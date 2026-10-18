XRP Ledger’da fixCleanup3_4_0 güncellemesi 4 gün içinde devreye girebilir

XRP Ledger ağında fixCleanup3_4_0 adlı değişiklik paketinin etkinleşmesi için geri sayım sürüyor. Güncelleme; Single Asset Vaults, borç verme protokolü, otomatik piyasa yapıcılar, izinli DEX, trust line yapısı, NFT’ler, MPT’ler, Escrow, sponsorluk, işlem imzalama ve yetki devri gibi birçok bileşende düzeltmeler içeriyor.

Aktivasyon için yüzde 80 destek gerekiyor

XRP Ledger’da bir değişikliğin devreye alınabilmesi için doğrulayıcıların yüzde 80’den fazla desteğinin 14 gün boyunca korunması gerekiyor. XRPScan verilerine göre fixCleanup3_4_0 için olası aktivasyon zamanı 23 Ekim 2026 saat 09.34 UTC olarak görünüyor. Bu takvim, güncellemenin önümüzdeki 4 gün içinde yürürlüğe girebileceğine işaret ediyor.

fixCleanup3_4_0 paketi, XRP Ledger’da farklı bileşenlere yayılan yaklaşık 25 değişiklikle birlikte ağın mevcut işleyişindeki çeşitli teknik ayrıntıları düzeltmeyi amaçlıyor.

Paket kapsamındaki değişiklikler arasında, bir IOU ihraççısının kendi para birimiyle açılan NFT tekliflerinde kendi küresel dondurma kuralından muaf tutulması da yer alıyor. Ayrıca yetkilendirilmiş trust line ilişkilerinde, sözde hesap karşı tarafının dolaylı biçimde yetkilendirilmesine yönelik bir düzenleme de bulunuyor.

Mini sözlük: Trust line, XRP Ledger üzerinde bir hesabın belirli bir ihraççıdan çıkarılan varlığı hangi limit ve izinlerle tutabileceğini tanımlayan ilişki yapısıdır. IOU ise ağ üzerinde bir ihraççı tarafından temsil edilen, XRP dışındaki varlık veya bakiye türünü ifade eder.

Son aylardaki güvenlik odaklı adımların devamı

fixCleanup3_4_0, son aylarda gelen güvenlik ve bakım odaklı güncellemelerin ardından gündeme geldi. Ripple, Mart 2026’da XRP Ledger üzerindeki açıkları sürekli taramak için yapay zeka destekli özel bir red team kurduğunu duyurmuştu. Ripple, kurumsal ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısı geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Bu çalışmanın ilk doğrudan güvenlik odaklı çıktısı 3.1.3 sürümü olmuştu. Söz konusu sürüm yeni özellik eklemek yerine yalnızca sistemin sağlamlaştırılmasına odaklandı. Ardından fixCleanup3_2_0 Temmuz ayında etkinleşti. Ekim 2026’da da Single Asset Vaults, Lending Protocol, Automated Market Makers, izinli DEX, Checks ve pseudo-account yapıları için fixCleanup3_3_0 devreye alındı.

3.1.3 sürümü yeni özellik taşımadı; tamamen güvenlik güçlendirmesine odaklanan ilk özel sürüm olarak yayımlandı.

Ekim ayında XRPL ekosisteminde yoğun takvim

Ekim ayı XRP Ledger ve Ripple ekosistemi açısından hareketli geçiyor. Asya’nın en büyük XRP etkinliği olarak tanıtılan XRP Seoul 2026, 3 Ekim’de düzenlendi ve 5.000’in üzerinde katılımcıyı ağırladı.

Permission delegation ve Batch değişiklikleri ise sırasıyla 8 ve 9 Ekim’de devreye alındı. Batch, yayına alınmasından sonraki günlerde XRPL ana ağ işlemlerinin yüzde 15’inden fazlasını oluşturdu ve işlem türleri arasında üçüncü sıraya yerleşti.

Ayın ilerleyen bölümünde, 27 ile 29 Ekim tarihleri arasında New York’ta Swell düzenlenecek. Etkinliğe Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un yanı sıra CME Group’tan Terrence Duffy, Bullish’ten Tom Farley, Water.org’dan Matt Damon ve BNY, Coinbase, Robinhood, Barclays, State Street ile Jump yöneticilerinin katılması bekleniyor.