem hacmi düşük kalmayı sürdürüyor. Daha kalıcı bir toparlanma senaryosunda yükseliş günlerinde hacmin belirgin biçimde artması gerekecek. Aksi halde mevcut hareket, kısa süreli bir soluklanma olarak kalabilir.

XRP için 1,33 dolar üzerindeki günlük kapanış, toparlanmanın teyidi açısından kritik görülürken; bu seviyenin üzerinde 1,38 ve ardından 1,45 dolar gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü risk ise tamamen ortadan kalkmış değil. 1,25 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde mevcut tepki zayıflayabilir ve fiyat 1,20 dolara, hatta daha alt seviyelere yönelebilir. Bu nedenle önümüzdeki birkaç günlük mum kapanışı, hareketin gerçek bir dönüş mü yoksa düşüş trendi içinde kısa süreli bir ara mı olduğunu daha net ortaya koyacak.