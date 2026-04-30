Mayıs ayında herkes Ethereum (ETH)’u konuşacak

Powell dün Başkan olarak son faiz kararı sonrası açıklamalarını yaptı ve BTC 76 bin doları korumaya çalışıyor. Nisan ayının son saatlerini tedirgin biçimde geçiren yatırımcıları DaanCrypto uyardı. Tarihsel verilere dikkat çeken analist Mayıs ayında Ether’in yine iyi performans göstermesini bekliyor.

Ethereum Mayıs tahmini

İran savaşı ikinci ayını doldururken Trump ateşkesi süresiz uzatmasına rağmen tıkanan müzakereleri açmaya hazırlanıyor. Bunu “sınırlı” saldırıyla yapacak. CENTCOM hazır ve İran bugün yaptığı açıklamada “sınırlı saldırıya” yoğun karşılık verileceğini söyledi. Kripto paralar için her yönüyle Mayıs ayı enteresan olacak.

Eğer bir anlaşma göreceksek bunun Mayıs ayı içinde gerçekleşmesi şart çünkü petrolün üç haneli rakamlarda oyalanması enflasyon üzerinde artık kalıcı sonuçlar doğuruyor. Ayrıca Warsh yeni Fed Başkanı olarak koltuğa oturacak ve ilk toplantısını Mayıs sonunda gerçekleştirecek. Ve daha birçok olaydan dolayı önümüzdeki ay güçlü volatilite olacağını söyleyebiliriz.

DaanCrypto takma isimli analist ise tarihsel verilere göre Ether fiyatının Mayıs ayında yükseleceğini savunuyor.

“Tarihsel verilere bakıldığında, Mayıs ayı ETH’nin ortalama getirileri açısından hem ortalamalar hem de medyan açısından açık ara bir istisna teşkil ediyor. Mayıs ayı için kesin olan bir şey, bu ayın genellikle her iki yönde de oldukça yüksek dalgalanma gösterdiği.”

Geride bıraktığımız 3 yılın Mayıs ayını yeşil kapatan Ether’in seriyi bozup bozmayacağını zaman gösterecek. Ancak kesin olan şey yüzdesel olarak yılın volatilitesi en yüksek ayına girmek üzere olduğumuz gerçeğidir.

Fed ve Mayıs

İran savaşı, Fed’in yolunu yeniden şekillendirmeye başlıyor. Dün Powell’ın yaptığı açıklamalardaki İran detayı 11 kurul üyesinin de bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyordu. Makro veriler 2026 başına kıyasla faiz politikasına dair beklentilerin hızla değişmesine neden oldu. CME FedWatch’a göre, faiz oranları 2026’nın büyük bir kısmı boyunca %3,50–3,75 civarında sabit kalacak. 2027’nin başlarına doğru bir faiz artırımı ihtimali çok küçük olsa da var.

2 yıllıklar yukarı gidiyor, Aralık 2026 Fed fonları vadeli işlemleri yükseliyor ve tüm veriler uzayan İran savaşının sonuçlarının fiyatlanmaya başladığını gösteriyor.

Kyle bu konuda şunları söyledi;

“Brent petrolün ~120$’a doğru ilerlemesi, doğrudan enflasyon beklentilerine yansıyor ve bu, Fed’in yumuşak geçiş yapmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden, indirimlerin öne çekilmesi yerine, piyasa kalıcılığı fiyatlamaya başlıyor. Ve sonra ileri katman var… Powell sona yaklaşıyor ve piyasa zaten bir sonrakini düşünmeye başladı. Eğer Warsh gibi biri devreye girerse, o önyargı muhtemelen daha sıkı yöne kayar. Yani bu, sadece fiyatlamada kısa vadeli bir hareket değil. Bu, “indirimler geliyor”dan “belki artık o kadar kolay gelmiyorlar”a geçiş.”