Bitcoin’de 80 bin dolar bölgesi yön arayışında belirleyici oldu

Bitcoin‘de son dönemde görülen gerçekleşmiş zarar artışı, ağ verilerini izleyen kurumların değerlendirmelerine göre kısa vadeli dip bölgelerine benzer bir tablo oluşturdu. Ağustos ve eylül aylarında görülen benzer sıçramaların yerel diplerle çakışması, 80 bin dolar çevresinin yeniden önemli bir eşik haline gelmesine yol açtı. Buna karşın 83 bin dolar yakınındaki satış baskısı, ETF çıkışları ve kaldıraçlı işlemlerde yoğunlaşan tasfiye seviyeleri fiyat görünümünü belirsiz tutuyor.

Satış baskısında yavaşlama sinyali

Glassnode, 15 Ekim 2026 tarihinde Bitcoin 80 bin dolar civarında işlem görürken yeni bir satıcı teslimiyeti dalgası tespit etti. Bu tablo, yatırımcıların varlıklarını alış maliyetlerinin altında satarak piyasadan çıkması anlamına geliyor. Kurum, 16 Ekim tarihli değerlendirmesinde ağustos başı, ağustos ortası ve eylülde görülen gerçekleşmiş zarar patlamalarının yerel diplerle aynı döneme denk geldiğini kaydetti.

Glassnode, son gerçekleşmiş zarar artışının önceki yerel diplerle benzerlik taşıdığını, ancak bunun tek başına kalıcı bir toparlanmayı garanti etmediğini belirtiyor.

Gerçekleşmiş zarar göstergesi, yatırımcıların Bitcoin’i alış fiyatının altında sattığında katlandığı kaybı ölçüyor. Bu veride keskin yükselişler, satışların çoğu zaman baskı altında ve duygusal tepkiyle yapıldığına işaret edebiliyor. Öte yandan uzun vadeli yatırımcıların zararla satışlarının da zayıfladığı görülüyor. Glassnode, 14 Ekim tarihli Boxed In raporunda uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşmiş zararının 12 Ağustos zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 85 gerilediğini bildirdi.

Teknik eşiklerin ve kritik fiyat bölgelerinin bu kadar yakından izlenmesi, yalnızca Bitcoin’de değil daha geniş dijital varlık evreninde de yatırımcı davranışının ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

80 bin dolar çevresinde kritik sınav

Bitcoin, 15 ve 16 Ekim döneminde 82 bin ile 83 bin dolar aralığında işlem gördü. Ayın başında kısa süreliğine 80 bin doların altına sarkan fiyatın yeniden bu seviyenin üzerine çıkması psikolojik açıdan önemli görülüyor. Ancak yükseliş görünümünün güçlenmesi için yakın direnç bölgesinin aşılması gerekiyor.

Glassnode, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin ortalama maliyetinin bulunduğu 81 bin 500 dolar seviyesini önemli bir referans olarak öne çıkardı. Bitcoin, 8 Ekim ve 13 Ekim seanslarında bu seviyenin altına inse de her iki günü de yeniden üzerine çıkarak tamamladı. Kuruma göre günlük kapanışların bu bölgenin altında kalması, zincir üstü destek görünümünü zayıflatabilir. Binance tarafında 80 bin dolar çevresinde biriken alım emirleri de izlenen diğer alanlar arasında yer alıyor.

Glassnode, ABD spot Bitcoin ETF maliyet tabanının 81 bin 500 dolar civarında bulunduğunu ve bu seviyenin korunmasının kısa vadeli görünüm açısından önemli olduğunu vurguluyor.

TradingView’de yayımlanan ayrı bir teknik değerlendirme ise 79 bin 821 doları aşağı yönlü kritik eşik olarak gösteriyor. Aynı çalışmada 83 bin 14 dolar üzerindeki kalıcılığın sağlanması halinde 87 bin 233 doların ilk hedef, 91 bin 754 doların ise daha uzak bir projeksiyon olduğu aktarılıyor. Buna karşılık 79 bin 821 doların altına yerleşen bir fiyatlamada 77 bin 839 ve 76 bin 377 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Tasfiye kümeleri ve ETF çıkışları öne çıktı

Türev piyasalarda da kısa vadeli oynaklığı artırabilecek iki bölge öne çıkıyor. CoinGlass verilerine göre 48 saatlik tasfiye haritasında 82 bin 300 dolar ve 80 bin 600 dolar çevresinde yoğun kaldıraçlı pozisyon kümeleri bulunuyor. Fiyat bu alanlara yaklaştığında zorunlu pozisyon kapatmaları hareketi hızlandırabilir. Yukarı yönde 82 bin 300 doların aşılması düşüş yönlü pozisyonları sıkıştırabilirken, aşağı yönde 80 bin 600 dolara gerileme uzun pozisyonlar üzerinde baskı kurabilir.

Kurumsal para akışı cephesinde ise tablo temkinli kalmayı gerektiriyor. ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 16 Ekim’de biten beş işlem gününde toplam 228,6 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Ay başından bu yana net çıkış miktarı 615 milyon ile 618 milyon dolar aralığına ulaştı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda haftalık yaklaşık 165 milyon dolar, 16 Ekim gününde ise 71,8 milyon dolar çıkış görüldü. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund fonu da aynı dönemde çıkış yazdı.

Bu veriler, fonlardan çıkan paranın giren tutarı aştığını gösterse de tek başına varlık yöneticilerinin açık piyasada doğrudan satış yaptığı anlamına gelmiyor. Buna rağmen süren geri çekilmeler, piyasanın yeni talep üretmekte zorlandığı bir dönemde Bitcoin üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu nedenle 80 bin ile 82 bin 300 dolar aralığı, hem destek hem de yön tayini açısından piyasadaki en kritik bölge olmayı sürdürüyor.