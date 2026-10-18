HBAR kısa vadede baskı altında kalırken 0,57 dolar senaryosu sürüyor

Hedera’nın tokeni HBAR, kısa vadede satış baskısı altında kalmayı sürdürürken, daha uzun vadeli grafikte izlenen sıkışma yapısı olası yön arayışını gündemde tutuyor. Aylık görünümde üçgen formasyonu korunurken, 4 saatlik grafikte ekim ayı zirvelerinin üzerine çıkılmasının ardından ivmenin zayıfladığı görülüyor.

Kısa vadede 0,092 dolar eşiği öne çıkıyor

BraveNewCoin verilerine göre HBAR 18 Ekim itibarıyla 0,08275 dolardan işlem görüyor. Varlık son 24 saatte %2,61 değer kaybetti. Aynı dönemde fiyat 0,08207 ile 0,08710 dolar aralığında hareket etti. HBAR’ın piyasa değeri 3,64 milyar dolar, işlem hacmi ise 104,75 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

4 saatlik grafikte HBAR’ın 17 Ekim 2026 tarihinde 0,08234 dolar civarında seyrettiği, aşağı yönlü eğilim gösteren çizginin ise 0,09212 dolar yakınında üst sınır işlevi gördüğü aktarılıyor. Bu nedenle alıcıların kısa vadeli toparlanmayı güçlendirebilmesi için önce bu bölgenin yeniden test edilmesi gerekiyor.

HBAR’da 0,09212 doların altında kalan görünüm, kısa vadede satış baskısının henüz tam olarak dağılmadığına işaret ediyor.

4 saatlik görünümde aşağı yönlü risk korunuyor

Kısa vadeli grafikte HBAR, eylül sonundaki zirvelerin ardından elde ettiği kazanımların bir bölümünü geri verdi ve Bollinger bantlarının alt bölümüne yaklaştı. Alt bant 0,07103 dolar, üst bant ise 0,11322 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, piyasada satıcıların son fiyat hareketinde halen etkili olduğunu gösteriyor.

Fiyatın 0,0820 dolar çevresindeki yakın desteğin altında kalması halinde 0,07103 dolara doğru yeni bir geri çekilme ihtimali masada duruyor. Buna karşılık 0,09212 dolar üzerindeki bir toparlanma denemesi, kısa vadede 0,10 dolar bölgesini yeniden gündeme getirebilir.

Aylık grafikte uzun vadeli sıkışma izleniyor

Aylık grafikte HBAR, yükselen destek ve alçalan üst sınır arasında oluşan uzun vadeli üçgen formasyonu içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu yapı, 2020 dipleri ile 2021 zirvelerinden uzanan çizgiler arasında birkaç yıldır devam eden fiyat sıkışmasına dayanıyor.

Hedera, kurumsal düzeyde dağıtık defter altyapısı geliştiren bir ağ olarak biliniyor. HBAR ise bu ağın yerel tokeni olarak işlem ücretleri ve ağ içi işlemlerde kullanılıyor.

Aylık grafikteki üçgen yapısı korunuyor ancak aşağı yönlü üst sınır aşılmadan 0,57 dolar senaryosu doğrulanmış sayılmıyor.

Uzun vadeli hedef için kırılım bekleniyor

Aylık görünümde konuşulan 0,57 dolar seviyesi, geçmişte görülen tepe noktalarından biriyle örtüşüyor. Ancak bu senaryo şimdilik koşullu bir projeksiyon niteliği taşıyor. Çünkü fiyat henüz üçgenin üst bandı üzerinde kalıcı bir kırılım üretmedi.

Bu nedenle piyasa katılımcıları bir yandan 0,0820 dolar çevresindeki desteği, diğer yandan 0,09212 dolar, 0,10 dolar ve 0,12 dolar çevresindeki kısa vadeli eşikleri izliyor. Daha güçlü bir toparlanma görünümü için aylık formasyonun üst sınırı üzerinde kapanış alınması gerekecek.