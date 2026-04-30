Ethereum (ETH)

Mayıs ayında herkes Ethereum (ETH)’u konuşacak

Bilmeniz Gerekenler

  • Tarihsel verilere bakıldığında, Mayıs ayı ETH'nin en yüksek volatilite yaşadığı dönem. Önceki 3 yıl ETH Mayıs ayını yeşil kapattı.
  • CME FedWatch'a göre, faiz oranları 2026'nın büyük bir kısmı boyunca %3,50–3,75 civarında sabit kalacak. 2027'nin başlarına doğru bir faiz artırımı ihtimali çok küçük olsa da var.
  • Warsh QE'yi başlamadan bitirirken makro veriler ona Mayıs ayında faiz indirimi için uygun ortamı sunmayacak. Kriptoda her iki yöne yüksek volatilite bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Powell dün Başkan olarak son faiz kararı sonrası açıklamalarını yaptı ve BTC 76 bin doları korumaya çalışıyor. Nisan ayının son saatlerini tedirgin biçimde geçiren yatırımcıları DaanCrypto uyardı. Tarihsel verilere dikkat çeken analist Mayıs ayında Ether’in yine iyi performans göstermesini bekliyor.

İçindekiler
1 Ethereum Mayıs tahmini
2 Fed ve Mayıs

Ethereum Mayıs tahmini

İran savaşı ikinci ayını doldururken Trump ateşkesi süresiz uzatmasına rağmen tıkanan müzakereleri açmaya hazırlanıyor. Bunu “sınırlı” saldırıyla yapacak. CENTCOM hazır ve İran bugün yaptığı açıklamada “sınırlı saldırıya” yoğun karşılık verileceğini söyledi. Kripto paralar için her yönüyle Mayıs ayı enteresan olacak.

Eğer bir anlaşma göreceksek bunun Mayıs ayı içinde gerçekleşmesi şart çünkü petrolün üç haneli rakamlarda oyalanması enflasyon üzerinde artık kalıcı sonuçlar doğuruyor. Ayrıca Warsh yeni Fed Başkanı olarak koltuğa oturacak ve ilk toplantısını Mayıs sonunda gerçekleştirecek. Ve daha birçok olaydan dolayı önümüzdeki ay güçlü volatilite olacağını söyleyebiliriz.

DaanCrypto takma isimli analist ise tarihsel verilere göre Ether fiyatının Mayıs ayında yükseleceğini savunuyor.

“Tarihsel verilere bakıldığında, Mayıs ayı ETH’nin ortalama getirileri açısından hem ortalamalar hem de medyan açısından açık ara bir istisna teşkil ediyor. Mayıs ayı için kesin olan bir şey, bu ayın genellikle her iki yönde de oldukça yüksek dalgalanma gösterdiği.”

Geride bıraktığımız 3 yılın Mayıs ayını yeşil kapatan Ether’in seriyi bozup bozmayacağını zaman gösterecek. Ancak kesin olan şey yüzdesel olarak yılın volatilitesi en yüksek ayına girmek üzere olduğumuz gerçeğidir.

Fed ve Mayıs

İran savaşı, Fed’in yolunu yeniden şekillendirmeye başlıyor. Dün Powell’ın yaptığı açıklamalardaki İran detayı 11 kurul üyesinin de bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyordu. Makro veriler 2026 başına kıyasla faiz politikasına dair beklentilerin hızla değişmesine neden oldu. CME FedWatch’a göre, faiz oranları 2026’nın büyük bir kısmı boyunca %3,50–3,75 civarında sabit kalacak. 2027’nin başlarına doğru bir faiz artırımı ihtimali çok küçük olsa da var.

2 yıllıklar yukarı gidiyor, Aralık 2026 Fed fonları vadeli işlemleri yükseliyor ve tüm veriler uzayan İran savaşının sonuçlarının fiyatlanmaya başladığını gösteriyor.

Kyle bu konuda şunları söyledi;

“Brent petrolün ~120$’a doğru ilerlemesi, doğrudan enflasyon beklentilerine yansıyor ve bu, Fed’in yumuşak geçiş yapmasını zorlaştırıyor.

Bu yüzden, indirimlerin öne çekilmesi yerine, piyasa kalıcılığı fiyatlamaya başlıyor.

Ve sonra ileri katman var… Powell sona yaklaşıyor ve piyasa zaten bir sonrakini düşünmeye başladı. Eğer Warsh gibi biri devreye girerse, o önyargı muhtemelen daha sıkı yöne kayar. Yani bu, sadece fiyatlamada kısa vadeli bir hareket değil. Bu, “indirimler geliyor”dan “belki artık o kadar kolay gelmiyorlar”a geçiş.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
