Bitcoin yükselişi 80.000 dolarda dirençle karşılaşıyor kısa vadeli yatırımcılar satış için harekete geçebilir

  • 🚨 Bitcoin 80.000 dolar direncinde satış baskısıyla karşı karşıya.
  • 😮 Altcoin piyasasında güçlü korelasyon sürerken, pozisyon kapatmalar hızlandı.
  • 📉 Opsiyonlarda belirsizlik artarken, $PUMP token kısa sürede yüzde 7’den fazla düştü.
  • ⚡ Kritik durum: Memecoin projeleri artık işlem ücretinin bir kısmını yardım kuruluşlarına aktarabilecek.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,5’in altında artış gösterdi ve 80.000 dolar seviyelerine yaklaşırken dirençle karşılaşması bekleniyor. Bitwise’da kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Luke Deans, büyük kripto para biriminin bu seviyede kısa vadeli yatırımcıların maliyetine ulaştığını ve beklentilerin üzerinde bir fiyata çıkması halinde satış baskısının artabileceğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası ve makro gelişmeler etkiliyor

Piyasalarda oluşan bir diğer baskı ise ABD mart ayı PCE enflasyonunun açıklanması ve yükselen petrol fiyatlarının riskli varlıklar üzerindeki etkilerinden kaynaklandı. Özellikle Batı Teksas petrolünün 110 dolara kadar yükselmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki trafik azalmasının enerji piyasalarında kırılganlığı artırdığı aktarıldı.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) federal fon oranını sabit bırakma kararı da piyasanın gidişatı üzerinde ağırlık oluşturdu. Toplantıda dört farklı görüşün çıkması, 1992’den bu yana en fazla ayrışma olarak kaydedildi. Bir üye faiz indirimi isterken üç bölgesel başkan FED’in gevşeme mesajına karşı çıktı.

Piyasalardaki bu karmaşanın ortasında, Deans kısa vadede altcoin fiyatlarının da bitcoin ile yakından hareket ettiğini, 180 günlük korelasyonun yüzde 97’ye, beta değerinin ise yüzde 99’a yaklaştığını ifade etti. Yani birçok token, bitcoin’in kaldıraçlı hareketlerine benzer yönde değer değişimi gösterebiliyor.

Piyasa verilerinde volatilite ve risk işaretleri

Son 24 saatte vadeli işlemlerde açık pozisyon (OI) miktarı yüzde 2’den fazla azalarak 119 milyar dolara düşerken, işlem hacmi yüzde 26 artarak 208 milyar dolara ulaştı. Bu durum, pozisyon kapatmaların ve piyasadan çekilen sermayenin riskten kaçınma eğilimini gösterdiğini işaret etti.

Borsalar üzerinden 500 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon likide edildi ve bunların çoğu yükseliş pozisyonlarıydı. Tahvil getirilerindeki artışla birlikte piyasa zayıflarken, birçok yatırımcı hazırlıksız yakalandı.

Bitcoin ve ether vadeli işlemlerinde açık pozisyon sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,7 geriledi. Çoğu majör varlıkta da benzer düşüşler göze çarpıyor, ancak Dogecoin’in açık pozisyonu son altı ayın en yüksek seviyesine yakın kalmaya devam etti.

XMR, XLM, TRX ve CC dışında kalan çoğu kripto parada son 24 saatte alıcılar yerine satıcıların daha baskın olduğu ve toplam hacmin negatif tarafta olduğu gözlendi. Bu tablo, fiyatların daha da düşebileceğine dair işaretler verdi.

Opsiyon piyasası ve kampanya güncellemeleri

Bitcoin’in 30 günlük opsiyon oynaklığı endeksi BVIV, yüzde 41’e kadar geriledi ve şubatta ulaşılan yüzde 97’lik zirveden bu yana düşüşünü sürdürdü. Bu veri, piyasada yükselen tahvil getirileri ve artan petrol fiyatı gibi olumsuz makro gelişmelere karşı duyarlılığın azaldığına işaret ediyor. Ethereum’daki oynaklık endeksi de benzer bir eğilim sergiledi.

Deribit üzerinde koruyucu put opsiyonlarının maliyeti, yükseliş yönlü call opsiyonlarından daha yüksek kalmayı sürdürüyor. Özellikle bitcoin için 80.000 dolardaki yüksek açık pozisyonun piyasada satış baskılarını tetikleyebileceği ve piyasa yapıcıların bu seviyelerdeki yükselişleri hedge amacıyla satışla karşılayabileceği belirtiliyor.

Opsiyon vade yapısı incelendiğinde, kısa vadede stres azalışı gözlense de, ileriye dönük belirsizliğin fiyatlandığı görülüyor. Buna ek olarak, Amberdata verileri büyük bir bitcoin put spread işleminin 72.000 ve 65.000 dolar seviyelerini kapsadığını, bunun da fiyatlarda yeniden 65.000 dolara doğru bir düşüş bekleyişini yansıttığını gösterdi.

Öte yandan, memecoin piyasasında faaliyet gösteren Pump.fun isimli platform, projelerin yarattığı işlem ücretlerinin bir kısmını doğrulanmış yardım kuruluşlarına gönderebilecek yeni bir özellik tanıttı. Şu anda bağış platformunda yürütülen en büyük kampanya, St. Jude Çocuk Hastanesi için 12.800 dolar topladı.

Platform, ayrıca bugünden itibaren tüm gelirini PUMP tokenlarını almak ve yakmak için kullanmayı bırakacağını, önümüzdeki bir yıl boyunca net gelirin yüzde 50’sini otomatik olarak geri alım ve yakıma ayıracağını, kalanını ise işe alım, ürün geliştirme ve pazarlama işlemlerinde değerlendireceğini duyurdu.

Piyasanın yüzeyinin altında, genelde artan oynaklık dönemlerinde görülen koşullar oluşuyor. Likidite halen zayıf ve kar zarar işlemleri ağırlıklı olarak birbirini dengeleyerek yön konusunda kararsızlığa işaret ediyor.

PUMP son 24 saatte yüzde 7’den fazla değer kaybederken, CoinDesk 20 endeksi (CD20) genelinde yüzde 2,2’lik düşüş izlendi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

