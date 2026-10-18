XRP Ledger’da ödeme hacmi bir günde %72 geriledi

XRP Ledger üzerindeki işlem hareketliliği sert biçimde zayıfladı. Hesaptan hesaba gönderilen XRP miktarını izleyen ödeme hacmi, 17 Ekim’de 119,5 milyon XRP’ye düştü. Bu seviye, önceki güne göre %72,3’lük gerilemeye işaret ediyor. Son 30 günlük ortalama 629,3 milyon XRP düzeyinde bulunurken, güncel veri olağan seyrin belirgin biçimde altında kaldı.

İşlem aktivitesinde hızlı düşüş

18 Ekim verileri de zayıf görünümü sürdürdü. Gün içi toplam yaklaşık 37,5 milyon XRP olarak kaydedildi. Gün tamamlanmadığı için bu rakamın yükselmesi mümkün olsa da, ilk tablo bir önceki güne göre %68,6 daha düşük bir seviyeye işaret etti. Son bir yılda günlük hacim çoğunlukla 300 milyon ile 1 milyar XRP aralığında seyrederken, kasım ve şubat aylarında 2,5 milyar XRP civarında sıçramalar görülmüştü. Buna karşılık 100 milyon XRP çevresindeki okumalar nadir kalıyor.

XRP Ledger’da ödeme hacmi 17 Ekim’de 119,5 milyon XRP’ye inerken, 30 günlük ortalama 629,3 milyon XRP seviyesinde bulunuyor.

Tek bir zayıf gün kalıcı eğilim anlamına gelmiyor. Ödeme hacmi zaman zaman sert dalgalanabiliyor ve özellikle hafta sonlarında daha sakin veriler görülebiliyor. Son iki düşüşün cuma ve cumartesi günlerine denk gelmesi bu nedenle önem taşıyor. Buna rağmen aynı dönemde fiyatın da baskı altında kalması, zincir üstü verilerle piyasa görünümü arasındaki ilişkiyi öne çıkarıyor.

Fiyat görünümünde baskı sürüyor

XRP fiyatı, eylül ayında görülen yaklaşık 1,66 dolarlık zirvenin ardından 1,30 dolar civarında işlem görüyor. Varlık bu süreçte 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altına sarktı. 1,34 ile 1,38 dolar aralığında bulunan bu seviyeler kısa vadede yukarı yönlü denemeler için engel oluşturuyor. Göreceli güç endeksi ise 40 civarında bulunuyor. Bu tablo zayıf momentuma işaret etse de, piyasanın aşırı satım bölgesine girdiğini göstermiyor.

İşlem hacmindeki genel zayıflama da fiyat hareketiyle paralel seyrediyor. Ağustostaki yükselişin ardından alım iştahının kademeli biçimde azaldığı görülüyor. Hem zincir üstü aktivitedeki gerileme hem de fiyatın önemli ortalamaların altında kalması, piyasada temkinli görünümün güçlendiğine işaret ediyor.

İzlenen seviyeler

Aşağı yönlü harekette 1,25 ile 1,27 dolar aralığı en yakın izleme bölgesi olarak öne çıkıyor. Alıcılar eylül ortasında ve bu hafta içinde bu bantta yeniden devreye girmişti. Fiyatın bu alanın altında günlük kapanış yapması halinde 1,15 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Sonraki aşamada ağustos ayında oluşan 1,00 dolarlık taban bölgesi izlenebilir.

Yukarı yönlü toparlanma için ise fiyatın önce 1,34 ile 1,38 dolar bandının üzerine dönmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmediği sürece kısa vadeli yükseliş denemelerinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde ödeme hacmi yeniden 500 milyon XRP çevresine çıkarsa, son düşüş geçici bir sapma olarak okunabilir. Ancak aktivite düşük kalır ve fiyat da mevcut ortalamaların altında seyrini sürdürürse, 1,25 doların altına sarkma riski artabilir.