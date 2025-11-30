Nasdaq’tan Matt Savarese: En Büyük Önceliğimiz Kripto Hisseler



Halka açık kripto para ağları çeşitli işler için geleneksel finans şirketlerinin, bankaların odağında. Bu ilgi artmaya devam ederken bugünü kripto para girişimlerinin trilyon dolarlık devlerle ortaklığı da genişliyor. Nasdaq dijital varlıklar başkanı Matt Savarese ise en önemli önceliklerinin bu olduğunu söylüyor.

Kripto Hisseler

Daha genel anlamda tokenize varlıklar tüm büyük finans şirketlerinin dikkatini çekiyor. Örneğin BlackRock’ın tokenize tahvili BUILD veya Franklin gibi devlerin uzun süre önce başlattığı ürünler. Halka açık kripto para ağlarında ihraç edilen bu dijital varlıklar blockchain’in avantajlarını geleneksel piyasalara getiriyor.

Nasdaq dijital varlıklar başkanı Matt Savarese ise borsanın tokenize edilmiş hisse senedi önerisine yoğun biçimde odaklandıklarını söylüyor. SEC ile mümkün olduğunca bu süreci hızlı tamamlamak isteyen Nasdaq SEC’in gözetimi altında tokenizasyonu sorumlu bir şekilde ana akıma dönüştürmek istiyor.

Dünyanın herhangi bir yerinden kolayca tokenize hisse senetlerine erişebiliyor olmak herkes için yatırımı kolaylaştıracak. Erişilebilirliği, şeffaflığı artıracak bu hamle hisse senetlerinin likiditesini de destekleyecek. Tıpkı kripto paralar gibi soğuk cüzdanlarda tutulabilen hisse senetleri, kripto borsaları tarafından sunulabilecek hisseler tüm bunlar kripto paralardaki likiditeyi ilk dönemde olumsuz etkilese de uzun vadede kripto hisselerin kripto paraların genelini desteklemesi bekleniyor.

Kripto Paraların Genişlemesi

Savarese diğer büyük borsaların da bu yolu izleyebileceğini “tokenize hisseler, blockchain tabanlı borsa altyapısı” için çalışacağını düşünüyor. Geçen ay Robinhood CEO’su Vlad Tenev tokenizasyonun tüm finansal sistemi yutacağını hepsinin eninde sonunda buna mecbur kalacağını söylemişti.

Nasdaq ve diğer erken dönem oyuncuların hangi kripto para ağlarını nasıl kullanacağı kripto paraların genişlemesinde önemli olacak. Tokenize hazine tahvillerinde Ethereum $2,990.63 ana ağ oldu ve diğer ağlara destek eklendi. Eğer herkes bu yolu izlemeye devam ederse Ethereum başta olmak üzere kripto para ağlarındaki likidite hızla artacaktır. İkinci büyük ağ Solana ve üçüncü ağ konusunda halen tartışmalar sürüyor. Chainlink $13.00 altyapı ve veri iletişimi konusunda ön plana çıkarken dev finans şirketlerinin kendi layer2 çözümleri üzerinde çalıştığı da biliniyor. Yıllar içinde bu dönüşümü yaşayıp göreceğiz.