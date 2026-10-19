RIPPLE (XRP)

Ripple yöneticisi DeFi’ın kitlelere açılmasının yakın olduğunu söyledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, DeFi'ın kitlelere açılmasının yakın olabileceğini söyledi.
  • 📌 Ripple'ın deneyimli yöneticisi, tokenizasyonun hızlandığını ve $XRP ekosisteminin temelindeki XRPL gibi ağlar için yeni alanlar doğabileceğini anlattı.
  • 🧠 Schwartz, 2027'ye giderken yapay zeka ajanlarının finans yönetiminde daha büyük rol üstlenebileceğini dile getirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple‘ın teknoloji ekibinde uzun yıllar görev alan ve XRP Ledger’ın ilk mimarları arasında gösterilen David Schwartz, merkeziyetsiz finans alanında tüketici odaklı önemli bir kırılmanın yaklaşmış olabileceğini söyledi. Schwartz, son röportajında özellikle tokenizasyon tarafında ivmenin arttığını, düzenleyici engellerin ise zayıflamaya başladığını anlattı.

İçindekiler
1 2027 için iyimser tablo
2 Genel kullanıcıya açılma beklentisi
3 Yapay zeka ajanları finansı nasıl etkileyebilir

2027 için iyimser tablo

Schwartz, DeFi’ın 2027’ye giderken daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceği görüşünü paylaştı. Ona göre blokzincir tabanlı finans uygulamaları, yalnızca kripto para meraklılarına hitap eden araçlar olmaktan çıkıp çok daha büyük bir pazara dönüşebilir. Bu çerçevede yeni nesil finans ürünlerinin, mobil uygulama ekosistemlerinde görülen geniş kullanıcı tabanına benzer bir ölçeğe ulaşması mümkün görünüyor.

David Schwartz, tokenizasyonun hız kazandığını ve düzenleyici engellerin düşmeye başladığını, bu nedenle blokzincir tabanlı finans uygulamaları için yeni bir pazarın oluşabileceğini söyledi.

Schwartz, bu dönüşümün heyecan verici bir aşamaya yaklaştığını vurgulasa da belirli bir ürün adı vermedi. Ayrıca somut bir takvim açıklamaktan da kaçındı. Bu nedenle değerlendirmeleri, doğrudan bir lansman duyurusu yerine sektörün yönüne ilişkin genel bir çerçeve sunuyor.

Genel kullanıcıya açılma beklentisi

Schwartz’ın mesajlarında öne çıkan nokta, blokzincir benimsenmesinin bir sonraki aşamasında DeFi ürünlerinin daha geniş kitlelere sunulabileceği yönündeki beklenti oldu. Bu yaklaşım, teknik bilgi seviyesi sınırlı kullanıcıların da dijital finans araçlarına daha kolay erişebileceği bir yapıya işaret ediyor.

Tokenizasyon, gerçek dünya varlıkları ya da finansal hakların dijital token’lara dönüştürülmesini ifade ediyor. Schwartz’ın değerlendirmesinde bu alanın öne çıkması, DeFi’ın yalnızca zincir içi işlemlerle sınırlı kalmayıp geleneksel finansla daha güçlü bağlar kurabileceği görüşünü destekliyor.

Yapay zeka ajanları finansı nasıl etkileyebilir

Röportaj sırasında Schwartz, finansal işlemlerin ve para yönetiminin yapay zeka ajanları tarafından yürütüldüğü bir geleceğe de değindi. Ona göre bireylerin parasının bu tür yazılım ajanları tarafından yönetildiği bir yapı, kullanıcıların karşılaştığı bazı karmaşık süreçleri sadeleştirebilir.

Schwartz, herkesin parasının ajanlar tarafından yönetildiği bir dünyanın düşünülebileceğini, bu durumda DeFi’ın hangi ihtiyaçlara yanıt vereceğinin yeni temel soru haline geldiğini belirtti.

Bu senaryoda merkeziyetsiz finans uygulamalarının nasıl uyum sağlayacağı ise Schwartz’ın yanıt aradığı başlıca konular arasında yer aldı. DeFi ürünlerinin, insan kullanıcı kadar o kullanıcı adına hareket eden otomatik sistemlere de hizmet verecek biçimde yeniden şekillenmesi gerekebilir.

Schwartz’ın açıklamaları, Ripple cephesinden yeni bir ürün duyurusu anlamına gelmiyor. Ancak sektörün daha erişilebilir, daha düzenlenmiş ve yapay zeka ile daha iç içe bir yapıya yöneldiğine dair güçlü bir beklentiyi yansıtıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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