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Kriptoda haftanın takvimi: 19-23 Ekim

Bilmeniz Gerekenler

  • Kriptoda haftanın takvimi: ABD verileri, Solana ve Filecoin güncellemeleri
  • 👷 Salı günü haftalık ADP istihdam değişimi, perşembe günü ise işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
  • 📊 Cuma günü ABD öncü imalat ve hizmet PMI verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güveni ve enflasyon beklentileri açıklanacak.
  • ⚡ Filecoin’in Solstice ve Solana’nın Alpenglow güncellemeleri ile LayerZero’nun token kilit açılışı bu hafta kripto takviminde öne çıkıyor.
  • 🏦 Fed’in sessizlik döneminde olduğu bu haftada, ABD’nin 20 yıllık tahvil ve 5 yıllık TIPS ihaleleri gerçekleştirilecek.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

19–23 Ekim haftasında ABD’den gelecek ekonomik veriler ile Solana ve Filecoin ağlarında planlanan güncellemeler öne çıkıyor. Cuma günü açıklanacak öncü imalat ve hizmet PMI verilerinin yanı sıra tüketici güveni ve enflasyon beklentileri haftanın yoğun veri gündemini oluşturuyor. Kripto tarafında ise ağ güncellemelerine LayerZero’nun token kilit açılışı eşlik edecek.

İçindekiler
1 ABD’de cuma günü yoğun veri akışı
2 Solana ve Filecoin güncellemeleri gündemde

Fed’in toplantı öncesi sessizlik döneminde olması nedeniyle bu hafta faiz politikasına ilişkin olağan Fed konuşmaları beklenmiyor.

ABD’de cuma günü yoğun veri akışı

Haftanın ekonomik takvimi, 19 Ekim Pazartesi saat 17.00’de ABD NAHB konut piyasası endeksiyle başlayacak. Önceki dönemde 32 olan endeksin 31’e gerilemesi bekleniyor. 20 Ekim Salı saat 15.15’te ise ABD haftalık ADP istihdam değişimi açıklanacak. Bu verinin önceki değeri 24,75 bin olarak kaydedilmişti.

Hafta ortasında tahvil ihalesi gündeme gelecek. 21 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ABD 20 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. 22 Ekim Perşembe saat 15.30’da ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak. İlk başvuruların, önceki haftaki 199 binden 200 bine yükselmesi bekleniyor. Aynı gün saat 20.00’de ABD 5 yıllık enflasyona endeksli tahvil (TIPS) ihalesi yapılacak.

Haftanın en yoğun veri akışı ise 23 Ekim Cuma günü yaşanacak. Saat 16.45’te ABD S&P Global öncü imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. İmalat PMI’ın 55,9’dan 55,6’ya, hizmet PMI’ın ise 58,8’den 57,9’a gerilemesi bekleniyor. Raporlardaki fiyat göstergeleri de izlenecek.

Saat 17.00’de Michigan Üniversitesi’nin ekim ayına ilişkin nihai tüketici güveni verisi yayımlanacak. Aynı raporda tüketicilerin 1 ve 5 yıllık enflasyon beklentileri de açıklanacak.

Solana ve Filecoin güncellemeleri gündemde

Kripto takviminde ilk olarak 19 Ekim Pazartesi saat 15.59 civarında Filecoin’in Solstice güncellemesi yer alıyor. Güncelleme kapsamında Filecoin ana ağının yeni sürüme geçişi planlanıyor.

20 Ekim Salı günü LayerZero (ZRO) token kilit açılışı gerçekleştirilecek. Açılış, projenin token dağıtım takvimi kapsamında yapılacak.

21 Ekim Çarşamba saat 18.00 civarında ise Solana’nın Alpenglow güncellemesinin ana ağa geçiş süreci planlanıyor. İşlemlerin kesinleşme süresini kısaltmayı hedefleyen güncellemenin saati, ağın ilerleyişine göre değişebilir.

TarihSaatGelişmeBeklenti / Detay
19 Ekim Pazartesi15.59 civarı🪙 Filecoin Solstice güncellemesiFilecoin ana ağının yeni sürüme geçişi planlanıyor.
19 Ekim Pazartesi17.00🏠 ABD NAHB konut piyasası endeksiBeklenti: 31 · Önceki: 32
20 Ekim Salı15.15👷 ABD haftalık ADP istihdam değişimiÖnceki: 24,75 bin
20 Ekim SalıBelirtilmedi🔓 LayerZero (ZRO) token kilit açılışıToken dağıtım takvimi kapsamında kilit açılışı gerçekleştirilecek.
21 Ekim Çarşamba18.00 civarı⚡ Solana Alpenglow güncellemesiİşlemlerin kesinleşme süresini kısaltmayı hedefliyor. Ana ağa geçiş saati, ağın ilerleyişine göre değişebilir.
21 Ekim Çarşamba20.00💵 ABD 20 yıllık tahvil ihalesi
22 Ekim Perşembe15.30👷 ABD ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvurularıİlk başvurularda beklenti: 200 bin · Önceki: 199 bin
22 Ekim Perşembe20.00🏦 ABD 5 yıllık enflasyona endeksli tahvil (TIPS) ihalesi
23 Ekim Cuma16.45🏭 ABD S&P Global öncü imalat ve hizmet PMI verileriİmalat: Beklenti 55,6 · Önceki 55,9
Hizmet: Beklenti 57,9 · Önceki 58,8
Raporların fiyat göstergeleri de izlenecek.
23 Ekim Cuma17.00🔥 Michigan Üniversitesi tüketici güveni ve enflasyon beklentileriEkim ayı nihai tüketici güveni ile 1 ve 5 yıllık enflasyon beklentileri açıklanacak.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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