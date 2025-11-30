Amerikalı Girişimci Mark Moss: Piyasa Çöküşü Gerçekleşmeyecek, Haklı Sebeplerim Var



Amerikalı girişimci ve risk sermayedarı Mark Moss son katıldığı programda kripto paraları da içine alan büyük çöküşün neden gerçekleşmeyeceğini açıklamaya çalıştı. Bitcoin $90,811.29 fiyatında son 2 aydır yaşanan düşüşler hiç de 2021 benzeri bir son çeyrek yaşamadığımız gerçeğini yüzümüze vuruyor. Ancak Moss umutlu.

Kripto Para Çöküşü

Bugünlerde yaygın görüş BTC fiyatının 100 bin dolara yakın daha düşük bir tepe oluşturduktan sonra 50 bin dolara gerileyeceği yönünde. Evet 20 bin dolarlık dipler geride kaldı ve her döngü yaşadığımız gibi dip hedefi artık daha yüksek. Yine de 50 bin dolara gerileyen fiyat özellikle altcoinlerde acı verici sonuçlar doğurabilir.

Amerikalı girişimci ve risk sermayedarı Mark Moss Bitcoin fiyatındaki volatilitenin ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle yavaşladığını ve daha büyük düzeltmeler görme ihtimalimizin böylece azaldığını söyledi. O bunu söylediğinde BTC 40 bin doları silmemişti ancak BTC fiyatının ETF yatırımcı maliyetini destek olarak koruması da heyecan vericiydi.

Ekonomi riskler ve küresel parasal genişleme ona göre zaten daha arzı kıt varlıklara talebi diri tutacak şeyler.

“Madenciler eliyle piyasaya sürülen arzın 10 katı ETF talebi görüyorsunuz. Bu yüzden orada büyük bir arz-talep dengesizliği var, talep OG balinalarının dev cüzdanlarını açmasıyla karşılanıyor, ama bu yeni arzla ilgili değil, bu yüzden arzı buradan yarı yarıya azaltırsanız.”

Evet ETF talebi genelde günlük yeni BTC arzının çok üzerindeydi elbette 2024 başındaki lansmandan bugüne en büyük satış dalgasını görmeseydik bu hikaye böyle devam edebilirdi. Ancak neredeyse 2 yıldır ilk defa BTC ETF kanalında böylesi çıkışlar görüyoruz. Üstelik halen daha ETF yatırımcılarının %95’inden fazlası yerinde duruyor.

Çözüm Bitcoin (BTC)

Bitcoin eski kabus günlerinde olduğu gibi %80’lik keskin düşüşlerden şimdilik uzak. Üstelik 2021 yılının dört yıllık döngüye göre tekrarını yaşıyorsak Aralık ve Ocak ayında daha büyük dipler görmemiz gerekiyor. Şimdilik durum böyle değil. Eğer BTC önümüzdeki birkaç ay güçlü kalabilirse 4 yıllık döngü hikayesine odaklı satıcıların motivasyonu kırılmalı. Zaten bu son balina alımlarının kısa vadeli yatırımcı satışlarını karşılama yoğunluğuyla da kendini göstermeye başladı.

Mark Moss tanık olduğumuz şeyin bir tersine çöküş olduğunu söylüyor. Geleneksel çöküşte varlık fiyatları düşerken tersine çöküşte yükselir. Birinde hisseler değer kaybederken diğerinde değer kazanır. İkisinin de sonucunda kendinizi daha fakir hissedersiniz.

“Bence şu anda tanık olduğumuz şey tersine bir çöküş, yani bir düşüş değil, bir yükseliş. Şu anda gördüğümüz şey şu anda gördüğümüz şey fiyatların bizden uzaklaşması, yani S&P 500 çökmüyor, yükselmeye devam ediyor, Bitcoin yükseliyor, altın yükseliyor, evler yükseliyor, et, süt, yumurta, tatil, hepsi yükseliyor, ama sonuç aynı, hala eskisi gibi bir yaşam kalitesine sahip olamıyorum, yani enflasyonist bir çöküş, enflasyonist bir çöküş. “

Hükümetler para bastıkça paranın alım gücü azalıyor ve önümüzdeki yıl itibariyle bu daha da hızlanacak. Mark’ın dikkat çektiği şey de bu. Yatırımcılar batan gemiye benzeyen itibari paradan kaçıp diğer varlıklara koşarken değer kaybı trade’i sürecinde arzı kıt BTC daha da yükselmeli.

Üstelik BRICS ülkeleri net altın alıcısı pozisyonundayken ve doların hakimiyetini kırmak için çabalarken ABD stablecoinlerin büyümesi için çalışıyor. Bu durum ABD’nin adeta devlet politikasına dönüşüyor çünkü doların küresel kullanımının %60 ve üzerinde kalabilmesi için stablecoinlerin desteği önemli. Stablecoinlerdeki büyüme ise kripto paralardaki likiditenin artması anlamına geliyor çünkü ihracın çoğu halka açık blockchainlerde yapılıyor. Mark Moss tüm bunları ve daha fazla gerekçeyi öne sürerek Bitcoin’de yükselişin devam etmesini bekliyor.