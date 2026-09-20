Hedera (HBAR)

HBAR, kısa vadede 0,082 dolar eşiğini yeniden test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR, son 24 saatte %2,94 yükselerek 0,082 dolar eşiğine yaklaştı.
  • 📈 Gün içi işlemlerde $HBAR, 0,078 dolar desteğinden toparlanarak 0,08157 dolara kadar çıktı.
  • 🧭 CMF göstergesi 0,11 seviyesine yükselirken alım baskısında artış izlendi.
  • 📊 Analist Jesse Olson, 17 Eylül sonrası yapıda yüksek dip görünümünün korunduğunu aktarıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

HBAR son 24 saatte %2,94 yükselerek 0,08107 dolara çıktı. Gün içi işlemlerde fiyat 0,07803 ile 0,08157 dolar aralığında hareket etti. Piyasa değeri yaklaşık 3,55 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 95,50 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İçindekiler
1 Kısa vadede 0,082 dolar bölgesi öne çıktı
2 Teknik göstergelerde toparlanma sinyali izlendi
3 Daha geniş görünümde yüksek dip yapısı izleniyor

Kısa vadede 0,082 dolar bölgesi öne çıktı

Gün içi seyirde HBAR, seansın erken bölümünde 0,078 dolar düzeyine kadar geriledikten sonra toparlandı. Öğle saatleri civarında yeniden bu seviyeye yaklaşan token, seansın ikinci yarısında alıcıların güç kazanmasıyla yukarı yöneldi.

Bu toparlanma önce 0,080 doların, ardından 0,081 doların üzerine taşındı. Fiyatın 0,08157 dolara kadar yükselmesi, 0,082 dolar seviyesini kısa vadede en yakın psikolojik eşik haline getirdi. Ancak bu bölgeye baskının sürmesi için mevcut kazanımların korunması gerekiyor.

HBAR, gün içindeki 0,078 dolar desteğinden aldığı tepkiyle yeniden 0,082 dolar bölgesine yaklaştı.

Teknik göstergelerde toparlanma sinyali izlendi

Gün içi teknik grafikler, fiyat hareketine eşlik eden momentuma işaret ediyor. HBAR’ın intraday görünümünde Bollinger Bantları çevresinde yukarı yönlü bir sıkışma dikkat çekerken, geri çekilmelerin ardından yeni alım denemeleri görüldü.

Chaikin Money Flow, kısa adıyla CMF, 0,11 seviyesine çıktı. Bu gösterge belirli bir dönemde alım ve satım baskısının hangi yönde ağır bastığını ölçer. Pozitif bölgede kalması, ilgili zaman diliminde alıcıların satıcılara göre daha etkin olduğunu gösterir.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, fiyat ile hacim verisini birlikte değerlendirerek piyasaya para girişinin mi yoksa çıkışının mı öne geçtiğini izleyen bir teknik göstergedir. Sıfırın üzerindeki değerler genellikle alım baskısının daha güçlü seyrettiğine işaret eder.

Buna karşın üst bant çevresinde görülen bazı satış sinyalleri, 0,082 dolar çevresindeki alanın kolay aşılmayabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle kısa vadeli görünümde odak noktası güçlü bir kırılmadan çok, fiyatın bu seviyeye yakın kalıp kalamayacağı oldu.

Daha geniş görünümde yüksek dip yapısı izleniyor

Analist Jesse Olson’un paylaştığı ayrı bir grafik, HBAR’da daha geniş zaman diliminde yüksek dip yapısının oluştuğunu gösteriyor. Olson, X platformunda yaptığı değerlendirmede, önceki ana dip seviyesinin üzerinde kalan geri çekilmelerin yukarı eğilimi desteklediğine dikkat çekiyor. Jesse Olson, kripto para piyasasına ilişkin teknik grafik paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Jesse Olson, 17 Eylül tarihli değerlendirmesinde günlük grafikte yükseliş uyumsuzluğuna dikkat çekerken yapının korunması halinde yukarı yönlü devam ihtimalinin güçlendiğini vurguluyor.

Toplam arzı yaklaşık 43,83 milyar adet olan HBAR, Eylül 2021’de gördüğü zirvenin %85,76 altında işlem görüyor. Kısa vadeli grafiklerde para akışındaki iyileşme ve yüksek dip görünümü öne çıksa da, bu tablo doğrudan kesin bir fiyat yönü anlamına gelmiyor. Mevcut teknik görünüm, yalnızca toparlanma çabasının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HBAR, 0,0762 dolar direncine yaklaşırken ETF’ye 818 bin dolar girdi

HBAR, 0,084 dolar direncine yönelirken 0,080 desteğini korudu

HBAR, haftalık direnç bölgesinde 0,084 dolara doğru ilerliyor

HBAR’da 0,15 dolar direnci öne çıkarken sıkışma sürüyor

HBAR’da 0,082 dolar direnci aşılırsa 0,087 hedefi öne çıkıyor

HBAR’da kama formasyonu ve ağ trafiği, 0.20 dolar hedefini öne çıkarıyor

HBAR’da 0,07 dolar desteği korunurken 0,22 dolar direnci izlendi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı AVAX, 8,20 dolar direncine yaklaşırken 12 dolar hedefi izleniyor
Bir Sonraki Yazı Dogecoin, 0,09 dolar direncine yaklaşırken toparlanma sinyali verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

SEC, tokenleştirilmiş hisse işlemleri için 5 yıllık muafiyet açıkladı
COINBASE
Coinbase kaynaklı yakım sonrası Shiba Inu’da günlük oran %31.712 arttı
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?