Dogecoin 2 ay sonra %10 yükseldi kritik 0,11 dolar seviyesi aşıldı

Dogecoin fiyatı, 30 Nisan 2026 tarihinde güçlü bir yukarı kırılım yaptı ve iki aydan uzun süren yatay seyrin ardından %10’dan fazla yükseldi. Piyasa değeri en yüksek mizah temalı coin konumundaki Dogecoin, 0,11 dolar seviyesini gördü. Bu fiyat, şubat ayındaki ralli sonrası ilk kez test edildi. An itibarıyla Dogecoin 0,1069 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,33 oranında artış kaydetti. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin’in güncel fiyatı bu seviyelerde tutunuyor.

Teknik görünüm ve beklentiler

Yükseliş, fiyatın yaklaşık 72 gündür içinde sıkıştığı üçgen formasyonunun yukarı kırılmasıyla gerçekleşti. Bu süreçte Dogecoin sık sık 0,08708 dolar desteğinden yukarı dönerken, 0,10 dolar altı bölgede yoğun bir birikim yaşandı. Son günlük kapanışın oldukça kuvvetli olması, yatırımcıların yeniden alım yönünde hareket ettiğine işaret etti.

Analistler, yükselişin sürmesi halinde ilk hedefin 0,13 dolar olacağını belirtiyor. Bununla birlikte, 0,12 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak görülüyor. Olası bir geri çekilmede fiyatın tekrar 0,10 dolar seviyesine sarkabileceği ve bu bölgedeki trend çizgisinin artık destek olacağı değerlendiriliyor.

Çıkışın sürdürülebilirliği, özellikle 0,12 dolar bölgesindeki alıcı-satıcı dengesine bağlı. Fiyatın buradan geri çevrilmesi halinde, önceki birikim bölgeleri tekrar gündeme gelebilir.

Büyük yatırımcıların pozisyonu

Dogecoin’deki hareketlilikle birlikte zincir üstünde dikkat çeken bir balina işlemi de öne çıktı. Zincir analiz platformu HypurrScan’in sağladığı bilgilere göre, söz konusu büyük yatırımcı 40 milyon Dogecoin için 10x kaldıraçla uzun pozisyon açtı ve ortalama giriş fiyatı 0,1077 dolar oldu. Toplam pozisyon büyüklüğü yaklaşık 4,4 milyon dolara ulaştı, likidasyon seviyesi ise 0,01288 dolar olarak belirlendi.

Haberde balinanın girişi kötü bir zamanlamaya denk geldi. Konsolidasyon döneminde fiyat aşağı yönlü hareket ettikçe yatırımcının gerçekleşmemiş zararı 13 milyon dolara kadar çıktı. Kripto piyasasında satış baskısının arttığı bu dönemde, pozisyonun risk seviyesi de belirgin şekilde yükseldi.

Balinanın durumu, yüksek kaldıraçla yapılan işlemlerdeki riskleri ve piyasa koşullarındaki ani değişimlerin portföy üzerindeki etkilerini yakından gösterdi.

Ancak yukarı kırılımla birlikte bu tablo hızla değişti. Dogecoin’in yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte balina yatırımcının pozisyonundaki toplam kayıp yaklaşık 89 bin dolara geriledi. Zararda olmasına rağmen pozisyonun çok daha yönetilebilir bir hale geldiği gözlemlendi.

ETF piyasasında gelişmeler

Dogecoin fiyatındaki sıçramadan önce, borsada işlem gören fonlara (ETF) yönelik ilgi de artış gösterdi. Günlük net girişlerde yeniden pozitif bir tablo ortaya çıktı ve iki haftalık aranın ardından ilk kez 460 bin dolarlık yeni giriş kaydedildi. Bu gelişme, kurumsal veya yüksek miktarlı yatırımcıların büyük yükselişi önceden öngörerek pozisyon aldıklarına yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

DOGE ile bağlantılı ETF’ler arasında sadece Grayscale’in GDOG ürünü bu dönemde işlem gördü. 21Shares’in DOGD ürünü ile Bitwise’ın benzer fonlarında ise herhangi bir hareket yaşanmadı. Yatırımın tek bir üründe yoğunlaşması, piyasada geniş katılımlı küçük yatırımcı ilgisinden çok, seçici ve planlı bir kaynak aktarımı yapıldığına işaret etti.