Bitcoin yeniden yükselişte: 100 bin dolar için kritik şartlar neler?

Çin’den gelen beklentilerin üzerindeki ekonomik veriler ve gerileyen petrol fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahını canlandırırken Bitcoin’in toparlanmasını destekledi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,1 yükselişle 82.500 dolar civarında işlem görüyor. Ancak analistler, fiyatın yıl sonuna kadar 100 bin doları aşıp aşamayacağı konusunda farklı görüşler taşıyor.

Toparlanma hisse senedi piyasalarına da yansıdı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri aynı dönemde yüzde 1’in üzerinde yükselirken Japonya’da Nikkei yüzde 1,8, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,6 değer kazandı. Geçen hafta yapay zeka bağlantılı hisselerde yoğunlaşan satış baskısının da hafiflediği görüldü.

Çin verileri ve petrol fiyatları piyasaları destekledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü. Böylece ikinci çeyrekteki yüzde 4,3’lük büyümenin üzerine çıkıldı. Perakende satışlar ise yüzde 0,5’lik piyasa beklentisini aşarak yüzde 1,1 arttı.

Veriler, Çin ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin beklentileri güçlendirirken Çin hisseleri yüzde 0,3 yükseldi. Altın, ons başına 4.180 dolar yakınında yatay seyretti. Dolar endeksi ise geçen haftanın sonlarında başlayan zayıflığını sürdürerek 102 seviyesinin altında kaldı.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme de riskli varlıklara destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya bağlantılı yaptırımları ertelemesinin arzı artırabileceği beklentisiyle ham petrol, geçen haftaki kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Buna karşılık Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler devam ediyor.

Piyasalar, petroldeki düşüşün sürmesi halinde enflasyon baskısının hafifleyebileceğini ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri için daha elverişli koşullar oluşturabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte Fed, geçen ay politika faizini 0,25 puan artırmıştı. Bu ayki toplantı için ağırlık kazanan beklenti, faizin yüzde 4,75–5,00 aralığında sabit tutulması yönünde.

Bitcoin’de 100 bin dolar için kurumsal talep ve Fed belirleyici

Bitcoin’in toparlanması, yıl sonu fiyatına ilişkin görüş ayrılıklarını yeniden öne çıkardı. Kripto varlık yöneticisi Bitwise, Bitcoin’in yıl bitmeden 100 bin doları aşmasını bekliyor.

Bitwise Araştırma Başkanı Ryan Rasmussen; borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden gelen kurumsal girişleri, şirketlerin Bitcoin alımlarını ve düzenleyici ortamın iyileşmesini yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olarak sıraladı. Rasmussen’e göre artan kamu borçları da arzı sınırlı varlıklara yönelik talebi güçlendirebilir.

Kripto alım satım şirketi LO:TECH’in Araştırma Başkanı Adam Morgan McCarthy ise daha temkinli. Bitcoin’in yıl sonuna kadar 85 bin–95 bin dolar aralığında işlem görmesini bekleyen McCarthy, Fed’in eylül ayındaki artışının ardından piyasaların aralıkta yeni bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 75 olasılık verdiğini belirtti. Bu nedenle para politikasından kaynaklanan baskının süreceğini düşünüyor.

14 Ekim’de açıklanan ABD enflasyon verileri de bu belirsizliği besledi. Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,6, çekirdek endeks ise yüzde 0,3 arttı. McCarthy’ye göre Bitcoin’in yeniden 100 bin dolara ulaşabilmesi için petrol ve tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşlaması, ayrıca beklentilerin yeni bir faiz artırımından faizlerin sabit tutulmasına dönmesi gerekiyor.

Türev piyasasındaki gelişmeler ise yükseliş ihtimalini destekleyen bir başka unsur. Nomura’nın dijital varlık birimi Laser Digital’ın baş traderı Luca Invernizzi, kaldıraçlı pozisyonların büyük ölçüde kapatılmasıyla zorunlu satış baskısının hafiflediğini söyledi. Invernizzi’ye göre Bitcoin’in 90 bin doların üzerine kararlı biçimde çıkması, kısa pozisyonların tasfiyesini tetikleyerek yükselişi hızlandırabilir.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill ise temmuz ortasından bu yana kripto yatırım ürünlerine 11,1 milyar dolar girdiğini, ancak son dönemde alım ivmesinin yavaşladığını belirtti. Kamu maliyesine ilişkin endişelerin orta ve uzun vadede Bitcoin talebini destekleyebileceğini söyleyen Butterfill, kalıcı bir yükseliş için kurumsal yatırımcı girişlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da Bitcoin’in yeniden boğa piyasasına girdiği görüşünde. Wu Blockchain’in 19 Ekim’de aktardığı röportajında Saylor, bankaların önümüzdeki 12–24 ayda Bitcoin saklama ve Bitcoin teminatlı kredi hizmetlerini genişletmesinin büyümede önemli rol oynayacağını söyledi. Bu hizmetlerin yaygınlaşması, kurumsal yatırımcıların piyasaya erişimini de kolaylaştırabilir. Saylor ayrıca menkul kıymetlerin tokenizasyonunu Bitcoin’in büyümesini destekleyebilecek unsurlar arasında gösterdi. Finans kuruluşlarının blockchain kullanımını artırmasıyla dijital varlıklar ile geleneksel piyasalar arasındaki bağların güçlenebileceğini belirtti.