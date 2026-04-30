Ethereum (ETH)

Ethereum için 60 bin dolar senaryosu: Tom Lee yüzde 3.000’lik yükseliş öngördü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Tom Lee’nin öngörüsüne göre Ethereum fiyatı 2030’da 60 bin dolara ulaşabilir.
  • BitMine şirketi 235 milyon dolarlık yüklü $ETH alımı ile dikkat çekti.
  • Ancak kritik destek altına inilirse büyük kayıp riski kapıda.
  • 📉 Asıl önemli olan, fiyatın 1.834 dolar seviyesini zayıflatıp zayıflatmayacağı.
Fundstrat’ın kurucu ortaklarından Tom Lee, Ethereum’un (ETH) önümüzdeki yıllarda ciddi bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu belirten bir görüş paylaştı. Lee, Ethereum fiyatında 2030 yılına kadar yüzde 3.000 oranında bir artış beklediğini açıkladı. Analistin değerlendirmelerine göre, ETH’nin değeri önümüzdeki on yıl içinde 60 bin dolara kadar çıkabilir.

İçindekiler
1 Uzun vadeli grafiklerde yükseliş işareti
2 BitMine’ın riskli ETH pozisyonu
3 Diğer analistlerden yükseliş beklentileri

Uzun vadeli grafiklerde yükseliş işareti

Lee, bu iddialı tahminini, Twitter’da bir başka kripto analisti Crypto Patel tarafından yapılan analizle güçlendirdi. Patel’in paylaştığı grafiğe göre Ethereum, 2017’den bu yana fiyat hareketlerini belirleyen geniş bir yükselen kanal içinde bulunuyor. Bu kanalın alt ve üst sınırları, şimdiye dek birkaç piyasa döngüsünde ETH için önemli destek ve direnç seviyeleri olarak çalıştı.

Örneğin, 2020 yılında ETH, bu kanalın alt trend çizgisinden yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 5.200’lük bir sıçrama yaşamış ve kanalın üst sınırına ulaşmıştı. Son haftalarda ise Ethereum’un fiyatı, 1.300 ila 2.000 dolar arasındaki “birikim bölgesi” olarak adlandırılan bantta dengelenmiş durumda. Patel, bu seviyeden gelecek yıllara yayılan yeni bir güçlü yükseliş dalgasının başlayabileceğini düşünüyor.

Patel’in öngörüsüne göre, sabırlı yatırımcılar için Ethereum önümüzdeki yıllarda “nesiller boyu bir fırsat sunabilir.” Patel’in grafiğinde, 2028 yılına kadar yüzde 1.000’den fazla artışla fiyatın yaklaşık 15.800 dolara ulaşması ve 2030’a kadar ise yüzde 3.150’lik bir yükselişle 60 bin doları görmesi bekleniyor.

Tom Lee, Patel’in bu yükseliş senaryosunu kamuoyu ile paylaştıktan hemen sonra BitMine isimli Ethereum hazine şirketi, yüklü miktarda ETH alımı yaptı. Tom Lee’nin de yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BitMine, 235 milyon dolar değerinde Ethereum satın alarak, toplam ETH rezervini 5 milyonun üzerine çıkardı. Bu miktar, piyasadaki Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.

BitMine’ın riskli ETH pozisyonu

BitMine’ın agresif alım stratejisi, şirkete piyasadaki dalgalanmalara karşı ciddi bir risk de yüklüyor. Nisan ayı sonunda BitMine’ın elindeki Ethereum varlıklarında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar olduğu bildirildi.

Ethereum, 2021’den bu yana fiyat hareketini simetrik üçgene benzer bir yapıda sürdürüyor. Bu tip oluşumlar dengeli bir görünüm sunsa da, fiyatın hangi yöne gideceği belirsizliğini de koruyor. 2025 Temmuz’unda bu üçgen formasyonunu kısa süreliğine yukarı kıran ETH, kalıcı olamayınca yeniden eski aralığına dönmüştü.

Şu anda kritik destek, 0.786 Fibonacci seviyesine yakın olan 1.834 dolar civarında bulunuyor. Eğer ETH bu seviyenin altına sarkarsa, fiyatın daha da gerileyerek 1.000 dolara kadar çekilmesi mümkün görünüyor. Yılın başında bazı analistler de benzer düşüş ihtimallerine dikkat çekmişti.

Bu senaryoda, BitMine’ın toplam zararı yaklaşık 13,2 milyar dolara çıkabilir; şirketin ortalama Ethereum alış maliyeti nisan sonu itibariyle 3.600 dolar seviyesinde.

Diğer analistlerden yükseliş beklentileri

Uzun vadede ise Ethereum hakkında olumlu beklentiler öne çıkıyor. Finans şirketleri VanEck ve Standard Chartered, Ethereum’un önümüzdeki birkaç yılda sırasıyla 22 bin ve 40 bin dolarlık hedeflere ulaşabileceğini öngörüyor. Bunlar Patel ve Lee’nin tahminlerine göre daha temkinli beklentiler olsa da, Ethereum’un önümüzdeki yıllarda ciddi fiyat hareketleri yaşaması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum kritik $2.335 seviyesinde destek arayışında, $5.600 hedefi öne çıktı

Ethereum Name Service fiyatı son 3 ayda %57 düştü kritik destek tartışılıyor

Dogecoin (DOGE) ve Ethereum (ETH) 29 Nisan tahminleri

Ethereum’da 2.220 dolar civarındaki likidite tehlikesi sürüyor

rsETH’deki 116.500 token açığı için aşamalı çözüm planı duyuruldu

Ethereum, 2.200 dolardaki kritik desteği kaybetti

Ethereum 2.300 dolar direncinde sıkışma yaşıyor

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

Shiba Inu cüzdanından 800 milyar SHIB transferi likidite ve fiyat yönü tartışmalarını artırdı
Bitcoin 76.000 dolar seviyesine geriledi Fed faiz kararında ayrılık yaşandı
Dogecoin 2 ay sonra %10 yükseldi kritik 0,11 dolar seviyesi aşıldı
Ripple Dubai’daki yeni ofisiyle Orta Doğu ve Afrika’da büyüme hedefini ikiye katladı
Solana grafiğinde kırılma sonrası hedef 77 dolar oldu
