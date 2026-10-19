Bitcoin ve altcoinlerde satış baskısı artarken kritik eşikler test ediliyor

Kripto para piyasasında haftanın öne çıkan varlıkları arasında Bitcoin, Solana, Near Protocol ve Hyperliquid yer aldı. Dört varlıkta da son yükselişlerin ardından ivme kaybı görülürken, fiyatların kısa vadede önemli eşiklerin çevresinde sıkıştığı izleniyor. Özellikle Bitcoin 80 bin dolar bandına yaklaşırken, Solana 100 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Near ve Hyperliquid tarafında görünüm zayıfladı

Near Protocol, 5,80 ile 6,00 dolar aralığındaki satışların ardından geri çekildi. Günlük mum verilerinde 5,06 dolar tepe ve 4,74 dolar dip seviyesi öne çıkarken, 4,65 ile 4,70 dolar bandı kısa vadede ilk önemli alan olarak izleniyor. Bu bölgenin korunması halinde alımların yeniden güç kazanması mümkün görülüyor.

Buna karşılık 4,60 doların altında günlük kapanış gelmesi durumunda NEAR için 4,40 dolar ve ardından 4,10 ile 4,20 dolar aralığı gündeme gelebilir. Yukarı yönlü tepki oluşursa ilk aşamada 5,00 dolar, ardından 5,20 ile 5,40 dolar bandı öne çıkıyor. RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden nötr 50 seviyesine gerilemesi, yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor ancak tek başına net bir yön değişimini doğrulamıyor.

Hyperliquid cephesinde de benzer şekilde zayıf bir tablo oluştu. Ağustos ayındaki yaklaşık 52 dolar seviyesinden başlayan güçlü yükselişin ardından HYPE, eylül sonunda 98 dolara kadar tırmandı ancak bu bölgeden sert biçimde geri döndü. Varlık son olarak 77,72 dolar civarında işlem gördü.

Kısa vadede 76 ile 77 dolar aralığı HYPE için belirleyici bölge olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa 80 ile 82 dolar bandına doğru tepki görülebilir. Ancak 76 doların altında kalıcı bir günlük kapanış, 72 dolar ve ardından 70 dolar ihtimalini artırabilir. RSI göstergesinin 50 seviyesinin altına inerek 40’a yaklaşması da satış baskısının güçlendiğini gösteriyor.

Bitcoin 80 bin ile 81 bin dolar bandında tutunmaya çalışırken, Solana 100 dolar eşiğinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Solana 100 dolar sınırında kaldı

Solana, 120 doların üzerindeki son yükselişini koruyamadıktan sonra yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Günlük grafikte 102,31 dolar civarında bulunan SOL, ekim ayındaki 125 dolar zirvesinden belirgin şekilde geri çekildi. Son günlük işlem aralığı 102,09 ile 104,64 dolar arasında oluştu.

Fiyatın 100 ile 102 dolar bandına yakın seyretmesi, bu alanı kısa vadede kritik hale getiriyor. 100 doların altında güçlü bir kapanış gelirse 97 ile 98 dolar aralığı test edilebilir. Satışların derinleşmesi halinde 92 ile 95 dolar bölgesi bir sonraki alan olarak öne çıkıyor. Yukarı yönde ise 105 ile 107 dolar bandının yeniden kazanılması, piyasada kısa vadeli dengeyi sağlayabilir.

Bitcoin 80 bin dolar bandında yön arıyor

Bitcoin, 87 bin dolara yönelen son rallinin ardından 82 bin doların üzerinde kalmakta zorlandı ve 81.184 dolar civarına çekildi. Günlük verilerde 82.170 dolar tepe, 81.131 dolar dip seviyesi görüldü. Böylece fiyat, 80 bin ile 81 bin dolar arasındaki destek bölgesine yakın seyretmeye başladı.

Ağustos ayında yaklaşık 63 bin dolardan başlayan yükseliş, eylül ve ekim başında 87 bin dolara kadar taşınmıştı. Ancak bu bölgedeki satışlar sonrasında alıcıların gücü zayıfladı. 80 bin doların altında net bir günlük kapanış oluşursa 78 bin dolar ve ardından 76 bin ile 77 bin dolar aralığı gündeme gelebilir. Buna karşılık 82.500 ile 83.000 dolar bandının yeniden aşılması, 85 bin dolar ve sonrasında 86.500 ile 87.000 dolar aralığına doğru yeni bir toparlanmanın önünü açabilir.