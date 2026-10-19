XRP’de kaldıraç temizlendi, borsalardaki arz yüksek kaldı: Sırada ne var?

Borsalarda tutulan XRP miktarı, son bir yılın en yüksek seviyeleri arasına girerek yaklaşık 11,81 milyar tokene ulaştı. Satışa hazır arzın artması kısa vadeli fiyat oynaklığını artırabilecek bir unsur olarak öne çıkarken, türev piyasasında kaldıraçlı pozisyonların hızla azalması dikkat çekiyor. XRP Ledger tarafında ise henüz kullanıma açılmayan kredi sistemini de kapsayan hata düzeltmelerinin 23 Ekim’de devreye girmesi bekleniyor.

Borsalara XRP girişi artarken kaldıraç azalıyor

CryptoQuant haberine göre, XRP’nin borsa rezervleri son 365 günlük ölçümlerin yüzde 99’undan daha yüksek bir seviyeye çıktı. Zincir üstü analist CryptoOnchain de 18 Ekim’de X üzerinden yaptığı paylaşımda, borsalardaki arzın yükseldiğini ancak türev piyasasındaki kaldıracın hızla gerilediğini belirtti.

Binance’te XRP açık pozisyon büyüklüğü, ay başından bu yana yaklaşık yüzde 15,8 azaldı. Aynı dönemde yükseliş yönlü pozisyonların tasfiyesinde yaşanan artış, kaldıraçlı işlemlerin önemli bir bölümünün piyasadan temizlendiğine işaret etti. Analiste göre kaldıraç, borsalardaki arzdan daha hızlı dengelendi; türev piyasasındaki aşırı pozisyonlanma hafiflerken borsalarda tutulan XRP miktarı yüksek kaldı.

Son 30 günde büyük cüzdanlardan Binance’e aktarılan XRP miktarı da 1,6 milyar tokenle altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. XRP ise son dönemde 1,28–1,35 dolar aralığında işlem gördü.

Bununla birlikte, borsa rezervlerinin yükselmesi doğrudan satış baskısı oluşacağı anlamına gelmiyor. Analizde önümüzdeki 5–10 işlem gününde borsaların net giriş-çıkış verileri ile spot XRP borsa yatırım fonlarının (ETF) akışlarının izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Spot XRP ETF’lerindeki toplam net giriş yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Nasdaq’ta işlem gören XRP hazine şirketi Evernorth yaklaşık 473 milyon XRP yönetiyor. Habere göre kurumsal talep, borsalardaki arz artışının bir bölümünü karşılayabilir.

XRP Ledger güncellemesi için kritik oylama

XRP Ledger’da “fixCleanup3_4_0” adı verilen hata düzeltme paketinin, mevcut destek korunursa 23 Ekim Cuma günü saat 09.34 UTC civarında devreye girmesi bekleniyor. Paket, Ripple’ın haziran ayından bu yana bankalara ve ödeme şirketlerine tanıttığı ancak henüz etkinleştirilmeyen kredi sistemindeki bazı hataları da gideriyor.

Ağda hangi işlemlerin geçerli olduğu konusunda uzlaşan bağımsız doğrulayıcıların, kural değişikliklerine onay vermesi gerekiyor. Varsayılan olarak güvenilen 35 doğrulayıcının yüzde 80’inden fazlasının, yani en az 29’unun desteği iki hafta boyunca kesintisiz sürmeli.

XRPL Dashboard verilerine göre düzeltme paketi pazartesi itibarıyla tam 29 oyla bu eşiği karşılıyor. Destek veren tek bir doğrulayıcının bile oyunu geri çekmesi, iki haftalık sayımın yeniden başlamasına neden olacak.

Kredi sisteminin kendisi ise 19 oyla onay eşiğinin 10 oy altında bulunuyor. Kredi verenlerin varlıklarını tutacak kasalara ilişkin ayrı değişiklik de 21 oya sahip. Her iki düzenleme için de geri sayım başlamadı. Bugün gerekli desteğe ulaşsalar bile kredi sistemi en erken kasım başında kullanıma açılabilecek.

Planlanan modelde kredi verenler, XRP veya başka bir tokeni kasaya yatıracak; kredi aracısı ise bu varlıkları belirli bir vadeyle borç verecek. Krediler ve geri ödemeler ağ üzerinde kaydedilirken, borçlunun değerlendirilmesi zincir dışında aracı tarafından yapılacak. Borçlulardan teminat istenmeyeceği için geri ödenmeme riskine karşı aracının değerlendirmesi belirleyici olacak. Ripple, bu yapıyı sınır ötesi ödemelerin tamamlanmasını beklerken nakde ihtiyaç duyan ödeme şirketlerine sunuyor.

Düzeltme paketi ayrıca, yalnızca ihraççı adına token yakma yetkisi verilen bir hesabın belirli koşullarda yeni token oluşturabilmesine yol açabilecek açığı kapatacak. Kasalardaki tutarların yuvarlanması ile kredilerin gecikmiş veya temerrüde düşmüş sayılmasını belirleyen hesaplamalar da güncellenecek.