Shibarium işlemleri eylül sonundan bu yana en düşük seviyeye indi

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da günlük işlem sayısı son 24 saatte 659’a geriledi. Shibariumscan verilerine göre bu seviye, 20 Eylül 2026’dan bu yana görülen en düşük günlük işlem hacmi oldu. Ağda 15 Ekim 2026’da 2.280 işlem kaydedilirken, 17 Ekim 2026 itibarıyla sayı 659’a düştü.

Ağ kullanımında belirgin yavaşlama

İşlem sayısındaki gerileme, ağ genelindeki faaliyetin zayıfladığına işaret ediyor. Shibarium’da günlük işlemler, eylüldeki kademeli artışın ardından 6 Ekim’de 5.710 seviyesine ulaşmıştı. Sonraki günlerde görülen sert düşüş, kullanım temposunda belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Bununla birlikte, işlem sayısı tek başına ekosistemdeki tüm katılımı ölçmüyor.

Shibariumscan sayfasındaki uyarıya göre blokların yalnızca yüzde 59’u indekslenmiş durumda ve bu nedenle bazı sayımlar tam olarak güncel tabloyu yansıtmayabilir.

Shibariumscan üzerinde yer alan uyarı da verilerin yorumlanmasında temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Sayfada, zincirin halen indekslenmekte olduğu ve bazı sayaçlarda tutarsızlık bulunabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle kısa vadeli işlem verilerinde geçici sapmalar oluşmasına yol açabilir.

Arka planda teknik güncellemeler sürüyor

Ağdaki işlem sayısı düşse de teknik tarafta geliştirmeler devam ediyor. SHIB topluluğunun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael, CreateX’in Shibarium’da kullanıma açıldığını duyurdu. Bu sistem, geliştiricilerin sözleşmeleri farklı zincirlerde aynı adres üzerinden dağıtmasına imkan vererek çoklu zincir dağıtımlarını kolaylaştırıyor.

Mini sözlük: CreateX, akıllı sözleşmelerin farklı blokzincirlerde aynı adrese kurulmasını kolaylaştıran bir dağıtım altyapısıdır. Bu yapı, çoklu zincir uygulamaları geliştiren ekipler için teknik uyumu artırabilir.

Ayrıca Safe v1.4.1 sürümüne ait 12 sözleşmenin tamamı da Safe Singleton Factory üzerinden standart adreslerine yerleştirildi. Safe, dijital varlıkların ortak yönetimi için kullanılan çok imzalı cüzdan altyapısıyla biliniyor. Bu dağıtım, geliştirici araçlarının ve kurumsal kullanım senaryolarının ağ üzerinde genişletilmesine zemin hazırlayabilir.

Ödeme araçları ve kullanıcı tabanı genişliyor

Shibarium’da x402 adlı ödeme altyapısının da tamamen devreye alındığı aktarıldı. Sistem, sabit tutarlı ödeme sunan exact ve üst limitli ödeme imkanı veren up to olmak üzere iki mod içeriyor. Ölçümlenen API hizmetleri ve yapay zeka ajanları için tasarlanan bu yapı, ödemelerin SHIB, TREAT veya wrapped BONE ile yapılmasına imkan tanıyor.

Mazrael, CreateX’in devreye girmesiyle birlikte Shibarium üzerinde çoklu zincir sözleşme dağıtımının önemli ölçüde kolaylaştığını aktardı.

Öte yandan SHIB’in cüzdan sahibi sayısı ekim ayında artmayı sürdürdü. Etherscan SHIB X hesabının paylaştığı verilere göre token, ay içinde 2.495 yeni sahip kazandı. Kripto para piyasasında genel büyümenin görece sınırlı kaldığı bir dönemde görülen bu artış, SHIB’e yeni cüzdan girişinin sürdüğünü ortaya koydu.

Fiyat tarafında ise SHIB son 24 saatte yüzde 2,98 düşüşle 0.00000488 dolara indi. Haftalık kayıp yüzde 10,13 seviyesinde gerçekleşti. Yeni cüzdan artışının piyasa talebine ne ölçüde yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.