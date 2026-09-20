HBAR, kısa vadede 0,082 dolar eşiğini yeniden test ediyor

HBAR son 24 saatte %2,94 yükselerek 0,08107 dolara çıktı. Gün içi işlemlerde fiyat 0,07803 ile 0,08157 dolar aralığında hareket etti. Piyasa değeri yaklaşık 3,55 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 95,50 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadede 0,082 dolar bölgesi öne çıktı

Gün içi seyirde HBAR, seansın erken bölümünde 0,078 dolar düzeyine kadar geriledikten sonra toparlandı. Öğle saatleri civarında yeniden bu seviyeye yaklaşan token, seansın ikinci yarısında alıcıların güç kazanmasıyla yukarı yöneldi.

Bu toparlanma önce 0,080 doların, ardından 0,081 doların üzerine taşındı. Fiyatın 0,08157 dolara kadar yükselmesi, 0,082 dolar seviyesini kısa vadede en yakın psikolojik eşik haline getirdi. Ancak bu bölgeye baskının sürmesi için mevcut kazanımların korunması gerekiyor.

HBAR, gün içindeki 0,078 dolar desteğinden aldığı tepkiyle yeniden 0,082 dolar bölgesine yaklaştı.

Teknik göstergelerde toparlanma sinyali izlendi

Gün içi teknik grafikler, fiyat hareketine eşlik eden momentuma işaret ediyor. HBAR’ın intraday görünümünde Bollinger Bantları çevresinde yukarı yönlü bir sıkışma dikkat çekerken, geri çekilmelerin ardından yeni alım denemeleri görüldü.

Chaikin Money Flow, kısa adıyla CMF, 0,11 seviyesine çıktı. Bu gösterge belirli bir dönemde alım ve satım baskısının hangi yönde ağır bastığını ölçer. Pozitif bölgede kalması, ilgili zaman diliminde alıcıların satıcılara göre daha etkin olduğunu gösterir.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, fiyat ile hacim verisini birlikte değerlendirerek piyasaya para girişinin mi yoksa çıkışının mı öne geçtiğini izleyen bir teknik göstergedir. Sıfırın üzerindeki değerler genellikle alım baskısının daha güçlü seyrettiğine işaret eder.

Buna karşın üst bant çevresinde görülen bazı satış sinyalleri, 0,082 dolar çevresindeki alanın kolay aşılmayabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle kısa vadeli görünümde odak noktası güçlü bir kırılmadan çok, fiyatın bu seviyeye yakın kalıp kalamayacağı oldu.

Daha geniş görünümde yüksek dip yapısı izleniyor

Analist Jesse Olson’un paylaştığı ayrı bir grafik, HBAR’da daha geniş zaman diliminde yüksek dip yapısının oluştuğunu gösteriyor. Olson, X platformunda yaptığı değerlendirmede, önceki ana dip seviyesinin üzerinde kalan geri çekilmelerin yukarı eğilimi desteklediğine dikkat çekiyor. Jesse Olson, kripto para piyasasına ilişkin teknik grafik paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Jesse Olson, 17 Eylül tarihli değerlendirmesinde günlük grafikte yükseliş uyumsuzluğuna dikkat çekerken yapının korunması halinde yukarı yönlü devam ihtimalinin güçlendiğini vurguluyor.

Toplam arzı yaklaşık 43,83 milyar adet olan HBAR, Eylül 2021’de gördüğü zirvenin %85,76 altında işlem görüyor. Kısa vadeli grafiklerde para akışındaki iyileşme ve yüksek dip görünümü öne çıksa da, bu tablo doğrudan kesin bir fiyat yönü anlamına gelmiyor. Mevcut teknik görünüm, yalnızca toparlanma çabasının sürdüğünü ortaya koyuyor.