Ethereum için 60 bin dolar senaryosu: Tom Lee yüzde 3.000’lik yükseliş öngördü

Fundstrat’ın kurucu ortaklarından Tom Lee, Ethereum’un (ETH) önümüzdeki yıllarda ciddi bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu belirten bir görüş paylaştı. Lee, Ethereum fiyatında 2030 yılına kadar yüzde 3.000 oranında bir artış beklediğini açıkladı. Analistin değerlendirmelerine göre, ETH’nin değeri önümüzdeki on yıl içinde 60 bin dolara kadar çıkabilir.

Uzun vadeli grafiklerde yükseliş işareti

Lee, bu iddialı tahminini, Twitter’da bir başka kripto analisti Crypto Patel tarafından yapılan analizle güçlendirdi. Patel’in paylaştığı grafiğe göre Ethereum, 2017’den bu yana fiyat hareketlerini belirleyen geniş bir yükselen kanal içinde bulunuyor. Bu kanalın alt ve üst sınırları, şimdiye dek birkaç piyasa döngüsünde ETH için önemli destek ve direnç seviyeleri olarak çalıştı.

Örneğin, 2020 yılında ETH, bu kanalın alt trend çizgisinden yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 5.200’lük bir sıçrama yaşamış ve kanalın üst sınırına ulaşmıştı. Son haftalarda ise Ethereum’un fiyatı, 1.300 ila 2.000 dolar arasındaki “birikim bölgesi” olarak adlandırılan bantta dengelenmiş durumda. Patel, bu seviyeden gelecek yıllara yayılan yeni bir güçlü yükseliş dalgasının başlayabileceğini düşünüyor.

Patel’in öngörüsüne göre, sabırlı yatırımcılar için Ethereum önümüzdeki yıllarda “nesiller boyu bir fırsat sunabilir.” Patel’in grafiğinde, 2028 yılına kadar yüzde 1.000’den fazla artışla fiyatın yaklaşık 15.800 dolara ulaşması ve 2030’a kadar ise yüzde 3.150’lik bir yükselişle 60 bin doları görmesi bekleniyor.

Tom Lee, Patel’in bu yükseliş senaryosunu kamuoyu ile paylaştıktan hemen sonra BitMine isimli Ethereum hazine şirketi, yüklü miktarda ETH alımı yaptı. Tom Lee’nin de yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BitMine, 235 milyon dolar değerinde Ethereum satın alarak, toplam ETH rezervini 5 milyonun üzerine çıkardı. Bu miktar, piyasadaki Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.

BitMine’ın riskli ETH pozisyonu

BitMine’ın agresif alım stratejisi, şirkete piyasadaki dalgalanmalara karşı ciddi bir risk de yüklüyor. Nisan ayı sonunda BitMine’ın elindeki Ethereum varlıklarında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar olduğu bildirildi.

Ethereum, 2021’den bu yana fiyat hareketini simetrik üçgene benzer bir yapıda sürdürüyor. Bu tip oluşumlar dengeli bir görünüm sunsa da, fiyatın hangi yöne gideceği belirsizliğini de koruyor. 2025 Temmuz’unda bu üçgen formasyonunu kısa süreliğine yukarı kıran ETH, kalıcı olamayınca yeniden eski aralığına dönmüştü.

Şu anda kritik destek, 0.786 Fibonacci seviyesine yakın olan 1.834 dolar civarında bulunuyor. Eğer ETH bu seviyenin altına sarkarsa, fiyatın daha da gerileyerek 1.000 dolara kadar çekilmesi mümkün görünüyor. Yılın başında bazı analistler de benzer düşüş ihtimallerine dikkat çekmişti.

Bu senaryoda, BitMine’ın toplam zararı yaklaşık 13,2 milyar dolara çıkabilir; şirketin ortalama Ethereum alış maliyeti nisan sonu itibariyle 3.600 dolar seviyesinde.

Diğer analistlerden yükseliş beklentileri

Uzun vadede ise Ethereum hakkında olumlu beklentiler öne çıkıyor. Finans şirketleri VanEck ve Standard Chartered, Ethereum’un önümüzdeki birkaç yılda sırasıyla 22 bin ve 40 bin dolarlık hedeflere ulaşabileceğini öngörüyor. Bunlar Patel ve Lee’nin tahminlerine göre daha temkinli beklentiler olsa da, Ethereum’un önümüzdeki yıllarda ciddi fiyat hareketleri yaşaması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.