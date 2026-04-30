SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu piyasa sıralamasında 25’inciliği gördü 1.24 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SHIB 25. sıraya yükselip %1.24 kazançla dikkat çekti.
  • ShibArmy topluluğu projeyi sürekli desteklemeye devam ediyor.
  • Rekabetin yoğun olduğu meme coin alanında $SHIB üçüncülükte kalmaya çalışıyor.
  • ⚡ Asıl farkı yaratan topluluğun aktifliği ve piyasa sıralamasındaki hızlı değişim.
Meme coin kategorisinde öne çıkan Shiba Inu, global kripto para sıralamasında yaşanan dalgalanma sonrası yeniden odak noktası haline geldi. Son haftalarda yükseliş sinyalleri veren SHIB, sektördeki zorlayıcı rekabete karşın konumunu korumaya çalışıyor. Piyasa katılımcıları, tokenın son dönemdeki toparlanma ivmesini devam ettirip ettiremeyeceğini yakından gözlemliyor.

Topluluk desteği Shiba Inu’nun temel gücünü oluşturuyor

Shiba Inu ekosisteminde aktif rol alan ve topluluk liderleri arasında gösterilen Ragnar Shiba, proje için en önemli unsurun fiyat hareketleri veya sosyal medya ilgisi değil, ShibArmy olarak bilinen topluluğun desteği olduğunu belirtti. Kendisi kripto sektöründe Shiba Inu’nun gelişiminde uzun süredir aktif görev yapan bir isim.

Ragnar, topluluk üyelerinin fiyattaki sert dalgalanmalara rağmen sürekli proje içinde kaldığını ve bu istikrarlı ilginin ekosisteme güven aşıladığını vurguladı. Böylece yalnızca kısa süreli fiyat hareketlerine bağlı kalınmadığı, temel gücün topluluğun sürdürülebilir katkısında yattığı ifade edildi.

Özellikle eleştirilerin yoğunlaştığı dönemlerde topluluğun projeyi savunmada önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Ragnar, son haftalarda hareketliliğin bir miktar azaldığını, bazı yatırımcıların farklı tokenlara yöneldiğini aktarırken, yine de köklü destekçilerin SHIB’i çeşitli platformlarda öne çıkarmaya ve savunmaya devam ettiğini aktardı.

Global sıralamada toparlanma sinyali ama rekabet yüksek

Shiba Inu’nun CoinMarketCap verilerine göre geçtiğimiz günlerde 25. sıraya kadar yükseldiği, hemen ardından ise 26. sıraya gerilediği görüldü. SHIB’in güncel piyasa değeri 3.72 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yılın başında ise SHIB global sıralamada ilk 30’un alt sınırına kadar düşerek dalgalı bir grafik çizmişti. Bu durum, piyasa pozisyonunun devamlı değiştiğine işaret ediyor.

SHIB’in hemen yakınında Sui, PayPal USD, Toncoin ve Cronos gibi projeler yer alıyor. Söz konusu kripto varlıklarla arasındaki piyasa değeri farkı ise 1 milyar doların altında seyrediyor.

Ragnar’ın açıklamalarına göre SHIB, meme coinler arasında da rekabetin arttığı bir sürece girerken, bu yılın başlarında MemeCore’un önüne geçmesiyle üçüncülüğe geriledi.

“Topluluğun etkinliği, projenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamada belirleyici oluyor. Destekçilerin bağlılığı, fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalar karşısında ekosistemin ayakta kalmasını sağlıyor.”

CryptoAppsy verilerine göre SHIB şu anda 0.000006314 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1.24 oranında değer kazanmış durumda. Sektördeki gelişmeler ve süren rekabet, Shiba Inu’nun önümüzdeki günlerde sıralamasını koruyup koruyamayacağını belirleyecek önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
