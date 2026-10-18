DTCC, 30 trilyon dolarlık varlık için tokenizasyon erişimini açacak

ABD merkezli DTCC, ay sonu itibarıyla Tokenization Service hizmetini ticari kullanıma açmaya hazırlanıyor. Takas sonrası altyapısında kritik bir rol üstlenen kurum, büyük finans kuruluşlarının geleneksel menkul kıymetler için dijital ikizler oluşturmasına imkan verecek. Kapsama giren varlıkların toplam büyüklüğü 30 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor; bu tutar, DTC merkezi menkul kıymet saklama kuruluşunun yönettiği varlıkların yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

İlk aşamada sınırlı ürün ve kapalı ağ yapısı

Temmuz ayında gerçekleştirilen kapalı pilot çalışmada Wall Street’ten 30’dan fazla finans kurumu yer aldı. DTCC’nin 16 Ekim tarihli raporuna göre sistem ilk etapta sıkı bir çerçeveyle başlayacak. Başlangıçta yalnızca 25 likit enstrüman desteklenecek; bunlar arasında ABD Hazine tahvilleri, büyük ETF’ler ve Russell 1000 endeksindeki yüksek piyasa değerli hisseler bulunuyor.

DTCC, ilk aşamada sistemi sınırlı sayıda yüksek likiditeli menkul kıymetle devreye alacak ve resmi kayıt yapısında mevcut hukuki çerçeveyi koruyacak.

Yatırımcılar açısından temel yapıda bir değişiklik olmayacak. Dijital tokenlar, dayanak menkul kıymetlere bire bir oranla bağlı kalacak, mevcut CUSIP kodlarını taşıyacak ve hukuki haklarını koruyacak. Resmi kayıtların nihai sahibi yine DTC olacak. Böylece mevcut koruma mekanizmasının sürmesi amaçlanıyor.

DTCC, Depository Trust and Clearing Corporation adıyla faaliyet gösteren ve ABD sermaye piyasalarında takas, saklama ve mutabakat süreçlerinde merkezi rol oynayan bir piyasa altyapı kuruluşu olarak biliniyor.

İşleyiş modeli neden açık blokzincir yerine özel ağlara dayanıyor

Kurum, büyük ölçekli sermayenin açık defter yapılarında ek risk almak istemediği gerekçesiyle izole bir mimari tercih etti. Ekim sonundan itibaren işlemler yalnızca iki kapalı platformda başlayacak: Canton Network ve Hyperledger Besu tabanlı DTCC özel ortamı. Geleneksel menkul kıymetlerin arayüz ya da API üzerinden tokena dönüştürülmesi en fazla 15 dakika sürecek. Ancak bu işlem sadece ABD Doğu Yakası mesai saatleri içinde, 02.00 ile 18.00 ET arasında yapılabilecek.

Mini sözlük: CUSIP, ABD ve Kanada’da menkul kıymetleri tanımlamak için kullanılan standart kimlik kodudur. Hyperledger Besu ise kurumsal kullanıma uygun, izinli ya da herkese açık ağlarda çalışabilen bir Ethereum istemcisidir.

Sistemin içinde ise kurumsal oyuncular, dijitalleştirilmiş varlıkları kendi cüzdanları arasında günün her saatinde aktarabilecek. Bu yapı, geleneksel piyasa saatleri dışında da kurumlar arası hareketliliğe alan açarken, erişimi kamuya açık blokzincirlere yaymıyor.

DTCC’nin onayladığı plana göre ilk likidite dalgası özel banka ağlarına gidecek; kamuya açık blokzincirlerin sisteme dahil edilmesi daha sonraki aşamalara bırakıldı.

Stellar beklemede, entegrasyon takvimi değişmedi

Bu çerçevede Stellar şimdilik platformun dışında kalıyor. Stellar Development Foundation için mevcut takvim korunuyor ve kamuya açık ağlarla entegrasyon planında değişiklik bulunmuyor. Stellar’ın, Circle’ın Arc çözümüyle birlikte platforma daha ileri bir aşamada katılması öngörülüyor. Varlık transferlerinde SEP 41 standardının kullanılması planlanıyor.

Aynı döneme kadar DTCC, desteklenen menkul kıymet listesini genişletmeyi, kurumsal aksiyonları sisteme eklemeyi ve dijital nakit üzerinden zincir üstü teminat mutabakatını başlatmayı hedefliyor. Böylece gerçek dünya varlıklarının dağıtık defter teknolojisiyle buluşmasında daha geniş bir ticari çerçeve kurulması amaçlanıyor.

Bu adım, geleneksel finans varlıklarını dağıtık defter altyapısıyla birleştirmeye yönelik en büyük ölçekli girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, ticari RWA tokenizasyon pazarında ilk hareket alanı özel Canton ve Besu ağlarına açılırken, Stellar’ın erişimi sonraki döneme kalmış durumda.