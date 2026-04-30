Bitcoin 76.000 dolar seviyesine geriledi Fed faiz kararında ayrılık yaşandı

Bitcoin‘in fiyatı, Perşembe günü büyük bir sıçrama kaydedemeden 76.000 dolar civarında seyretti. Son günlerde değer kaybı yaşayan Bitcoin, dalgalı piyasa ortamında kayıplarını telafi etmekte zorlanırken, petrolde son dört yılın en yüksek fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası kripto yatırımcılarının risk iştahını sınırladı.

Fed kararı piyasaları etkiledi

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Haziran toplantısında faiz oranının sabit kalması bekleniyordu ve karar da bu yönde çıktı. Ancak piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın önceki yıllara kıyasla daha sert bir tavır sergilediğini gözlemledi. Coin Bureau platformunun CEO’su Nic Puckrin, Powell’ın yıllardır en şahin adımlarından birini attığını ve bunun piyasa üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu aktardı.

Ayrıca, Fed üyeleri arasında karar birliği sağlanamadı. 1992’den bu yana ilk kez dört Fed üyesinin faiz kararına karşı çıkması dikkat çekerken, enflasyonun etkileri üzerine alınacak önlemler tartışma konusu oldu. Puckrin’a göre Fed’in ‘yumuşak iniş’ stratejisinden de sapılmış oldu.

Nic Puckrin, “Üç toplantı üst üste faizler sabit tutuldu ama artık yön değişmiş gibi görünüyor.” değerlendirmesini yaptı.

Siyasi gerilim ve petrol fiyatları

Bitcoin’in fiyatındaki baskının ana sebeplerinden biri, son dönemde yeniden alevlenen ABD-İran arasındaki jeopolitik kriz. Devam eden gerilimler piyasadaki belirsizliği artırırken, petrol fiyatlarındaki rekor da bununla bağlantılı. Brent tipi ham petrolün varili, Haziran 2022’den sonra ilk kez 120 dolar seviyesini geçti.

Ticaret analiz platformu The Kobeissi Letter’a göre Asya son yılların en ağır enerji kriziyle karşı karşıya ve Avrupa’da uçak yakıtı stokları hızla azalıyor. ABD ise tarihin en yüksek seviyelerinde petrol ihracatı gerçekleştiriyor.

The Kobeissi Letter, “ABD rekor düzeyde petrol ihraç ederken, Asya ve Avrupa’da enerji endişeleri artıyor.” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden İran’ın nükleer programı konusundaki tutumunu eleştirdi ve konuya dair çözüm beklentisini yineledi.

Bitcoin’in teknik görünümü

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin (BTC), ABD doları karşısında 76.000 dolar civarında hareket etti ve bir önceki günün zirvesine göre yüzde 2 düşüş yaşadı. Teknik olarak incelendiğinde, kısa vadeli göstergeler hala 75.500 dolar seviyesinde, 21 günlük basit hareketli ortalamada destek buldu. Yüksek hacimli balina hesaplarının son düşüşte alım yaptığı, daha küçük yatırımcıların ise riskini azalttığı gözlemlendi.

Analiz şirketi Material Indicators, spot piyasadaki bu hareketliliğin kısa vadeli destek seviyesini test etmeye devam ettiğini belirtti. Binance borsasında gerçekleşen büyük alımlar, geniş hacimli yatırımcıların düşüşü fırsata çevirdiğini gösterdi. Buna karşın, küçük ölçekli yatırımcılar pozisyonlarını azaltarak temkinli davrandı.

Material Indicators, “Destek seviyesi tutunacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Piyasanın bundan sonraki seyrinde, ABD-İran gerginliği, Fed’in faiz politikası ve enerji fiyatlarındaki değişimlerin belirleyici olması bekleniyor. Bitcoin’in kritik destek seviyelerini koruyup koruyamayacağı ise kısa vadede yatırımcıların odağında kalacak.