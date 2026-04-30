Solana grafiğinde kırılma sonrası hedef 77 dolar oldu

Solana, son dönemde önemli bir direnç bölgesi olan 86-88 dolar seviyelerinde tekrar duraksayarak satıcıların kontrolünü sürdürdü. Son günlerde fiyatın bu aralığı aşmakta başarısız olması, kısa vadede düşüş baskısının arttığını gösteriyor. Grafiklerde en yakın büyük destek noktası olarak 67 dolar öne çıkarken, piyasa analistleri orta vadede daha düşük seviyelerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Kritik Üçgen Formasyonunda Aşağı Yönlü Kırılma

Solana, saatlik grafikte daralan üçgen formasyonunu aşağı yönlü kırdı. Bu teknik yapı, geçtiğimiz nisan sonundan itibaren fiyatın daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler arasında sıkıştığı bir dönemi yansıtıyordu. Ancak son fiyat hareketiyle birlikte Solana üçgenin alt trend çizgisinin de altında kaldı ve yapının kırılmasıyla birlikte kısa vadeli baskı sertleşti.

Analist Ali Charts’ın paylaştığı grafikte, SOL fiyatı üçgenin destek hattını kaybettikten sonra 83,81 dolar seviyelerinde işlem gördü. Bu noktadan itibaren 77 dolar seviyesi ilk önemli hedef olarak öne çıktı. Fiyatların kaybedilen destek bölgesinin üzerine tırmanamaması durumunda satış baskısı devam edebilir.

Analizlerde, “Solana’da kısa vadede 77 dolar kritik bir destek haline gelirken, alıcılar fiyatı eski destek bölgesinin üzerine çıkaramazsa düşüş eğilimi sürebilir” ifadesi dikkat çekti.

Yükseliş denemelerinde Solana, üçgenin üst bandından reddedildikten sonra hızla aşağı yönlü hareket etti. Alıcılar bir süredir fiyatı yukarı taşımakta zorlanırken, satıcılar kısa vadede hakim pozisyonda kalmaya devam etti.

Günlük Grafikte Orta ve Uzun Vadeli Düşüş Sinyalleri

Solana, günlük grafikte de 83,76 dolar civarında işlem görüyor. KNIGHT tarafından paylaşılan analizde, fiyatın 86-88 dolar aralığındaki direnç bölgesini bir kez daha aşamaması dikkat çekti. Şubat ayından bu yana bu seviyenin üzerinde kalınamaması, satıcıların bölgedeki etkisini gösteriyor.

Aynı grafikte, Solana için aşağıda 67 dolar seviyesinde güçlü bir destek bölgesi çizildi. Bunun altındaki bir kapanış, daha derin bir düşüş riskini gündeme getirebilir. KNIGHT, paylaşımında olası ‘kırmızı’ bölgede daha altta 40 dolar seviyesine işaret etti. Ancak analizlerde ilkin 67 doların önemli bir eşik olduğuna vurgu yapılıyor.

Şubat ayında yaşanan sert düşüş sonrası fiyat birkaç ay boyunca yatay hareket etti. Bu aralık içinde alıcılar alt bandı korurken, satıcılar yukarıda 88 dolara yaklaşan denemelere engel oldu. Böylece, fiyat 67 ile 88 dolar arasında dalgalanan geniş bir konsolidasyon sürecine girdi.

Önümüzdeki Süreç için Kritik Seviyeler Ne?

Son oluşan günlük mum, Solana’nın üst dirençten bir kez daha döndüğünü gösteriyor. Eğer fiyat orta bantların altına sarkar ve yukarı denemelerde başarısız olursa, kısa vadede 80 ve 76 dolar bölgeleri de test edilebilir.

Solana’nın yeniden güçlü bir toparlanma için günlük kapanışları 86-88 dolarlık direnç bölgesinin üzerine taşıması gerekecek. Bunun başarılması, mevcut düşüş eğilimini zayıflatabilir. Şu an için grafikler aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ederken, en yakın ana destek olarak 67 dolar ve uzun vadede riskli hedef olarak 40 dolar gündemde kalmaya devam ediyor.