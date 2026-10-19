BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de yükselişin devamı için bu üç şey kritik

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 ABD’de kripto bağlantılı hisseler açılış öncesinde yükseldi; Circle yüzde 2,76 ile öne çıktı.
  • 📉 Bitcoin’in açık pozisyon göstergesi, türev piyasasındaki spekülatif talebin önceki seviyelere göre zayıfladığına işaret etti.
  • 🔎 Kalıcı toparlanma için ETF girişlerinin güçlenmesi, spot talebin canlanması ve yatırımcıların birikime devam etmesi gerektiği belirtildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de kripto para bağlantılı hisseler 19 Ekim’de açılış öncesi işlemlerde yükselirken, Bitcoin’de zayıflayan spot talep ve türev piyasasındaki ivme kaybı, kısa vadeli toparlanmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Spot Bitcoin ETF’lerinden iki hafta üst üste yaşanan para çıkışları da bu temkinli görünümü destekledi.

İçindekiler
1 Kripto bağlantılı hisselerde alımlar öne çıktı
2 Bitcoin’de spot talep yeniden zayıfladı

Kripto bağlantılı hisselerde alımlar öne çıktı

Circle (CRCL), açılış öncesi işlemlerde yüzde 2,76 yükseldi. Bitmine (BMNR) yüzde 1,99, Hyperliquid Strategies (PURR) yüzde 1,98 ve Coinbase (COIN) yüzde 1,75 değer kazandı.

Aynı dönemde Strategy (MSTR) yüzde 1,71, Robinhood (HOOD) yüzde 1,46 ve SharpLink Gaming (SBET) yüzde 1,06 yükseliş kaydetti. Böylece kripto para bağlantılı hisselerde açılış öncesinde genele yayılan olumlu bir seyir görüldü.

Bitcoin’de spot talep yeniden zayıfladı

Hisselerdeki yükselişe karşın Bitcoin’in piyasa verileri daha temkinli bir tablo ortaya koydu. Bitcoin’de açık pozisyonların yedi günlük hareketli ortalaması bu ay 365 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Bu durum, 25 Ağustos’tan bu yana ikinci kez yaşandı.

Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyonlar dahil henüz kapatılmamış türev sözleşmelerini ifade ediyor. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesi, türev piyasasındaki spekülatif talebin önceki seviyelere kıyasla zayıfladığına işaret edebiliyor.

Spot Bitcoin ETF’lerindeki para hareketleri de toparlanmaya yönelik temkinli yaklaşımı destekledi. Önceki haftaki 228,4 milyon dolarlık net çıkışın ardından, 9 Ekim’de sona eren haftada da fonlardan 678,9 milyon dolar daha çıkmıştı. Böylece ETF’ler iki hafta üst üste net çıkış kaydetti. Buna rağmen son 30 günlük dönemde toplam net giriş 15.400 BTC oldu.

CryptoQuant verilerini aktaran XWIN Japan ise Bitcoin’de spot talebin ay başında kısa süreliğine nötr seviyelere yaklaştığını, ardından yeniden negatife döndüğünü bildirdi. Vadeli işlem talebi ise görece güçlü kalmayı sürdürdü.

AMBCrypto’nun değerlendirmesine göre ise Bitcoin’de istikrarlı bir toparlanma için spot ETF’lere para girişlerinin güçlenmesi, spot talebin yeniden canlanması ve Bitcoin sahiplerinin birikime devam etmesi gerekiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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