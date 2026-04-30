Ripple Dubai’daki yeni ofisiyle Orta Doğu ve Afrika’da büyüme hedefini ikiye katladı

ABD merkezli blokzincir şirketi Ripple, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’ndeki (DIFC) merkez ofisini genişleterek Birleşik Arap Emirlikleri ve genel anlamda Orta Doğu’daki varlığını güçlendiriyor. Şirket 2020’den bu yana Dubai’deki MEA (Orta Doğu ve Afrika) genel merkeziyle faaliyetlerini sürdürürken, şimdi gelişen regülasyonlar ve bölgedeki artan kurumsal talep doğrultusunda önemli bir büyüme kararı aldı.

Dijital finans odaklı strateji

Ripple’ın yeni DIFC ofisi, bölgede blokzincir tabanlı ödeme ve saklama hizmetlerine yönelik yükselen ilgiyi karşılamak üzere tasarlandı. Bu genişleme ile şirketin bölgedeki çalışan sayısını ciddi oranda artırabileceği belirtiliyor. Özellikle ticari bankalar ve finansal teknoloji girişimleriyle iş birliği kapsamında, Ripple’ın teknolojisine dönük ilgi son dönemde belirgin şekilde öne çıkıyor.

Ortadoğu, Ripple açısından en hareketli piyasalardan biri olarak öne çıkıyor. Bölgede finansal uygulamalara yönelik yenilikçi yaklaşım ve düzenleyici otoritelerin teknolojiye sağladığı destek, şirketin stratejik büyümesine zemin hazırlıyor. Dubai’nin global finans yol haritasında üst sıralara tırmanması, Ripple’ın yatırımlarını bu bölgede kuvvetlendirmesinde önemli bir faktör olarak gösteriliyor.

Bölgesel ortaklıklar ve ileriye dönük projeler

Şirketin Orta Doğu’daki büyüme çabasında stratejik ortaklıklar merkezi bir rol oynuyor. Geçen yıl Ripple, Bahreyn merkezli finansal teknoloji kümelenmesiyle birlikte çalışarak bölgedeki blokzincir inovasyonunu hızlandırmaya dönük adımlar atmıştı. Bu hamle, Körfez ülkelerinde dijital finans altyapısının hızla benimsenmesiyle uyumlu bir gelişme olarak öne çıksa da, özellikle Bahreyn’in bölgenin finans merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemesine katkı sağladı.

Dubai’deki yeni ofis, Ripple’ın bankalar, ödeme şirketleri ve finansal teknoloji firmalarıyla ilişkilerini güçlendirirken, şirketin Orta Doğu’nun yanı sıra Afrika pazarında da büyümesini desteklemesi bekleniyor. Yükselen potansiyel, bölgede blokzincir teknolojisinin pilot projelerden aktif finansal altyapıya dönüşmesini hızla mümkün kılıyor.

Bölgeden gelen açıklamalar ve teknolojinin kullanım alanı

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, şirketin bölgeye verdiği önemi vurguladı.

Son yıllarda Orta Doğu, Ripple’ın global büyümesinin giderek daha büyük bir itici gücü haline geldi. Yeni bölgesel merkezimiz, bölgenin yükselişine katkı sağlama taahhüdümüzün bir göstergesi.

Ripple’ın blokzincir tabanlı ödeme teknolojisi, sadece bölgede değil, uluslararası para transferlerinde de kullanılmaya başlandı. Dünyanın önde gelen ödeme sağlayıcılarından Nium, Ripple Payments altyapısını Filipinler ile Meksika arasındaki transfer işlemlerinde kullanarak, sınır ötesi havalelerde hem süreyi kısaltıyor hem de transfer maliyetlerini azaltıyor.

Yeni ofis yatırımıyla birlikte, Ripple düzenleyici kurumlarla ve bölgedeki finans ağıyla iş birliğini artırmayı ve dijital finans ekosisteminde daha etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.