Kriptoda haftanın takvimi: 19-23 Ekim

19–23 Ekim haftasında ABD’den gelecek ekonomik veriler ile Solana ve Filecoin ağlarında planlanan güncellemeler öne çıkıyor. Cuma günü açıklanacak öncü imalat ve hizmet PMI verilerinin yanı sıra tüketici güveni ve enflasyon beklentileri haftanın yoğun veri gündemini oluşturuyor. Kripto tarafında ise ağ güncellemelerine LayerZero’nun token kilit açılışı eşlik edecek.

Fed’in toplantı öncesi sessizlik döneminde olması nedeniyle bu hafta faiz politikasına ilişkin olağan Fed konuşmaları beklenmiyor.

ABD’de cuma günü yoğun veri akışı

Haftanın ekonomik takvimi, 19 Ekim Pazartesi saat 17.00’de ABD NAHB konut piyasası endeksiyle başlayacak. Önceki dönemde 32 olan endeksin 31’e gerilemesi bekleniyor. 20 Ekim Salı saat 15.15’te ise ABD haftalık ADP istihdam değişimi açıklanacak. Bu verinin önceki değeri 24,75 bin olarak kaydedilmişti.

Hafta ortasında tahvil ihalesi gündeme gelecek. 21 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ABD 20 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. 22 Ekim Perşembe saat 15.30’da ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak. İlk başvuruların, önceki haftaki 199 binden 200 bine yükselmesi bekleniyor. Aynı gün saat 20.00’de ABD 5 yıllık enflasyona endeksli tahvil (TIPS) ihalesi yapılacak.

Haftanın en yoğun veri akışı ise 23 Ekim Cuma günü yaşanacak. Saat 16.45’te ABD S&P Global öncü imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. İmalat PMI’ın 55,9’dan 55,6’ya, hizmet PMI’ın ise 58,8’den 57,9’a gerilemesi bekleniyor. Raporlardaki fiyat göstergeleri de izlenecek.

Saat 17.00’de Michigan Üniversitesi’nin ekim ayına ilişkin nihai tüketici güveni verisi yayımlanacak. Aynı raporda tüketicilerin 1 ve 5 yıllık enflasyon beklentileri de açıklanacak.

Solana ve Filecoin güncellemeleri gündemde

Kripto takviminde ilk olarak 19 Ekim Pazartesi saat 15.59 civarında Filecoin’in Solstice güncellemesi yer alıyor. Güncelleme kapsamında Filecoin ana ağının yeni sürüme geçişi planlanıyor.

20 Ekim Salı günü LayerZero (ZRO) token kilit açılışı gerçekleştirilecek. Açılış, projenin token dağıtım takvimi kapsamında yapılacak.

21 Ekim Çarşamba saat 18.00 civarında ise Solana’nın Alpenglow güncellemesinin ana ağa geçiş süreci planlanıyor. İşlemlerin kesinleşme süresini kısaltmayı hedefleyen güncellemenin saati, ağın ilerleyişine göre değişebilir.