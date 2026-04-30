SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu cüzdanından 800 milyar SHIB transferi likidite ve fiyat yönü tartışmalarını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da dev cüzdandan 800 milyar SHIB transfer edildi.
  • Paranın sahibi yıllardır aktif olmayan, toplam arzın yüzde 16’sını elinde tutan büyük bir yatırımcı.
  • Borsaya aktarılan tutar 4,9 milyon dolara denk geliyor, bu miktar dev cüzdanın yüzde 0,8’i.
  • 💡 En kritik nokta: $SHIB fiyatı yerinde sayarken piyasa artık büyük cüzdanın her hareketini izliyor.
COINTURK
COINTURK

Shiba Inu ekosisteminde dikkat çeken bir transfer kripto para yatırımcılarının gündemine oturdu. Uzun zamandır işlem yapmayan ve toplam SHIB arzının yüzde 16’sından fazlasını elinde bulunduran dev bir cüzdan, sessizliğini bozdu. Piyasada, bu hareketin ardından fiyat beklentileri ve likiditeye dair yeni tartışmalar başladı. Son günlerde cüzdan aktiviteleri, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından daha fazla ilgi görüyor.

İçindekiler
1 Dev cüzdandan tarihi hareket: 800 milyar SHIB borsaya gitti
2 Panik satışı mı yoksa kar realizasyonu mu?
3 Piyasa için konsantrasyon riski ve fiyat etkileri

Dev cüzdandan tarihi hareket: 800 milyar SHIB borsaya gitti

Blockchain verilerine göre, ismi Arkham veritabanında “$13752购买103万亿枚SHIB” olarak geçen devasa cüzdan 800 milyar SHIB tokenini CoinMENA borsasına aktardı. Bu hesap, uzun süredir işlem yapmazken, toplam Shiba Inu arzının yaklaşık yüzde 16’sına sahip olmasıyla biliniyor. Söz konusu cüzdanın 2020 yılında 103 trilyon adet SHIB’i yalnızca 13.700 dolara aldığı belirtiliyor. O dönemde bu yatırım meme coin piyasasında görülmemiş bir karlılığa işaret etti.

2021’in zirve döneminde cüzdandaki SHIB varlıklarının toplam piyasa değeri 9,1 milyar dolar seviyesindeydi. Kripto analistleri, bu alımın benzersiz karlılığını vurguluyor. Öte yandan, bazı yorumcular işlemlerde içeriden bilgi kullanımı olabileceğini öne sürse de, bunu doğrulayacak somut bir veri bulunmuyor.

Panik satışı mı yoksa kar realizasyonu mu?

Bugün gelinen noktada cüzdanın elindeki SHIB’in toplam değeri 588 milyon dolara gerilemiş durumda. Son transfer edilen 800 milyar SHIB ise yaklaşık 4,9 milyon dolara denk geliyor ve bu da cüzdanın varlıklarının yalnızca yüzde 0,8’ini oluşturuyor. Analistler, bu ölçekli bir satışın ani panik veya agresif bir likidasyon girişimi anlamına gelmediğini belirtiyor. Transferin daha çok kar alma veya piyasaya likidite sağlama amacı taşıdığı düşünülüyor.

Cüzdanın kimliğine dair tartışmalar da devam ediyor. Bazı piyasa oyuncuları adresin Ryoshi’ye, yani Shiba Inu’nun anonim yaratıcısına ait olabileceğini öne sürüyor. Ryoshi’nin 2022’de projeden tamamen çekildiği bilinse de, adresle arasında doğrudan bir bağlantı kurulamıyor. Üstelik Ryoshi’nin merkeziyetsizlik vurgusu ve projeden bağımsız tavrı, bu kadar büyük bir SHIB kontrolünü çelişkili kılıyor.

Piyasa için konsantrasyon riski ve fiyat etkileri

Alternatif iddialarsa cüzdanın bir erken dönem yatırımcıya ya da piyasa yapıcı bir kuruma ait olabileceğini gündeme getiriyor. Kimliğinden bağımsız olarak, elinde dolaşımdaki her altı SHIB’den birini tutan bir aktörün piyasadaki likidite koşullarına ciddi etki edebileceği vurgulanıyor.

Analistler, “Bu ölçekte bir adresin piyasa davranışları, satış ya da transfer işlemleri kısa vadeli fiyat oynaklığından daha belirleyici olabilir. Son gelişme sonrası ‘SHIB hayaleti’ yakından izlenmeye başlandı” değerlendirmesinde bulunuyor.

Token’ın son fiyat hareketine bakıldığında, SHIB 0,000006358 dolar seviyesinden işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, fiyat yüzde 0,66 azalmış durumda. Buna rağmen token, son iki ayda yüzde 20 değer kazandı ancak Aralık 2024 seviyelerine göre yüzde 84 geride.

Piyasadaki katılımcılar şimdilik grafiklerdeki güncel fiyatlardan çok bu büyük cüzdanın transfer hareketlerine odaklanmış durumda. Uzmanlar, bu adres üzerinden gelebilecek büyük çaplı işlemlerin önümüzdeki dönemde fiyat trendlerini belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
