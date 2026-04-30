BTC 77.279 dolar direncini test ediyor gözler aylık kapanışta

Bitcoin, kısa vadeli direnç seviyeleri etrafında hareket ederken, yeni bir yükseliş dalgası mı gelecek yoksa satış baskısı devam mı edecek sorusu gündemde yer alıyor. 77.279 dolar civarında teknik bir dirençle karşılaşan Bitcoin için, bu seviyenin aşılması durumunda 80.000 dolara kadar ivmelenme ihtimali dikkat çekiyor. Ancak kısa vadede direnç bölgesinde tutunamaması, satışların artmasına yol açabilir.

Teknik görünümde önemli seviyeler

Son verilere göre BTC, 75.910 dolar seviyesinden destek bulduktan sonra 76.513 dolara kadar toparlandı. MCO Global DE tarafından paylaşılan grafikte, turuncu dalga 4’ün hareketine işaret eden mikro direnç bölgesi 76.673 ve 77.279 dolar arasında konumlanıyor. Bu aralık, grafikteki yüzde 38,2, 50 ve 61,8’lik düzeltme seviyeleriyle de örtüşüyor.

MCO Global DE, aşağı yönlü C dalgasının bir diyagonal yapı halinde şekillenebileceğine dikkat çekiyor. Analizde, dalga 4’ün 77.279 dolardaki yüzde 61,8 düzeltmeye kadar uzayabileceği, ardından Bitcoin’in sonraki hamlesine karar vermesinin beklendiği aktarılıyor.

Aşağı bölgede ise 75.910 ve 74.968 dolar seviyeleri destek konumunda. Bitcoin bu alandan hızlı bir tepki yükselişi gösterdiği için, olası satışların tekrar gelmesi halinde ilk dikkat edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Eğer BTC güçlü bir yükselişle mikro direnç bölgesi üzerini kırabilirse, bu durum yerel bir dip oluştuğunu gösterebilir ve yükseliş beklentilerini artırabilir.

Öte yandan, 76.673 ile 77.279 dolar arasındaki sıkışma devam eder ve fiyat buradan sert şekilde reddedilirse, aşağıda ilk olarak 75.910 ardından ise 74.968 dolar destekleri takip edilecek. Kısa vadeli görünümde bu seviyelerin korunması fiyat dengesinin devamı için kilit önem taşıyor.

Aylık kapanış belirleyici olacak

Bitcoin’in aylık grafiklerinde ise, özellikle 74.434 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviye, Ted Pillows gibi analistler tarafından alıcıların kontrolü yeniden kazanabilmesi için şart olarak gösteriliyor.

Ted Pillows’un paylaşımına göre, Bitcoin, güçlü bir düzeltme sonrasında toparlanmaya çalışıyor. Analizde, aylık kapanışın 74.434 dolar üzerinde gelmesi durumunda yükseliş senaryosunun sürebileceği ve bunun 80.000 dolara doğru yeni bir hareketin önünü açabileceği görüşü paylaşılıyor.

Ancak aylık kapanış bu kritik seviyenin altında gerçekleşirse, toparlanma sürecinin zayıflayacağı ve Bitcoin’de baskı ortamının süreceği ihtimali öne çıkıyor. Yine aynı paylaşımda, son hareketin 79.500 dolardaki yerel zirveyi oluşturmuş olabileceği yorumu dikkat çekiyor.

Bahse konu 74.434 dolar seviyesi, Bitcoin’in son aylardaki fiyat yapısının orta noktasına yakın bir yerde bulunuyor. Bu nedenle, bu bölgenin üzerinde tutunmak boğaların piyasadaki etkinliğini koruyup koruyamayacağını gösterecek. Aksi durumda ise, talebin zayıfladığı ve satış baskısının sürdüğü sinyali alınmış olacak.

Kısa vadeli görünüm ve beklentiler

Sonuç olarak, teknik göstergeler ve aylık kapanış dikkatle izleniyor. Özellikle 77.279 dolar ve 74.434 dolar seviyeleri, kısa ve orta vadeli yön hakkında belirleyici olacak. Önümüzdeki günlerde fiyat hareketlerine bu kritik alanlarda verilecek tepkiler mercek altına alınacak.