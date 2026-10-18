Kripto Para

SEC, kripto düzenlemelerinde kapsamlı çerçeve hedefini yineledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC, kapsamlı kripto düzenleme çerçevesi hedefini yeniden açıkladı.
  • 📌 Paul Atkins, Patrick Witt’in ayrılığı sonrası düzenleyici netlik için çalışmanın süreceğini söyledi.
  • 🗓️ CLARITY Act, 15 Eylül’de Senato’da 60 oy eşiğini aşamayınca belirsizlik derinleşti.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, Washington’da son dönemde yaşanan yasama zorluklarına rağmen kurumun kapsamlı bir kripto düzenleme çerçevesi oluşturma hedefini koruduğunu açıkladı. Atkins, ABD’de dijital varlık piyasası için daha net ve uygulanabilir bir yapının gerekli olduğunu vurguladı.

İçindekiler
1 Atkins’ten Patrick Witt’e destek mesajı
2 CLARITY Act etrafındaki belirsizlik sürüyor
3 SEC dijital varlıklarda yaklaşımını gözden geçiriyor

Atkins’ten Patrick Witt’e destek mesajı

Atkins, X üzerinden yaptığı paylaşımda Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü olarak görev yapan Patrick Witt’in çalışmalarını övdü. Witt, Beyaz Saray’ın dijital varlık politikalarında görev alan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Atkins, Witt’in Trump yönetiminin kripto girişimlerini ilerletmede önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Paul Atkins, Patrick Witt’in yorulmak bilmeyen liderliğinin, ABD’nin kripto alanında güç kazanmasına dönük vizyonun ilerlemesinde belirleyici olduğunu söyledi.

SEC Başkanı, kurumun bundan sonra da bu çizgiyi sürdüreceğini belirtti. Atkins, SEC’in sağduyulu ve kapsamlı bir kripto piyasa yapısı oluşturmak için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. Bu yaklaşımın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi kripto alanında daha güçlü bir konuma taşıma hedefiyle uyumlu olduğu değerlendiriliyor.

CLARITY Act etrafındaki belirsizlik sürüyor

Atkins’in açıklamaları, Digital Asset Market Clarity Act etrafındaki belirsizliğin arttığı bir dönemde geldi. Söz konusu tasarı, SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki düzenleyici yetki sınırlarını netleştirmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, dijital varlıkların hangi durumlarda SEC, hangi durumlarda CFTC denetimine gireceğini daha açık hale getirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısıdır. CFTC, ABD’de emtia ve türev piyasalarını denetleyen federal kurumdur.

Tasarı, 15 Eylül’de Senato’da ilerleyemedi. Üst kanatta gerekli usul eşiği olan 60 oya ulaşılamaması, yasal çerçevenin kısa vadede netleşmesine ilişkin beklentileri zayıflattı. Bu gelişme, mevcut federal kurumların sahip oldukları yetkilerle ne ölçüde düzenleyici açıklık sağlayabileceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Atkins, SEC’in ABD’de ortak akla dayanan ve kapsamlı bir kripto piyasa yapısı kurmak için mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

SEC dijital varlıklarda yaklaşımını gözden geçiriyor

Atkins yönetimindeki SEC, dijital varlıklara yaklaşımını son aylarda yeniden şekillendirmeye başladı. Eylül ayında kurum, bazı tokenleştirilmiş hisselerin alım satımını kolaylaştırmak amacıyla geçici düzenleyici esneklik sağladı. Bununla birlikte Atkins, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı için daha fazla kural çalışmasına ihtiyaç bulunduğunu da açıkça ortaya koydu.

Öte yandan Patrick Witt’in görevden ayrılması, Beyaz Saray’ın dijital varlık politikası ekibinde yeni bir yönetim değişikliğine yol açtı. CLARITY Act görüşmelerinde etkili rol oynayan Witt’in geçici görevlendirme süresi sona erdi. Bu ayrılık, yönetimin dijital varlık ekibinde son dönemde yaşanan üst düzey değişimlere bir yenisini ekledi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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